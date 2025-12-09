Miami Beach cierra la segunda vuelta electoral municipal y posiciona a Mónica Matteo-Salina como la favorita

Votantes acuden hoy a las urnas para participar en la jornada electoral.

Voluntarios apoyan la campaña de la ganadora Mónica Matteo-Salinas durante la elección municipal en el City Hall de Miami Beach.

MIAMI BEACH .– La segunda vuelta para escoger a la comisionada del Grupo I concluyó este martes en Miami Beach con una participación reducida y en medio de una jornada afectada por fuertes lluvias y un cambio abrupto en las temperaturas, condiciones que impactaron la movilidad en varias zonas del sur de la Florida.

Tras el cierre de las urnas a las 7:00p.m., los primeros datos divulgados muestran que 7554 votantes participaron en este proceso, lo que representa un 17.70% de participación preliminar sobre un total de 42,668 electores activos.

La distribución de las boletas procesadas hasta el momento es la siguiente:

• Voto por correo: 3,985

• Voto anticipado: 1,634

• Voto del día: 1935

El resultado preliminar muestra como ganadora a Mónica Matteo-Salinas, con 5,350 boletas que representan el 71.01% de los votos, frente a Monique Pardo Pope, quien obtuvo 2,184 papeletas, equivalentes al 28.99%.

Sin embargo, las autoridades electorales continuarán procesando el cómputo hasta consolidar el reporte oficial, que será publicado y certificado por la Oficina de Elecciones del Condado de Miami-Dade.

¿Quién es Mónica Matteo-Salinas?

Matteo-Salinas es una empresaria y activista comunitaria conocida en la ciudad por su trayectoria en el sector privado y por su participación constante en organizaciones vecinales. De raíces latinas y con años de residencia en la ciudad, ha centrado su mensaje en la modernización de los servicios municipales y en la defensa de los intereses de los residentes permanentes frente al crecimiento turístico.

Su campaña ha destacado temas como:

• Protección de los vecindarios.

• Regulación del desarrollo inmobiliario.

• Seguridad pública.

• Transparencia administrativa.

Quienes la apoyan destacan su capacidad de gestión y su enfoque práctico para resolver problemas cotidianos.