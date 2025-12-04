EEUU renueva alerta de "no viajar" a Venezuela por riesgo de terrorismo, secuestro y detenciones arbitrarias

WASHINGTON.- El Departamento de Estado de Estados Unidos renovó este miércoles, 3 de diciembre, su alerta máxima de “no viajar” para Venezuela , citando un escenario de alto riesgo que combina criminalidad violenta, terrorismo, secuestros, detenciones arbitrarias y el deterioro crítico de la infraestructura sanitaria.

Sin cambios respecto a versiones anteriores, el aviso de viaje advierte que “se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan del país de inmediato”.

Desde 2019, Washington suspendió relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro y cerró su embajada en Caracas, lo que —según el aviso— imposibilita brindar asistencia consular o de emergencia a estadounidenses en territorio venezolano.

El Departamento de Estado enfatizó que “no existe forma segura de viajar a Venezuela”, alertando que cualquier desplazamiento, por aire o por tierra, implica riesgos significativos. La advertencia añade que turistas pueden ser detenidos incluso por cruces accidentales de frontera, y que la violencia generalizada —incluyendo homicidios, robos a mano armada, secuestros y robo de vehículos— continúa siendo un peligro constante.

Estadounidenses detenidos en Venezuela

Las autoridades estadounidenses también señalaron que grupos terroristas colombianos continúan operando en las zonas fronterizas con Colombia, Brasil y Guyana, exacerbando la inseguridad.

Entre los elementos más alarmantes del informe destacan los patrones de detenciones prolongadas y abusos contra ciudadanos de Estados Unidos. El aviso destaca que las fuerzas de seguridad venezolanas “han detenido a ciudadanos estadounidenses durante hasta cinco años sin respetar el debido proceso”, y que quienes son arrestados “al ser detenidos, generalmente no son informados a Estados Unidos, se les corta toda comunicación y se les somete a torturas ‘inhumanas’”. Exdetenidos denuncian palizas, posiciones de estrés y métodos de asfixia.

La recomendación oficial insta a cualquier estadounidense con planes de viajar hacia o desde Venezuela a no depender de asistencia gubernamental y establecer con antelación un plan de “prueba de vida”.

Crisis humanitaria

La advertencia también menciona la escasez severa de gasolina, electricidad, agua, medicamentos y suministros médicos en el país. A pesar de ello, resalta que Venezuela sigue siendo destino de atractivos naturales únicos, como el Salto Ángel —la caída de agua ininterrumpida más alta del mundo— y el Archipiélago de Los Roques.

La renovación del aviso coincide con el fortalecimiento de la campaña del presidente Donald Trump contra el narcoterrorismo. “Estamos desmantelando barcos narcotraficantes a un nivel nunca antes visto”, declaró, asegurando que próximamente las operaciones se ampliarán también en tierra.

Trump reiteró sus críticas al régimen de Nicolás Maduro y acusó a Venezuela de utilizar la migración irregular como arma política. Esta semana, el presidente reafirmó su denuncia de que el país “nos envió asesinos, homicidas… narcotraficantes del más alto nivel… pandilleros y personas de sus instituciones psiquiátricas”.

