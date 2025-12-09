martes 9  de  diciembre 2025
Miami Beach cierra la segunda vuelta electoral municipal y posiciona a Mónica Matteo-Salina como la favorita

Con el 71.01% de los votos, la candidata sin afiliación partidista, pero respaldada por el partido demócrata, se consolida como ganadora del escaño del Grupo I.

Voluntarios apoyan la campaña de la ganadora Mónica Matteo-Salinas durante la elección municipal en el City Hall de Miami Beach.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Votantes acuden hoy a las urnas para participar en la jornada electoral.

Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI BEACH.– La segunda vuelta para escoger a la comisionada del Grupo I concluyó este martes en Miami Beach con una participación reducida y en medio de una jornada afectada por fuertes lluvias y un cambio abrupto en las temperaturas, condiciones que impactaron la movilidad en varias zonas del sur de la Florida.

Tras el cierre de las urnas a las 7:00p.m., los primeros datos divulgados muestran que 7554 votantes participaron en este proceso, lo que representa un 17.70% de participación preliminar sobre un total de 42,668 electores activos.

La distribución de las boletas procesadas hasta el momento es la siguiente:

• Voto por correo: 3,985

• Voto anticipado: 1,634

• Voto del día: 1935

El resultado preliminar muestra como ganadora a Mónica Matteo-Salinas, con 5,350 boletas que representan el 71.01% de los votos, frente a Monique Pardo Pope, quien obtuvo 2,184 papeletas, equivalentes al 28.99%.

Sin embargo, las autoridades electorales continuarán procesando el cómputo hasta consolidar el reporte oficial, que será publicado y certificado por la Oficina de Elecciones del Condado de Miami-Dade.

¿Quién es Mónica Matteo-Salinas?

Matteo-Salinas es una empresaria y activista comunitaria conocida en la ciudad por su trayectoria en el sector privado y por su participación constante en organizaciones vecinales. De raíces latinas y con años de residencia en la ciudad, ha centrado su mensaje en la modernización de los servicios municipales y en la defensa de los intereses de los residentes permanentes frente al crecimiento turístico.

Su campaña ha destacado temas como:

• Protección de los vecindarios.

• Regulación del desarrollo inmobiliario.

• Seguridad pública.

• Transparencia administrativa.

Quienes la apoyan destacan su capacidad de gestión y su enfoque práctico para resolver problemas cotidianos.

