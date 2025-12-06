sábado 6  de  diciembre 2025
VENEZUELA

Muere bajo custodia del régimen de Maduro exgobernador opositor procesado por "terrorismo"

Con Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta (2017-2021), suman ya 17 los presos políticos muertos a manos del régimen de Nicolás Maduro

El Heliicoide, principal centro de detención arbitraria de presos políticos del régimen de Maduro, Venezuela.

El Heliicoide, principal centro de detención arbitraria de presos políticos del régimen de Maduro, Venezuela.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — Un exgobernador opositor de Venezuela procesado por "terrorismo" e "instigación al odio" murió en prisión el sábado, informaron representantes de organizaciones de derechos humanos.

Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta (2017-2021), fue arrestado en medio de la crisis poselectoral desatada tras el fraude electoral de 2024. La oposición continúa denunciando el fraude y reivindica el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia, en el exilio.

Lee además
Aeropuerto de Maiquetía, Venezuela. 
Seguridad

EEUU renueva alerta de "no viajar" a Venezuela por riesgo de terrorismo, secuestro y detenciones arbitrarias
Un avión comercial se prepara para el aterrizaje.
SEGURIDAD

Advertencia de EEUU y temor de las aerolíneas extranjeras: ¿es seguro volar en Venezuela?

La imposición y proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2.400 detenidos, en su mayoría acusados por el régimen de "terrorismo". Unos 2.000 han sido excarcelados desde entonces, según cifras oficiales.

Díaz "llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija", indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, que se dedica a defender a detenidos por razones políticas.

17 muertos a manos de Maduro

Desde 2014 han muerto 17 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, confirmó a Romero. "La represión básicamente se ha convertido en un mecanismo o una estrategia del régimen para intimidar", agregó.

Con Díaz, de 55 años, suman al menos seis opositores muertos en prisión desde noviembre de 2024 que fueron arrestados en el contexto de la crisis poselectoral tras los comicios disputados en julio de ese año.

"¿Quién asume responsabilidad de eso y de las otras muertes que han ocurrido?", señaló Romero.

Díaz "había sido acusado, pero su juicio estaba paralizado", informó el abogado Gonzalo Himiob, también de la ONG Foro Penal. "Nosotros fuimos designados por su familia como sus representantes legales, pero el gobierno le impuso un defensor público", dijo.

Según el recuento más reciente de Foro Penal, en Venezuela hay al menos 887 presos políticos.

Embed - Leynys Malavé on Instagram: "Exijo una respuesta que pasó con mi esposo , Me lo Mataron ?"
View this post on Instagram

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado anuncia que acude en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz

Maduro, entre el cerco de EEUU y el control de la inteligencia cubana

EEUU endurece controles y anuncia "tarifa de aprehensión" de $5.000 a inmigrantes irregulares

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El permiso de trabajo la autoriza a laborar pero no garantiza su continuidad en el país.  
MEDIDAS

USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
INMIGRACIÓN

Medida de USCIS sobre permisos de trabajo por 18 meses no aplica con carácter retroactivo

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ANáLISIS

Enfrentamiento de Powell a Trump, otra decepción para demócratas

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
¿VÍNCULOS CRIMINALES?

Zapatero en la mira: las nuevas revelaciones del "Pollo" Carvajal que podrían salpicar a España

Nicolás Maduro besa la bandera de Venezuela durante un mitin en Caracas el 1 de diciembre de 2025. 
VENEZUELA

Maduro, entre el cerco de EEUU y el control de la inteligencia cubana

Te puede interesar

Nicolás Maduro besa la bandera de Venezuela durante un mitin en Caracas el 1 de diciembre de 2025. 
VENEZUELA

Maduro, entre el cerco de EEUU y el control de la inteligencia cubana

Por Estefani Brito
El presidente de Estados Unidos y Comandante en Jefe del Ejército, Donald J. Trump, recibe el saludo de militares al bajar del Marine One.
Política exterior

Trump revive la Doctrina Monroe para frenar avance de China, Rusia e Irán en el hemisferio occidental

 Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) realizan recorridos en calles de Nueva Orleans, Luisiana, el 3 de diciembre de 2025.
SEGURIDAD

EEUU endurece controles y anuncia "tarifa de aprehensión" de $5.000 a inmigrantes irregulares

Una inmigrante colombiana estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) en Queens el 30 de mayo de 2013, en el vecindario Long Island City del distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.
Inmigración

USCIS crea unidad de investigación para detectar a extranjeros que representen "amenaza" para EEUU

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ANáLISIS

Enfrentamiento de Powell a Trump, otra decepción para demócratas