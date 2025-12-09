Hialeah: Gelien Pérez y William Marrero ganan sus escaños al nuevo Concejo de la ciudad

William Marrero hace historia con 22 años y se convierte en el concejal más joven de Hialeah

Gelien Pérez gana su escaño en el concejo de Hialeah.

MIAMI.– Con una participación del 8.09% de los votantes registrados, Hialeah eligió este martes 9 de diciembre a Gelien Pérez y William Marrero como concejales de los Grupos III y IV, respectivamente, en una segunda vuelta electoral celebrada bajo lluvia y sin la intensidad política de la elección de alcalde ya decidida en noviembre.

En la ciudad en la que están registrados 90.496 votantes, ejercieron el sufragio 7.317 personas, el 8.09% de los votantes.

NUEVO ALCALDE Hialeah: Bryan Calvo enfrenta importantes retos desde el primer día de su gobierno

ARRASA Bryan Calvo hace historia al convertirse en el alcalde más joven de Hialeah

Los resultados consolidan el arranque de una nueva etapa política en la ciudad, donde ambos vencedores contaron con el respaldo del alcalde electo Bryan Calvo, quien asumirá el cargo el próximo 12 de enero.

Grupo III: Gelien Pérez gana y promete atacar de inmediato la crisis del agua

Gelien Pérez obtuvo el 79.84% de los votos, superando a Jessica Castillo, que alcanzó el 20.16%, y asegurando así el escaño del Grupo III.

Pérez, exdirectora de Recursos Humanos de la Alcaldía y vinculada por once años al gobierno municipal, sostiene que la prioridad será resolver las facturas de agua, el mayor reclamo de los residentes.

“Lo primero que quiero es trabajar junto al alcalde electo Brian Calvo para solucionar el problema de las facturas de agua. Es algo que debemos hacer de inmediato para darles alivio a los residentes. Hay que empezar a trabajar duro”, afirmó tras conocer los resultados.

También aboga por una revisión a fondo del Departamento de Agua, incluyendo los procesos de lectura de los metrocontadores y su relación con el condado. En materia de impuestos, propone aliviar la carga especialmente a los adultos mayores.

Sobre seguridad pública, insistió en mejorar los beneficios y salarios para policías y bomberos. “Retener al personal es fundamental para garantizar la seguridad en nuestra ciudad”.

Pérez agradeció el apoyo del alcalde electo, aunque aclaró que mantendrá independencia. “Reconozco que no siempre coincidiré con él, pero eso no será un obstáculo para trabajar como equipo”.

Grupo IV: William Marrero el concejal más joven de la historia de Hialeah

Con el 71.10% de los votos, William Marrero derrotó a Javier Morejón, quien obtuvo el 28.90%, convirtiéndose a sus 22 años en el concejal más joven en la historia de Hialeah.

Marrero tiene experiencia previa en la administración local tras trabajar para el senador René García y el concejal Luis Rodríguez, y actualmente cursa Administración Pública en FIU.

“Esto ha sido un sueño mío desde que tengo 14 años. Poder verlo ser realidad es muy emocionante. Saber que la gente que toqué en campaña, que ayudé cuando era asistente, votó por mí, es algo muy bonito”, expresó con evidente satisfacción.

Su propuesta se centra en ser un concejal accesible y mantener su oficina abierta.

“Quiero organizarme bien para estar en City Hall. Quiero ser un concejal al que los residentes puedan ir a ver. Además, quiero revisar por qué el sistema de permisos es tan lento y encontrar soluciones”.

En su agenda también destacan el agua, los impuestos y la seguridad pública. Apoya la propuesta del alcalde electo de eliminar las lecturas por estimación y apuesta por modernizar el sistema de agua de la ciudad.

“Quiero que Hialeah sea la ciudad más segura de Florida”, afirmó al defender la necesidad de invertir para retener a los agentes.

Sobre la vivienda, Marrero aboga por incrementar la oferta y rechaza cualquier medida de control de rentas.

Un impulso político para Calvo

Con estos resultados, el alcalde electo Calvo suma una segunda victoria consecutiva en las urnas, luego de apoyar abiertamente a Pérez y Marrero durante la campaña.

Según explicó, su respaldo buscaba “impulsar una nueva etapa de cooperación institucional” para iniciar su gestión con “un gobierno unido”.

Pese a ello, Marrero subrayó que mantendrá una postura independiente:

“Voy a mantener mi independencia y un diálogo abierto con la Alcaldía”.

Con la elección de Gelien Pérez y William Marrero, Hialeah completa el nuevo Concejo Municipal que trabajará junto al alcalde Bryan Calvo en un periodo marcado por desafíos urgentes: el costo del agua, la seguridad pública, el alivio fiscal y la modernización administrativa. La segunda vuelta, aunque de baja participación, definió el rumbo político que acompañará a la nueva administración desde enero.

[email protected]