viernes 16  de  enero 2026
DERROTA

Militar cubano herido admite que no contaban con armamento suficiente para defender a Maduro

El régimen cubano quedó al descubierto demostrando que el aparato de seguridad que exporta para sostener a sus aliados es vulnerable

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR), Pedro Yadín Domínguez, reconoció públicamente que no contaban con armamento suficiente para defender al dictador depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la reciente operación de fuerzas especiales estadounidenses, que lograron su captura.

En declaraciones a la televisión estatal, el oficial confirmó que el grupo militar enviado por La Habana se encontraba durmiendo al momento de la incursión, lo que permitió que fueran neutralizados sin apenas ofrecer resistencia.

Domínguez, quien regresó a la isla en silla de ruedas tras ser operado de urgencia en Venezuela, intentó justificar la derrota alegando que su unidad carecía de armamento suficiente para enfrentar una ofensiva que incluyó drones y aeronaves de combate.

"Estábamos en función de tareas de apoyo a la seguridad del presidente, pero no teníamos casi armamento y el ataque fue desproporcionado con aviones, bombas, drones, aviones sin pilotos (…)", reiteró el oficial.

Este testimonio, ofrecido durante las honras fúnebres de los militares cubanos fallecidos en el operativo, ratifica la injerencia directa del castrismo en la seguridad interna de Venezuela. A pesar de los esfuerzos de la propaganda oficial por presentar a los uniformados como víctimas, el relato del coronel pone en evidencia las graves deficiencias de inteligencia y logística de las FAR. La falta de preparación reportada por el propio oficial contradice la imagen de eficiencia que el régimen de La Habana suele proyectar sobre sus servicios de protección y asesoría militar en el extranjero.

Con este hecho, el régimen quedó al descubierto, demostrando que el aparato de seguridad que se exporta para sostener a sus aliados es vulnerable ante operaciones de alta precisión.

El régimen cubano recibió este 15 de enero los restos de 32 militares cubanos fallecidos en Venezuela, a quienes otorgó un ascenso militar póstumo tras su muerte en el operativo llevado a cabo para la captura del dictador depuesto, Nicolás Maduro, por parte de EEUU.

Según una nota del portal oficialista Cubadebate, la cúpula castrista calificó a los fallecidos como "héroes caídos en cumplimiento de su deber". En medio de la noticia del arribo de los cuerpos, la dictadura también habló de "colaboradores" heridos, sin dar mayores detalles, pero dejando claro que Cuba sí tiene participación activa militar en Venezuela, un hecho que el régimen cubano intentó ocultar bajo la figura de "colaboración civil" durante casi dos décadas.

La recepción de estos sobrevivientes fue liderada por altos cargos del Partido Comunista y los ministros de las FAR y del Interior, los generales Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, junto al canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Los actos han estado marcados por retórica política, omitiendo detalles técnicos sobre la participación de estos agentes en el anillo de seguridad de la estructura de Maduro.

