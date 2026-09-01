Militares abaten en México a jefe criminal buscado por Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO.- Fuerzas de seguridad mexicanas abatieron al jefe de un grupo criminal por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de tres millones de dólares, informó este martes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

La detención del delincuente se produjo en una acción conjunta de agentes de inteligencia militar, la Fiscalía General y la Policía Estatal de Michoacán.

Luis Enrique Barragán, apodado el “Güicho” o “R5”, era líder del llamado Cartel de Los Reyes, una facción del grupo Carteles Unidos, que está entre las bandas de narcotraficantes consideradas terroristas por Washington.

De acuerdo con el funcionario, Barragán y otro hombre se unieron a agentes del ejército y la Guardia Nacional que repelieron el ataque y los abatieron en el municipio de Tocumbo, en el estado de Michoacán (oeste).

Los cuerpos de los fallecidos y los indicios asegurados "quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado; personal pericial realiza las diligencias correspondientes, para continuar con las actuaciones ministeriales y jurídicas conducentes", finalizó la secretaría.

El cabecilla era el “principal coordinador de las extorsiones contra productores de aguacate de la región" y contaba con una orden de detención "con multas de extradición” a Estados Unidos, indicó García Harfuch en sus redes sociales.

Según una ficha en el portal del Departamento de Estado norteamericano, Barragán era “un conocido sicario y líder operativo” que utilizaba las ganancias del tráfico de drogas “para financiar operaciones” y “adquirir armas ligeras” a fin de combatir a sus rivales del Cartel Jalisco Nueva Generación.

En 2023 fue acusado en una corte federal estadounidense de conspiración para traficar drogas y armas.

En Tocumbo, Michoacán, elementos de @Defensamx1 y una aeronave de @SEMAR_MX fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de una célula delictiva.



Durante el operativo, 2 agresores perdieron la vida, entre ellos Luis Enrique “N”, alias “El Güicho” y/o “R5”,… pic.twitter.com/BDaCAlsmFR — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 1, 2026

FUENTE: Con información de AFP/NTN24