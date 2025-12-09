Cubanos salen a las calles; registran nuevas protestas en medio de fuertes apagones

Una pareja de cubanos camina por una calle durante un apagón nacional causado por una falla de la red eléctrica en La Habana el 15 de marzo de 2025.AFP

Los cubanos usan ollas para reclamar electricidad durante la tercera noche de apagón nacional en La Habana el 20 de octubre de 2024.

LA HABANA. – El descontento popular en Cuba volvió a estallar , esta vez impulsado por la crónica incapacidad del régimen para mantener los servicios básicos.

La noche de este lunes 8 de diciembre, las calles del municipio de Marianao, en la capital, se convirtieron en el epicentro de la frustración tras soportar más de doce horas de interrupción eléctrica.

COLAPSO Salida de termoeléctrica Felton agrava crisis en Cuba; aumentan los apagones y la angustia de la población

En las calles de San Miguel del Padrón, Diez de Octubre, Alamar y Regla, además de Las Tunas y Baracoa, se escucharon cacerolas y consignas contra la dictadura, responsable de la crisis que vive el país insular.

La protesta, documentada en una decena de videos, no es un mero reclamo por un corte de luz; es el síntoma visible del colapso sistémico provocado por décadas de nefasta gestión dictatorial. La crisis energética ha alcanzado cotas críticas: el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) registró un déficit de generación que superó el 60%, dejando a oscuras a la población en medio de una demanda creciente.

Voceros de la Unión Eléctrica intentaron explicar la catástrofe señalando la salida de servicio de diez unidades de generación, incluyendo tres de las cuatro mayores plantas base, citando averías y mantenimientos. Sin embargo, este argumento técnico esconde una realidad política: la escasez de recursos, la falta de inversión y la obsolescencia de la infraestructura son el resultado directo de las políticas fracasadas del régimen.

La crisis, que se ha instalado permanentemente en la Isla, intensifica la presión sobre una capital históricamente más sensible al estallido social.

El punto de máxima tensión se concentró en Zamora, uno de los barrios más empobrecidos de Marianao. Las cacerolas que resonaron en la noche pronto se complementaron con actos de desesperación: fogatas improvisadas en la vía pública, contenedores de basura volcados y gritos de hartazgo que señalaban directamente a la cúpula del régimen.

La respuesta del aparato represor estatal fue inmediata. Cuerpos policiales acudieron al lugar de los disturbios para contener la situación. Aunque no se registraron enfrentamientos masivos en un primer momento, la sombra de la represión se cierne sobre los participantes. Como es habitual, la maquinaria de control y vigilancia se activa para identificar y neutralizar a los "cabecillas", un ciclo vicioso de protesta y castigo.

La población, consciente de este patrón, denuncia a través de las redes sociales cómo la propia crisis eléctrica parece funcionar para los intereses del régimen, que "se ahorra miles de dólares con los cortes" mientras explota el sufrimiento de un pueblo que se hunde bajo el peso de la escasez y la represión. Los cubanos están, sin duda, en un punto de inflexión marcado por la ineficiencia y la intransigencia de la dictadura.

En medio de las habituales promesas de alivio, De la O Levy fue explícito sobre lo que espera al país: "Será un año difícil, ligeramente mejor, con otras condiciones porque estamos mejor preparados. Vamos a tener más generación, pero no vamos a eliminar los apagones".

Aunque el régimen espera arrancar en enero con más unidades térmicas disponibles y con parques solares ya sincronizados desde el primer día, el ministro dijo que la "causa fundamental" de la crisis seguirá vigente: "la financiera".

La disponibilidad de combustible para 2026 no crecerá significativamente, lo que deja sin respaldo a la generación distribuida y limita la capacidad de respuesta en los picos de demanda, especialmente de noche. El ministro anticipó que, aunque habrá una disminución, persistirán afectaciones "de manera importante".

De la O Levy dijo que se suspendió el mantenimiento capital programado para este mes de diciembre para el mayor bloque generador unitario del país.

"Tenemos que seguir haciendo mantenimiento a nuestras plantas térmicas, y ahora tenemos que tomar una decisión compleja con Guiteras y Felton. Por un problema coyuntural técnico y de riesgo, decidimos desplazar el mantenimiento capital de Guiteras y hacerle una parada corta de un mes a principios de 2026 para afrontar el verano, mientras sostenemos a Felton, que también está inestable. Esto significa que hay incorporación de potencia, pero también habrá mantenimiento", dijo.

Las renovables crecen, pero no resuelven el apagón nocturno. El ministro celebró que en 2025 se completaron "unos mil megawatts" solares, y que en varios momentos del año las renovables aportaron hasta el 30% de la generación diaria. Pero la propia entrevista evidencia sus límites: "La energía solar fotovoltaica ha mitigado el apagón durante el día", no durante la noche, cuando ocurren los apagones más prolongados y severos.

Un tribunal del centro de Cuba condenó a seis manifestantes a penas de hasta seis años de prisión por una protesta de 2024 contra la falta de electricidad, según el expediente del caso.

En el juicio, celebrado en la sala de los delitos contra la seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Villa Clara, 270 km al este de La Habana, tres de los seis manifestantes recibieron condenas de seis años de prisión y los otros tres de cinco, según el documento de sentencia.

Cientos de personas, entre ellas los seis condenados, se lanzaron el 20 de octubre de 2024 a las calles de Manicaragua, un pueblo de Villa Clara, mientras el país estaba totalmente a oscuras debido al colapso de su sistema eléctrico, detalla la documentación del caso.

Los manifestantes se dirigieron al gobierno local "con el propósito de reclamar electricidad", realizando "toques de calderos y otros objetivos metálicos para provocar sonidos fuertes, con lo que se afectaba la tranquilidad ciudadana" e "interrumpieron la circulación vial", añadió el texto.

Régimen criminaliza protestas cívicas

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, dijo en un comunicado que estas sentencias buscan "criminalizar la protesta cívica, sirviendo como instrumento de represión y anulación de derechos humanos" y se dan en "un contexto de recrudecimiento de la represión como única respuesta a los graves problemas sociales".

Los brotes de este tipo de protestas, antes impensables en la isla gobernada por el Partido Comunista desde 1959, se dispararon desde 2022.

En medio de una grave crisis energética, Cuba ha enfrentado cinco apagones generalizados en un año.

