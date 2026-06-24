FACE entrega premios por trayectoria a la excelencia

Voces distinguidas en la 24 Entrega Anual de los Premios a la Excelencia de FACE.

CORAL GABLES. – Más de 300 líderes empresariales, académicos, cívicos y comunitarios se reunieron este martes en el Hotel Loews Coral Gables durante la edición número 24 de los Excellence Awards & Oral History Luncheon de Facts About Cuban Exiles (FACE), una ceremonia dedicada a reconocer a figuras cuyas trayectorias reflejan el impacto del exilio cubano en Estados Unidos.

Fundada en 1982, FACE es una organización sin fines de lucro dedicada a documentar, conservar y difundir las experiencias de los cubanos que llegaron a Estados Unidos tras abandonar la isla. A través de programas educativos, iniciativas culturales y proyectos de historia oral, la entidad busca mantener vivo el legado, los sacrificios y las contribuciones de varias generaciones de cubanos y cubanoamericanas.

Nelson Albareda, presidente de FACE. IVÁN PEDRAZA - DLA

Durante la ceremonia, el presidente de FACE, Nelson Alvareda, subrayó la importancia de transmitir ese legado a las nuevas generaciones, una responsabilidad que consideró esencial para comprender el papel que la diáspora ha desempeñado en la construcción del sur de Florida y de EEUU.

Alvareda recordó que la organización ha permanecido activa durante más de cuatro décadas gracias a la visión de sus fundadores y al compromiso de líderes comunitarios que han contribuido a mantener vigente su misión.

“Nuestra misión no es solamente resguardar estas historias, sino también defenderlas y promoverlas”, afirmó.

El directivo destacó además la expansión del programa de historia oral de FACE, impulsado con el respaldo de la Knight Foundation, iniciativa que permitió la creación de un archivo digital permanente con entrevistas a destacadas figuras cubanoamericanas. Según explicó, el proyecto ha evolucionado para incluir no solo a quienes vivieron directamente el exilio, sino también a quienes nacieron en EEUU y heredaron esa identidad incorporando a sus vidas, carreras y contribuciones dentro de la sociedad estadounidense.

Premiados con la distinción a la Excelencia en Emprendimiento. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Como parte de la ceremonia fueron entregados los principales reconocimientos de la organización. El Sports Award recayó en Mario Cristobal, entrenador principal del equipo de fútbol americano de la Universidad de Miami (UM) y una de las figuras más influyentes del deporte universitario estadounidense.

El Business Award fue otorgado a Ana-Marie Codina, directora ejecutiva de Codina Partners y heredera de una de las familias empresariales más reconocidas del sur de Florida, por su liderazgo dentro del sector inmobiliario y su contribución al desarrollo económico de la región.

Por su parte, el empresario y líder comunitario Leslie Pantin recibió el Entrepreneurship Award en reconocimiento a una trayectoria vinculada al emprendimiento, la promoción cultural y el fortalecimiento de iniciativas que han dejado huella en la comunidad hispana del sur de Florida.

El Special Award fue concedido a Fernando Mendoza, quarterback de los Las Vegas Raiders, ganador del Trofeo Heisman 2025 y primera selección global del Draft de la NFL de 2026, cuya historia familiar refleja la contribución de los emigrados que encontraron en Estados Unidos nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo. EL deportista no pudo estar presente, pero sus abuelos, su madre y su hermano acudieron en su nombre.

Voces distinguidas en la 24 Entrega Anual de los Premios a la Excelencia de FACE. IVÁN PEDRAZA - DLA

La jornada también sirvió para ampliar el Distinguished Voices Oral History Archive, un proyecto destinado a preservar testimonios de figuras cuyas experiencias forman parte de la memoria del exilio cubano y de la evolución de la comunidad cubanoamericana.

Entre las personalidades incorporadas a este archivo figuran Madeline Pumariega, presidenta de Miami Dade College; Jeanette Núñez, presidenta de Florida International University; Alexandra Villoch, directora ejecutiva de Baptist Health South Florida Foundation; Agustín Velasco Jr., presidente y director ejecutivo de Interamerican Bank; Michael Torres, socio de PAAST y miembro de la junta directiva de FACE; René Murai, abogado y ex presidente de la organización; y el actor, cantante y productor Carlos Ponce.

Los testimonios forman parte de una iniciativa destinada a recopilar las experiencias de quienes contribuyeron al desarrollo económico, cultural, educativo y cívico de los cubanos en Estados Unidos, así como de nuevas voces que continúan escribiendo nuevos capítulos de esa trayectoria colectiva.

La actividad contó además con la presencia de Ofelia Acevedo, viuda del líder opositor cubano Oswaldo Payá, quien asistió en representación de su hija, la activista Rosa María Payá, y honrando la memoria de su esposo.

Durante el evento también fueron reconocidos los fundadores y líderes históricos de FACE, entre ellos Luis Potiform, Teresita Guizarreta, Sandra Almeida y Armando Moreno, así como los cofundadores Sam Berveja y Adomán de Boye, por sus décadas de compromiso con la misión de mantener viva la memoria del exilio cubano.

Eduardo Zayas-Bazán, presidente de la Brigada 2506 y Mario Murgado, empresario y propietario de Margato Automotive Group.

A lo largo de más de cuatro décadas, FACE ha desarrollado programas destinados a fortalecer la identidad cultural de la comunidad cubanoamericana y a garantizar que las experiencias de quienes llegaron a Estados Unidos buscando libertad y nuevas oportunidades permanezcan accesibles para las futuras generaciones.

Más allá de los reconocimientos individuales, la ceremonia volvió a poner en primer plano las historias de sacrificio, resiliencia y superación que han definido a generaciones de cubanos en Estados Unidos, una herencia de esfuerzo y perseverancia que FACE procura mantener viva para inspirar a quienes continuarán escribiendo la historia de la comunidad cubana en el país.