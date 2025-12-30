martes 30  de  diciembre 2025
SUCESOS

Muere maquinista en choque frontal de trenes de turismo en la ruta a Machu Picchu; 40 heridos

Un tren de la empresa PeruRail colisionó de frente con otro de la empresa Inca Rail por razones que aún se desconocen

Turistas y viajeros abordan un tren que sale de la estación en Machu Picchu Pueblo, Perú, el 27 de enero de 2024, la mayoría de ellos habiéndose quedado varados desde una huelga general.

Turistas y viajeros abordan un tren que sale de la estación en Machu Picchu Pueblo, Perú, el 27 de enero de 2024, la mayoría de ellos habiéndose quedado varados desde una huelga general.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA - Al menos un muerto y 40 heridos dejó este martes un choque frontal de dos trenes turísticos en la ruta a Machu Picchu, en el sureste de Perú, informaron las autoridades.

El fallecido es maquinista de uno de los dos trenes, señaló la fiscalía provincial del Cusco, que dispuso "el levantamiento del cadáver de Roberto Cárdenas (conductor de uno de los vagones), entre otras diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos".

Lee además
Militares custodian las calles de Ecuador, azotadas por las mafias del narcotráfico
MEDIDAS

Ecuador restringe pasos de la frontera con Colombia y Perú por razones de "seguridad nacional"
Manifestantes se enfrentan con agentes de la policía antidisturbios frente al Congreso Nacional en Buenos Aires el 21 de mayo de 2025, durante una protesta convocada por jubilados contra las medidas económicas del gobierno del presidente Javier Milei y exigiendo un aumento de sus pensiones.
Antipiquetes

Justicia argentina revisa protocolo de Milei contra los cortes de calles en protestas

El accidente ocurrió hacia las 13H20 locales (18H20 GMT) en la ruta ferroviaria de una sola vía que conecta a la localidad de Ollantaytambo con Machu Picchu, en la región andina de Cusco.

Un tren de la empresa PeruRail colisionó de frente con otro de la empresa Inca Rail por razones que aún se desconocen.

Las autoridades no informaron de inmediato la nacionalidad de los heridos.

Captura de pantalla accidente Perú
Coque frontal de dos trenes de pasajeros vía al Machu Picchu.

Coque frontal de dos trenes de pasajeros vía al Machu Picchu.

"Daños"

Videos enviados por pasajeros a la emisora RPP mostraron a turistas postrados a un lado de la vía y a las locomotoras dañadas por el impacto.

El jefe de la policía de Cusco, citado por la agencia estatal Andina, afirmó que 15 personas resultaron heridas, y que una estaba en estado grave.

La empresa Ferrocarril Transandino, concesionaria de la vía férrea del sureste de Perú, confirmó el choque entre los trenes de Inca Rail y PeruRail e informó que se registraron "daños personales y materiales".

El gobierno regional del Cusco y el ministerio de Salud enviaron ambulancias al lugar para asistir a los heridos.

A Machu Picchu, ciudad prehispánica inca declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1983, los visitantes llegan por medio de un tren y además deben tomar un autobús que conduce a la famosa ciudadela.

El sitio arqueológico, principal atractivo turístico de Perú, recibe por día unos 4.500 visitantes en promedio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/supershadai/status/2006112292107125061&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU sanciona a 10 personas y empresas de Venezuela e Irán por programas de armas, "son una amenaza"

Eurostar suspende todos los trenes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas

Detienen a excandidato presidencial del MAS por resistirse a chequeo de rutina en un aeropuerto

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro, "pero no salió mucho de la conversación"

Las Fuerzas del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ensayan incursiones marítimas desde un helicóptero HH-60 de la Guardia Costera estadounidense sobre el Caribe, el 28 de diciembre de 2025.
PRESIÓN EN EL CARIBE

Insinuación de Trump sobre ataque terrestre en Venezuela: una estrategia en un "proceso de asfixia sostenida"

 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
INFORME ANUAL

Fiscal general de Florida presenta balance 2025: severas políticas migratorias y litigios federales

Buque de guerra de Estados Unidos USS Sampson.
OFENSIVA

Trump: EEUU atacó un muelle usado por narcotraficantes en Venezuela

El expresidente Jair Bolsonaro.
BRASIL

Los médicos estiman que el expresidente Bolsonaro podría volver a prisión el 1º de enero

Te puede interesar

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en conferencia de prensa.
FINANZAS

Mayoría de miembros de la Fed a favor de nuevos recortes de tasas de interés

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Letreros anuncian la venta de viviendas.
MERCADO INMOBILIARIO

Bajan las hipotecas y repunta la compra de viviendas en el sur de Florida

Imagen de referencia de las celebraciones en estas fechas y de las prácticas con fuegos artificiales durante los eventos familiares
ALERTA

"No disparen al aire": autoridades de Miami-Dade lanza advertencia para un Año Nuevo seguro

Imagen de referencia Departamento de Bomberos de Miami.
FUEGO

Doce personas y un felino entre los afectados por incendio en edificio de Overtown

Buque de guerra de Estados Unidos USS Sampson.
OFENSIVA

Trump: EEUU atacó un muelle usado por narcotraficantes en Venezuela