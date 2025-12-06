Muere bajo custodia del régimen de Maduro exgobernador opositor procesado por "terrorismo"

El Heliicoide, principal centro de detención arbitraria de presos políticos del régimen de Maduro, Venezuela.

CARACAS — Un exgobernador opositor de Venezuela procesado por "terrorismo" e "instigación al odio" murió en prisión el sábado, informaron representantes de organizaciones de derechos humanos.

Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta (2017-2021), fue arrestado en medio de la crisis poselectoral desatada tras el fraude electoral de 2024. La oposición continúa denunciando el fraude y reivindica el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia, en el exilio.

SEGURIDAD Advertencia de EEUU y temor de las aerolíneas extranjeras: ¿es seguro volar en Venezuela?

Seguridad EEUU renueva alerta de "no viajar" a Venezuela por riesgo de terrorismo, secuestro y detenciones arbitrarias

La imposición y proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2.400 detenidos, en su mayoría acusados por el régimen de "terrorismo". Unos 2.000 han sido excarcelados desde entonces, según cifras oficiales.

Díaz "llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija", indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, que se dedica a defender a detenidos por razones políticas.

17 muertos a manos de Maduro

Desde 2014 han muerto 17 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, confirmó a Romero. "La represión básicamente se ha convertido en un mecanismo o una estrategia del régimen para intimidar", agregó.

Con Díaz, de 55 años, suman al menos seis opositores muertos en prisión desde noviembre de 2024 que fueron arrestados en el contexto de la crisis poselectoral tras los comicios disputados en julio de ese año.

"¿Quién asume responsabilidad de eso y de las otras muertes que han ocurrido?", señaló Romero.

Díaz "había sido acusado, pero su juicio estaba paralizado", informó el abogado Gonzalo Himiob, también de la ONG Foro Penal. "Nosotros fuimos designados por su familia como sus representantes legales, pero el gobierno le impuso un defensor público", dijo.

Según el recuento más reciente de Foro Penal, en Venezuela hay al menos 887 presos políticos.

Embed - Leynys Malavé on Instagram: "Exijo una respuesta que pasó con mi esposo , Me lo Mataron ?" View this post on Instagram

FUENTE: Con informaciòn de AFP