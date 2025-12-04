jueves 4  de  diciembre 2025
Seguridad

EEUU renueva alerta de "no viajar" a Venezuela por riesgo de terrorismo, secuestro y detenciones arbitrarias

El Departamento de Estado enfatizó que “no existe forma segura de viajar a Venezuela”, alertando que cualquier desplazamiento implica riesgos significativos

Aeropuerto de Maiquetía, Venezuela.&nbsp;

Aeropuerto de Maiquetía, Venezuela. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El Departamento de Estado de Estados Unidos renovó este miércoles, 3 de diciembre, su alerta máxima de “no viajar” para Venezuela, citando un escenario de alto riesgo que combina criminalidad violenta, terrorismo, secuestros, detenciones arbitrarias y el deterioro crítico de la infraestructura sanitaria.

Sin cambios respecto a versiones anteriores, el aviso de viaje advierte que “se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan del país de inmediato”.

Lee además
El estadounidense Donald Trump Jr. habla en la conferencia Future Investment Initiative (FII) en Riad el 29 de octubre de 2025.
PRESIÓN

Hijo de Donald Trump asegura que Maduro recibió un ultimátum: "Salir de Venezuela ahora o algo más sucederá"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
PRESIÓN AL RÉGIMEN

Trump anuncia operaciones terrestres en Venezuela "muy pronto" y asegura que Maduro se "irá"

Desde 2019, Washington suspendió relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro y cerró su embajada en Caracas, lo que —según el aviso— imposibilita brindar asistencia consular o de emergencia a estadounidenses en territorio venezolano.

El Departamento de Estado enfatizó que “no existe forma segura de viajar a Venezuela”, alertando que cualquier desplazamiento, por aire o por tierra, implica riesgos significativos. La advertencia añade que turistas pueden ser detenidos incluso por cruces accidentales de frontera, y que la violencia generalizada —incluyendo homicidios, robos a mano armada, secuestros y robo de vehículos— continúa siendo un peligro constante.

Estadounidenses detenidos en Venezuela

Las autoridades estadounidenses también señalaron que grupos terroristas colombianos continúan operando en las zonas fronterizas con Colombia, Brasil y Guyana, exacerbando la inseguridad.

Entre los elementos más alarmantes del informe destacan los patrones de detenciones prolongadas y abusos contra ciudadanos de Estados Unidos. El aviso destaca que las fuerzas de seguridad venezolanas “han detenido a ciudadanos estadounidenses durante hasta cinco años sin respetar el debido proceso”, y que quienes son arrestados “al ser detenidos, generalmente no son informados a Estados Unidos, se les corta toda comunicación y se les somete a torturas ‘inhumanas’”. Exdetenidos denuncian palizas, posiciones de estrés y métodos de asfixia.

La recomendación oficial insta a cualquier estadounidense con planes de viajar hacia o desde Venezuela a no depender de asistencia gubernamental y establecer con antelación un plan de “prueba de vida”.

Crisis humanitaria

La advertencia también menciona la escasez severa de gasolina, electricidad, agua, medicamentos y suministros médicos en el país. A pesar de ello, resalta que Venezuela sigue siendo destino de atractivos naturales únicos, como el Salto Ángel —la caída de agua ininterrumpida más alta del mundo— y el Archipiélago de Los Roques.

La renovación del aviso coincide con el fortalecimiento de la campaña del presidente Donald Trump contra el narcoterrorismo. “Estamos desmantelando barcos narcotraficantes a un nivel nunca antes visto”, declaró, asegurando que próximamente las operaciones se ampliarán también en tierra.

Trump reiteró sus críticas al régimen de Nicolás Maduro y acusó a Venezuela de utilizar la migración irregular como arma política. Esta semana, el presidente reafirmó su denuncia de que el país “nos envió asesinos, homicidas… narcotraficantes del más alto nivel… pandilleros y personas de sus instituciones psiquiátricas”.

FUENTE: Con información de Fox News

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado afirma: "Maduro es el único responsable de lo que ocurre en la región"

La aerolínea estatal de Colombia suspende sus vuelos a Venezuela

Rubio reitera: "El régimen venezolano es una "organización de transbordo" para el narcotráfico"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
EEUU

El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
HONDURAS

Salvador Nasralla amplía ventaja sobre Nasry Asfura en un escrutinio marcado por "fallas técnicas"

Foto de referencia del interior de un llamado taxi volador.
INNOVACIÓN

Miami podría reducir viajes de dos horas a minutos con la llegada de los taxis aeroeléctricos de Archer

Un ejemplar del lagarto invasor Varano del Nilo.
SALUD

Varano del Nilo: el reptil invasor que se expande por el sur de Florida

El permiso de trabajo la autoriza a laborar pero no garantiza su continuidad en el país.  
NUEVAS MEDIDAS

USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses

Te puede interesar

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela.
VENEZUELA

Carta de "El Pollo" Carvajal convierte al régimen de Maduro en un objetivo "obligado" de EEUU

Por Estefani Brito
El permiso de trabajo la autoriza a laborar pero no garantiza su continuidad en el país.  
NUEVAS MEDIDAS

USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses

Foto de referencia del interior de un llamado taxi volador.
INNOVACIÓN

Miami podría reducir viajes de dos horas a minutos con la llegada de los taxis aeroeléctricos de Archer

Residences at Palm Court, un proyecto de 316 unidades, ubicado en 950 NW 95th Street, en Miami. 
FLORIDA

Inician construcción de complejo residencial con 316 viviendas asequibles en Miami-Dade

Soldados ucranianos trasladan el ataúd de un soldado caído en combate.
ESFUERZOS PARA LA PAZ

Negociadores de EEUU y de Ucrania se reúnen en Florida para abordar plan de paz