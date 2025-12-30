Muere maquinista en choque frontal de trenes de turismo en la ruta a Machu Picchu; 40 heridos

Turistas y viajeros abordan un tren que sale de la estación en Machu Picchu Pueblo, Perú, el 27 de enero de 2024, la mayoría de ellos habiéndose quedado varados desde una huelga general.

LIMA - Al menos un muerto y 40 heridos dejó este martes un choque frontal de dos trenes turísticos en la ruta a Machu Picchu, en el sureste de Perú, informaron las autoridades.

El fallecido es maquinista de uno de los dos trenes, señaló la fiscalía provincial del Cusco, que dispuso "el levantamiento del cadáver de Roberto Cárdenas (conductor de uno de los vagones), entre otras diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos".

El accidente ocurrió hacia las 13H20 locales (18H20 GMT) en la ruta ferroviaria de una sola vía que conecta a la localidad de Ollantaytambo con Machu Picchu, en la región andina de Cusco.

Un tren de la empresa PeruRail colisionó de frente con otro de la empresa Inca Rail por razones que aún se desconocen.

Las autoridades no informaron de inmediato la nacionalidad de los heridos.

Captura de pantalla accidente Perú Coque frontal de dos trenes de pasajeros vía al Machu Picchu.

"Daños"

Videos enviados por pasajeros a la emisora RPP mostraron a turistas postrados a un lado de la vía y a las locomotoras dañadas por el impacto.

El jefe de la policía de Cusco, citado por la agencia estatal Andina, afirmó que 15 personas resultaron heridas, y que una estaba en estado grave.

La empresa Ferrocarril Transandino, concesionaria de la vía férrea del sureste de Perú, confirmó el choque entre los trenes de Inca Rail y PeruRail e informó que se registraron "daños personales y materiales".

El gobierno regional del Cusco y el ministerio de Salud enviaron ambulancias al lugar para asistir a los heridos.

A Machu Picchu, ciudad prehispánica inca declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1983, los visitantes llegan por medio de un tren y además deben tomar un autobús que conduce a la famosa ciudadela.

El sitio arqueológico, principal atractivo turístico de Perú, recibe por día unos 4.500 visitantes en promedio.

