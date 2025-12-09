martes 9  de  diciembre 2025
El Salvador

Militares salvadoreños enfrentan juicio por masacre contra civiles en 1981

Soldados del Batallón Atlacatl ejecutaron a tiros a 986 personas, incluidos 558 niños, en hechos ocurridos en El Mozote y comunidades vecinas, según la denuncia

La foto ilustra la sala de un tribunal de justicia.

La foto ilustra la sala de un tribunal de justicia.

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN SALVADOR — Un grupo de militares salvadoreños será enjuiciado por la masacre de casi mil civiles en 1981 en el marco de la ofensiva del Estado contra las guerrillas de izquierda, informó este martes una organización que representa a las víctimas.

Soldados del Batallón Atlacatl ejecutaron a tiros a 986 personas, incluidos 558 niños, en hechos ocurridos en El Mozote (noreste) y comunidades vecinas entre el 9 y el 13 de diciembre de 1981.

Las víctimas fueron acusadas de colaborar con el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Trece de los presuntos asesinos fueron enviados a juicio, según una resolución emitida el pasado 26 de noviembre por el juzgado de Instrucción de la ciudad de San Francisco Gotera, informó en un comunicado la oenegé Cristosal.

De momento "no se ha establecido la fecha" de inicio del juicio, señaló un portavoz de esa organización.

La medida aún puede ser apelada por la defensa de los militares, explicó la oenegé, que en julio pasado decidió suspender operaciones en El Salvador y trasladarse a Guatemala aduciendo una "persecución" del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Según Cristosal, por el caso serán juzgados el exministro de Defensa Guillermo García y otros doce oficiales bajo cargos de asesinato y violación.

García, junto a otros dos exjefes militares, fue condenado en julio pasado a 60 años de cárcel por el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses, ocurrido en marzo de 1982 en el marco de la llamada guerra civil (1980-1992).

No obstante, los tres imputados solo tendrán que cumplir 30 años de cárcel por ser la pena máxima que establecía la ley penal en la época de los hechos.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden

Eileen Higgins celebra el triunfo electoral que la convierte en alcaldesa electa de Miami.
ELECCIONES 2025

Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami con una promesa de transparencia y enfoque social

A las hora programada abre sus puertas el recinto electoral habilitado en las biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Comienza jornada electoral clave en tres ciudades de Miami-Dade

Colegio electoral hablitado en el ayuntamiento de Miami.
ELECCIONES 2025

Participación moderada marca la segunda vuelta electoral en Miami, Hialeah y Miami Beach

Los cubanos usan ollas para reclamar electricidad durante la tercera noche de apagón nacional en La Habana el 20 de octubre de 2024.
CRISIS

Cubanos salen a las calles; registran nuevas protestas en medio de fuertes apagones

