jueves 27  de  agosto 2026
CRIMEN ORGANIZADO

Senador mexicano señalado por narcotráfico en EEUU renuncia al grupo parlamentario oficialista

Enrique Inzunza, senador de Morena, es uno de los 10 funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de facilitar operaciones del Cartel de Sinaloa

El senador mexicano Enrique Inzunza Cázarez rechazó las acusaciones de EEUU por narcotráfico. Denunció una feroz campaña de calumnias y diatribas

El senador mexicano Enrique Inzunza Cázarez rechazó las acusaciones de EEUU por narcotráfico. Denunció "una feroz campaña de calumnias y diatribas"

Cuenta de Enrique Inzunza en X
Por Sofía Nederr

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de las acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico, el senador mexicano Enrique Inzunza Cázarez anunció el miércoles su renuncia al grupo parlamentario del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara Alta, donde continuará como legislador independiente.

"He tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de Morena, para ejercer mi cargo de senador de la República de manera independiente", indicó Inzunza, en una carta dirigida al líder oficialista en el Senado, Ignacio Mier.

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Sostuvo que su decisión responde a una "estricta convicción personal" con la que busca evitar que las acusaciones en su contra sean usadas por "la derecha conservadora ni (por) nadie" para cuestionar al movimiento oficialista.

El político, quien fue secretario general de Gobierno de Sinaloa (2021-2024), no señaló si mantendrá su militancia en Morena.

Inzunza Cázarez es uno de los 10 funcionarios mexicanos acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntamente facilitar operaciones del Cartel de Sinaloa para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos millonarios. Dentro de estas acusaciones figura el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien volvió a su cargo el 21 de agosto, pero dos días después solicitó nueva licencia para afrontar las acusaciones en su contra.

"Se les acusa de haberse asociado con el Cartel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos", anunció el Departamento de Justicia en abril pasado.

El Cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Denuncia "campaña de calumnias"

En su carta, el senador Inzunza Cázarez rechazó las acusaciones de EEUU por narcotráfico. Denunció "una feroz campaña de calumnias y diatribas" y "un instrumento de lawfare (guerra jurídica), con imputaciones falsas, dolosas y carentes de todo sustento".

También cuestionó que no se han presentado pruebas en su contra.

Consideró que él no sería el objetivo final de lo que llamó una "embestida", sino otra figura a la que describió como alguien con "el mayor liderazgo moral y político de la nación".

El político también dejó entrever que los señalamientos estarían relacionadas con sus denuncias desde el Senado sobre una presunta intervención de agentes de la CIA en Chihuahua, en supuesto contubernio con autoridades estatales, incluida la gobernadora opositora María Eugenia Campos del Partido Acción Nacional (PAN).

FUENTE: Con información de EFE

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