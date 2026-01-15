jueves 15  de  enero 2026
LA HABANA

Cuba convierte en proselitismo comunista la repatriación de los militares muertos en Venezuela

La nota oficial del régimen de Cuba afirma que "el regreso de estos compatriotas representa la unidad entre ambas naciones, cimentadas en el ejemplo de Hugo Chávez y Fidel Castro

Militares cubanos durante la ceremonia de repatriación de los efectivo fallecidos durante la captura del dictador Nicolás Maduro en territorito venezolano.&nbsp;

Militares cubanos durante la ceremonia de repatriación de los efectivo fallecidos durante la captura del dictador Nicolás Maduro en territorito venezolano. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El régimen cubano recibió este 15 de enero los restos de 32 militares cubanos fallecidos en Venezuela, a quienes otorgó un ascenso militar póstumo tras su muerte en el operativo llevado a cabo para la captura del dictador depuesto de Nicolás Maduro, por parte de EEUU.

Según una nota del portal oficialista Cubadebate, la cúpula castrista calificó a los fallecidos como "héroes caídos en cumplimiento de su deber". En medio de la noticia del arribo de los cuerpos, la dictadura también habló de "colaboradores" heridos, sin dar mayores detalles, pero dejando claro que Cuba sí tiene participación activa militar en Venezuela, un hecho que el régimen de La Habana intentó ocultar bajo la figura de "colaboración civil" durante casi dos décadas.

Lee además
Cubanos que murieron defendiendo a Nicolás Maduro el 3 de enero. 
HERMETISMO

Cuba: régimen admite 'heridos' en la operación de EEUU en Venezuela, sin dar detalles
Mike Hammer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.
USAID FOR CUBA

Tras advertencias de Trump al régimen, EEUU envía ayuda directa al pueblo de Cuba

La recepción de estos sobrevivientes fue liderada por altos cargos del Partido Comunista y los ministros de las FAR y del Interior, los generales Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, junto al canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Los actos han estado marcados por retórica política, omitiendo detalles técnicos sobre la participación de estos agentes en el anillo de seguridad de la estructura de Maduro.

AFP__20260115__92UL8FD__v1__MidRes__CubaVenezuelaUsConflictCrisisFuneral
Militares cubanos durante la ceremonia de repatriación de los efectivo fallecidos durante la captura de Nicolás Maduro en territorito venezolano.

Militares cubanos durante la ceremonia de repatriación de los efectivo fallecidos durante la captura de Nicolás Maduro en territorito venezolano.

La nota oficial de la dictadura afirma que "el regreso de estos compatriotas representa la unidad entre ambas naciones, cimentadas en el ejemplo del Comandante Hugo Chávez y el Líder Histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz y forjados en la lucha por la paz, la soberanía y la dignidad de Nuestra América".

Proselitismo político en Cuba

Los actos contemplados por la dictadura incluyen una ceremonia militar en el Aeropuerto Internacional José Martí y un traslado escoltado hacia el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).

La logística fúnebre y política paralizará La Habana durante dos días. La Comisión Provincial de Seguridad Vial impuso cierres totales de circulación y prohibición de estacionamiento en arterias principales de El Vedado, Centro Habana y Plaza de la Revolución. Las restricciones se mantendrán hasta el 16 de enero para la realización de la "Marcha del Pueblo Combatiente", priorizando la escenografía de control estatal por encima de la crisis de movilidad y servicios básicos que golpea a los ciudadanos.

La confirmación de estas bajas militares coincide con denuncias internacionales y reportes de la ONU que, desde 2022, señalaban la infiltración de agentes de inteligencia y contrainteligencia cubanos en las estructuras militares venezolanas. El ascenso póstumo y la ceremonia oficial ratifican que la defensa del entorno de Maduro dependía directamente de fuerzas operativas enviadas por el régimen de la isla.

AFP__20260115__92UL8FB__v1__MidRes__CubaVenezuelaUsConflictCrisisFuneral
Militares cubanos durante la ceremonia de repatriación de los efectivo fallecidos durante la captura de Nicolás Maduro en territorito venezolano.

Militares cubanos durante la ceremonia de repatriación de los efectivo fallecidos durante la captura de Nicolás Maduro en territorito venezolano.

La Habana confiesa su derrota militar en Venezuela

El mito de la "colaboración civil" cubana en Venezuela se desmoronó finalmente con la confirmación del dictador, Miguel Díaz-Canel, al admitir que 32 "compatriotas", miembros de la élite de las Fuerzas Armadas (FAR) y del Ministerio del Interior, murieron durante la ofensiva estadounidense que terminó por desarticular el anillo de seguridad de Nicolás Maduro.

Lo que durante años fue denunciado desde Miami como una ocupación silenciosa, ha sido validado por el propio régimen al declarar dos días de luto oficial por sus bajas de inteligencia.

El lenguaje utilizado desde el Palacio de la Revolución ha pasado de la retórica de las "batas blancas" al parte de guerra. Y, al hablar de una "férrea resistencia" y de caídos en "combate directo", La Habana no solo está reportando muertes, está confesando que sus oficiales eran el último muro de contención del chavismo.

Temas
Te puede interesar

EEUU anuncia vuelos a Cuba con ayuda humanitaria por huracán Melissa

Dictadura cubana intensifica represión: 199 violaciones de derechos humanos en diciembre

El 15 de enero Cuba repatriará los cuerpos de los 32 militares muertos en la captura de Maduro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal general Pam Bondi (izquierda), el director del FBI Kash Patel (centro) y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard (centro derecha) aparecen el miércoles 5 de marzo esperando la llegada de Muhammad Sharifullah a Estados Unidos tras su arresto en el extranjero
SEGURIDAD NACIONAL

FBI registra la vivienda de periodista de 'The Washington Post' por "filtrar secretos de Estado"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
Reunión sin acuerdo

Trump exige a la OTAN urgir a Dinamarca el rechazo a la presencia china y rusa en Groenlandia y el Ártico

La lìder opositora venezolana Marìa Corina Machado y el presidente Donald Trump. 
VISITA A LA CASA BLANCA

Esperado y necesario encuentro de María Corina Machado y Donald Trump

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
VENEZUELA

Trump mantiene una "larga" llamada con Delcy Rodríguez y asegura que "todo anda muy bien"

El influencer Alex Otaola impulsa un recall contra la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava. 
RECOLECCIÓN DE FIRMAS

Alex Otaola tiene luz verde para comenzar proceso revocatorio contra Levine Cava en Miami-Dade

Te puede interesar

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, llega a un puesto de seguridad en la Casa Blanca antes de una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026.
VISITA SIGNIFICATIVA

María Corina Machado llega a la Casa Blanca para su esperado encuentro con el presidente Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Agentes del Departamento de Seguridad Interna en Minnesota.
LA IZQUIERDA

Trump advierte de envío de militares para sofocar protestas en Mineápolis

El influencer Alex Otaola impulsa un recall contra la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava. 
RECOLECCIÓN DE FIRMAS

Alex Otaola tiene luz verde para comenzar proceso revocatorio contra Levine Cava en Miami-Dade

Autoridades advierten sobre las estafas. 
ATENCIÓN

Alertan sobre estafas en temporada de impuestos

Imagen referencial.
IMPACTO

Políticas migratorias provocan caída de matrículas en escuelas de Florida