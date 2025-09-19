viernes 19  de  septiembre 2025
Homestead sella acuerdo para un megaproyecto deportivo valorado en $275 millones

El proyecto, financiado con capital privado, será el nuevo hogar del Miami FC y busca posicionar al sur de Florida como un epicentro deportivo internacional

El alcalde de Homestead, Steve Losner, firma acuerdo con Sports Performance Hub.

El alcalde de Homestead, Steve Losner, firma acuerdo con Sports Performance Hub.

Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI. – La Ciudad de Homestead y directivos del Sports Performance Hub (SPH) oficializaron el jueves la creación de un complejo deportivo multidisciplinario valorado en 275 millones de dólares, tras una ceremonia de firma del acuerdo celebrada en el Ayuntamiento municipal.

Este ambicioso proyecto, impulsado por una asociación público-privada, que según los responsables “no tendrá costo para los contribuyentes”, transformará el Homestead Regional Park para fomentar el desarrollo comunitario, impulsar la economía local y proporcionar un hogar permanente al club de fútbol Miami FC.

Alianza público-privada

El acuerdo consolida un arrendamiento de 80 años con VSGS Facilities LLC, la empresa matriz del proyecto, que construirá un estadio multipropósito con capacidad para 10.000 espectadores, una academia deportiva profesional, un hotel temático y diversas instalaciones recreativas.

La iniciativa representa un nuevo modelo de desarrollo que no depende de fondos públicos. El concejal Clemente Canabal destacó la magnitud de la alianza: “Hemos logrado una inversión millonaria privada que va a beneficiar a cada residente de la ciudad de Homestead”.

Por su parte, la concejala Jenifer N. Bailey expresó su alegría por el impacto positivo que tendrá en los jóvenes y el bienestar de la ciudad. "Hoy no podría estar más feliz al ser una pequeña parte de este acuerdo gigantesco", afirmó.

Complejo deportivo Homestead
Espacio donde se construirá el millonario complejo deportivo en Homestead.

Espacio donde se construirá el millonario complejo deportivo en Homestead.

Hogar permanente del Miami FC

Uno de los objetivos centrales del complejo es que servirá como la nueva sede del Miami FC, el equipo de fútbol profesional más antiguo de la ciudad floridana.

El club, que actualmente juega en el estadio de la Universidad Internacional de Florida (FIU), se integrará en un ecosistema deportivo completo.

Los jugadores del equipo manifestaron su optimismo ante el futuro. “Estoy emocionado. Vi el proyecto en la pantalla y estoy realmente emocionado de venir aquí”, comentó Walid Yacoubou, defensa central del equipo conocido como "Tulu".

Su compañero, el delantero Francisco Bonfiglio, coincidió en que se trata de una oportunidad única. “Es un proyecto gigante que va a traer muchísimas nuevas oportunidades. Como jugador del club, es una experiencia nueva”, señaló.

Entusiasmo y compromiso

El proyecto recibió un amplio respaldo de funcionarios municipales y la comunidad. El vicealcalde Sean Fletcher remarcó los beneficios que se extenderán más allá del ámbito económico.

“Este será un beneficio extraordinario para nuestra comunidad, no solo en dólares y centavos, sino para los residentes. Buscamos involucrar a nuestra juventud atlética y reconstruir ese sentido de comunidad”, declaró.

El sentimiento de bienvenida fue clave para los desarrolladores. Darío Sala, CEO de SPH, agradeció el recibimiento y dijo haberle causado “mucho entusiasmo” al “ver a la comunidad de Homestead y a todos sus líderes tan compenetrados ser el soporte de este proyecto”.

“Creo que es fundamental ese calor, ese welcoming [bienvenida] que nos dio la Ciudad y la comunidad”, apuntó.

VER VIDEO DEL PROYECTO:

Embed

Visión de futuro

El Sports Performance Hub fue concebido por un grupo de figuras internacionales del deporte, como Manu Ginóbili y Juan Sebastián Verón, con una visión que integra el alto rendimiento con el desarrollo local.

Gastón Remy, cofundador de SPH, compartió la emoción del grupo inversor. "Nos sentimos apasionados y muy entusiasmados con este proyecto", dijo.

El extenista y accionista Juan Mónaco explicó que la meta es crear un espacio integral para todos.

“Poder tener un lugar donde conviva la educación con el deporte, que la comunidad tenga un espacio para poder venir a disfrutar de momentos en familia, con amistades, y de poder tener un deporte profesional, creo que va a ser un gran, gran beneficio para la ciudad”, concluyó.

