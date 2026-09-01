martes 1  de  septiembre 2026
NARCOTRÁFICO

Militares abaten en México a jefe criminal buscado por Estados Unidos

Luis Enrique Barragán, apodado el “Güicho”, líder del Cartel de Los Reyes, facción del Carteles Unidos, está entre las bandas consideradas terroristas por EEUU

Luis Enrique Barragán, apodado “El Güicho” líder del Cártel de Los Reyes. (Gabinete de Seguridad)

Luis Enrique Barragán, apodado “El Güicho” líder del Cártel de Los Reyes. (Gabinete de Seguridad)

Por Santiago Perales

CIUDAD DE MÉXICO.- Fuerzas de seguridad mexicanas abatieron al jefe de un grupo criminal por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de tres millones de dólares, informó este martes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

La detención del delincuente se produjo en una acción conjunta de agentes de inteligencia militar, la Fiscalía General y la Policía Estatal de Michoacán.

Lee además
Soldados del ejercito inspeccionan vehiculos en Acapulco, estado de Guerrero, suroeste de Mexico, el 16 de enero de 2006, en el marco del operativo conjunto Guerrero para combatir el narcotrafico y la delincuencia organizada. AFP PHOTO/Cecilia DEL OLMO (Photo by CECILIA DEL OLMO / AFP)
Crimen organizado

EEUU emite alerta en ciudad fronteriza con México ante amenazas del narcotráfico
El senador mexicano Enrique Inzunza Cázarez rechazó las acusaciones de EEUU por narcotráfico. Denunció una feroz campaña de calumnias y diatribas
CRIMEN ORGANIZADO

Senador mexicano señalado por narcotráfico en EEUU renuncia al grupo parlamentario oficialista

Luis Enrique Barragán, apodado el “Güicho” o “R5”, era líder del llamado Cartel de Los Reyes, una facción del grupo Carteles Unidos, que está entre las bandas de narcotraficantes consideradas terroristas por Washington.

De acuerdo con el funcionario, Barragán y otro hombre se unieron a agentes del ejército y la Guardia Nacional que repelieron el ataque y los abatieron en el municipio de Tocumbo, en el estado de Michoacán (oeste).

Los cuerpos de los fallecidos y los indicios asegurados "quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado; personal pericial realiza las diligencias correspondientes, para continuar con las actuaciones ministeriales y jurídicas conducentes", finalizó la secretaría.

El cabecilla era el “principal coordinador de las extorsiones contra productores de aguacate de la región" y contaba con una orden de detención "con multas de extradición” a Estados Unidos, indicó García Harfuch en sus redes sociales.

Según una ficha en el portal del Departamento de Estado norteamericano, Barragán era “un conocido sicario y líder operativo” que utilizaba las ganancias del tráfico de drogas “para financiar operaciones” y “adquirir armas ligeras” a fin de combatir a sus rivales del Cartel Jalisco Nueva Generación.

En 2023 fue acusado en una corte federal estadounidense de conspiración para traficar drogas y armas.

FUENTE: Con información de AFP/NTN24

Temas
Te puede interesar

Senador mexicano niega acusaciones de narcotráfico y descarta ser testigo protegido de EEUU

Dinero ilícito financiaría campañas del partido Morena en México, arroja investigación

El narcotráfico estrecha sus vínculos con el poder político

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.
EXCLUSIVA

Raúl Castro no ha muerto, está gravemente enfermo

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
PRIVACIDAD

Florida ordena retirar lectores de matrículas de vehículos de carreteras estatales

Tormenta tropical Edouard
POTENCIAL CICLÓNICO

Edouard podría alcanzar fuerza de huracán antes de tocar tierra en Texas

Liudmila Pérez-Labrada
MARCAS DE LUJO

Casa convertida en boutique escondía 2.300 artículos falsificados en Miami-Dade

El jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba, Mike Hammer (i) saludando al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.
Política

Rubio se reúne con el representante de EEUU en Cuba para abordar la situación en la isla

Te puede interesar

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.
EXCLUSIVA

Raúl Castro no ha muerto, está gravemente enfermo

Por ILIANA LAVASTIDA
Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de EEUU sobrevuela el Medio Oriente durante una operación de patrullaje.
Conflicto bélico

EEUU lanza nuevos ataques sobre objetivos en Irán; Trump lanza advertencia al régimen

Tormenta tropical Edouard
POTENCIAL CICLÓNICO

Edouard podría alcanzar fuerza de huracán antes de tocar tierra en Texas

Harold Gene Lucas
PENA CAPITAL

Florida prevé ejecutar a un reo tras casi 50 años en el corredor de la muerte

El presidente Donald J. Trump habla en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca.
ECONOMÍA

Washington anuncia cita de Trump con empresarios petroleros tras acuerdo histórico con Venezuela