Cuba convierte en proselitismo comunista la repatriación de los militares muertos en Venezuela

Militares cubanos durante la ceremonia de repatriación de los efectivo fallecidos durante la captura del dictador Nicolás Maduro en territorito venezolano.

El régimen cubano recibió este 15 de enero los restos de 32 militares cubanos fallecidos en Venezuela , a quienes otorgó un ascenso militar póstumo tras su muerte en el operativo llevado a cabo para la captura del dictador depuesto de Nicolás Maduro, por parte de EEUU.

Según una nota del portal oficialista Cubadebate, la cúpula castrista calificó a los fallecidos como "héroes caídos en cumplimiento de su deber". En medio de la noticia del arribo de los cuerpos, la dictadura también habló de "colaboradores" heridos, sin dar mayores detalles , pero dejando claro que Cuba sí tiene participación activa militar en Venezuela, un hecho que el régimen de La Habana intentó ocultar bajo la figura de "colaboración civil" durante casi dos décadas.

La recepción de estos sobrevivientes fue liderada por altos cargos del Partido Comunista y los ministros de las FAR y del Interior, los generales Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, junto al canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Los actos han estado marcados por retórica política, omitiendo detalles técnicos sobre la participación de estos agentes en el anillo de seguridad de la estructura de Maduro.

AFP__20260115__92UL8FD__v1__MidRes__CubaVenezuelaUsConflictCrisisFuneral Militares cubanos durante la ceremonia de repatriación de los efectivo fallecidos durante la captura de Nicolás Maduro en territorito venezolano. AFP

La nota oficial de la dictadura afirma que "el regreso de estos compatriotas representa la unidad entre ambas naciones, cimentadas en el ejemplo del Comandante Hugo Chávez y el Líder Histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz y forjados en la lucha por la paz, la soberanía y la dignidad de Nuestra América".

Proselitismo político en Cuba

Los actos contemplados por la dictadura incluyen una ceremonia militar en el Aeropuerto Internacional José Martí y un traslado escoltado hacia el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).

La logística fúnebre y política paralizará La Habana durante dos días. La Comisión Provincial de Seguridad Vial impuso cierres totales de circulación y prohibición de estacionamiento en arterias principales de El Vedado, Centro Habana y Plaza de la Revolución. Las restricciones se mantendrán hasta el 16 de enero para la realización de la "Marcha del Pueblo Combatiente", priorizando la escenografía de control estatal por encima de la crisis de movilidad y servicios básicos que golpea a los ciudadanos.

La confirmación de estas bajas militares coincide con denuncias internacionales y reportes de la ONU que, desde 2022, señalaban la infiltración de agentes de inteligencia y contrainteligencia cubanos en las estructuras militares venezolanas. El ascenso póstumo y la ceremonia oficial ratifican que la defensa del entorno de Maduro dependía directamente de fuerzas operativas enviadas por el régimen de la isla.

AFP__20260115__92UL8FB__v1__MidRes__CubaVenezuelaUsConflictCrisisFuneral Militares cubanos durante la ceremonia de repatriación de los efectivo fallecidos durante la captura de Nicolás Maduro en territorito venezolano. AFP

El mito de la "colaboración civil" cubana en Venezuela se desmoronó finalmente con la confirmación del dictador, Miguel Díaz-Canel, al admitir que 32 "compatriotas", miembros de la élite de las Fuerzas Armadas (FAR) y del Ministerio del Interior, murieron durante la ofensiva estadounidense que terminó por desarticular el anillo de seguridad de Nicolás Maduro.

Lo que durante años fue denunciado desde Miami como una ocupación silenciosa, ha sido validado por el propio régimen al declarar dos días de luto oficial por sus bajas de inteligencia.

El lenguaje utilizado desde el Palacio de la Revolución ha pasado de la retórica de las "batas blancas" al parte de guerra. Y, al hablar de una "férrea resistencia" y de caídos en "combate directo", La Habana no solo está reportando muertes, está confesando que sus oficiales eran el último muro de contención del chavismo.