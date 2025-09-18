jueves 18  de  septiembre 2025
Retiran alerta de tsunami tras sismo de magnitud 7,8 frente a costas del oeste de Rusia

El temblor ocurrió a 128 kilómetros al este de la ciudad rusa de Petropávlovsk-Kamchatski, a una profundidad de diez kilómetros

Esta fotografía, publicada por el Gobierno de la Región de Sajalín el 30 de julio de 2025, muestra el tsunami que azotó Severo-Kurilsk, en la isla de Paramushir, en las islas Kuriles del norte de Rusia. Uno de los terremotos más fuertes jamás registrados azotó el Lejano Oriente, escasamente poblado, la madrugada del 30 de julio, provocando tsunamis de hasta cuatro metros (12 pies) en el Pacífico y provocando evacuaciones desde Hawái hasta Japón.&nbsp;&nbsp;

Esta fotografía, publicada por el Gobierno de la Región de Sajalín el 30 de julio de 2025, muestra el tsunami que azotó Severo-Kurilsk, en la isla de Paramushir, en las islas Kuriles del norte de Rusia. Uno de los terremotos más fuertes jamás registrados azotó el Lejano Oriente, escasamente poblado, la madrugada del 30 de julio, provocando tsunamis de hasta cuatro metros (12 pies) en el Pacífico y provocando evacuaciones desde Hawái hasta Japón.  

Handout / Gobierno de la Región de Sajalín de Rusia / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MOSCÚ - Un fuerte sismo de magnitud 7,8 se registró este jueves frente a las costas de Kamchatka, en el extremo oriente ruso, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico ocurrió a 128 kilómetros al este de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski, a una profundidad de diez kilómetros, lo que provocó la activación de una alerta de tsunami por parte del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos emitió una advertencia por posibles olas peligrosas en las costas cercanas, pero varias horas después aseguró que la amenaza había pasado.

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales de consideración, aunque los equipos de emergencia rusos se mantienen en estado de alerta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/USGSted/status/1968767144931492118&partner=&hide_thread=false

"Región sísmica"

La península de Kamchatka, ubicada en el extremo oriental de Rusia y bañada por el océano Pacífico, es una de las regiones más sísmicamente activas del planeta. En el pasado, movimientos de similar magnitud han generado tsunamis que alcanzaron otras costas del Pacífico.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que continúa monitoreando la evolución de la situación y recomendó a la población en zonas costeras mantenerse atenta a las instrucciones de las autoridades locales.

El 30 de julio, un terremoto de magnitud 8,8 azotó la costa oriental de Kamchatka, siendo el más fuerte desde 1952 en la zona. Desde entonces, las réplicas han continuado, pero esta ha sido una de las más fuertes de las registradas desde entonces.

FUENTE: Con información de AFP/Redacción DLA/Europa Press

