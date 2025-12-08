lunes 8  de  diciembre 2025
SUCESOS

Mueren 13 presos en una cárcel de Ecuador cercana a la frontera con Perú

Solo entre enero y noviembre de este año, la CIDH documentó 72 muertes violentas en el sistema penitenciario del país

Policías en motocicletas ingresan a la prisión de Guayas 1 donde un nuevo motín de varios días entre bandas rivales cobró al menos 18 vidas, en la ciudad portuaria de Guayaquil, Ecuador, el 25 de julio de 2023.

Policías en motocicletas ingresan a la prisión de Guayas 1 donde un nuevo motín de varios días entre bandas rivales cobró al menos 18 vidas, en la ciudad portuaria de Guayaquil, Ecuador, el 25 de julio de 2023.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Trece presos murieron el domingo en una cárcel del suroeste de Ecuador que ha sido escenario de matanzas recientes y suma 44 fallecidos en casi un mes, informó el lunes el organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI).

Las muertes, cuyas causas están siendo investigadas, ocurrieron en la penitenciaría de la ciudad costera de Machala, cercana a la frontera con Perú. "Se están haciendo las autopsias y procedimientos de rutina para determinar las causas oficiales", señaló la entidad en un mensaje enviado a periodistas.

Lee además
Agentes federales de ICE (Inmigración de EEUU) participan en un arresto a un inmigrante ilegal miembro del tren de Aragua.
Inmigración

Ecuador acuerda recibir a migrantes solicitantes de asilo en EEUU, tras firmar pacto de "tercer país seguro"
Vista de una de las urnas electorales durante el referéndum, en Guayaquil, Ecuador, el 16 de noviembre de 2025.
Referéndum

Ecuador vota sobre el retorno de bases militares extranjeras y una nueva Constitución

El SNAI indicó que los cuerpos fueron hallados el domingo durante una inspección de la policía tras una "detonación de un artefacto explosivo en los exteriores" de la cárcel.

Según medios locales, las muertes se produjeron por asfixia y el estallido a unos 100 metros de la instalación correspondió a un dron cargado con explosivos usado para distraer a los uniformados.

En la misma cárcel fueron asesinados hace casi un mes 31 presos, varios por asfixia, mientras que a finales de septiembre otro ataque entre reclusos causó 14 muertes, incluida la de un guardia penitenciario.

Las masacres son frecuentes en las cárceles de Ecuador, que en los últimos años se han convertido en centros de operaciones y de enfrentamientos entre bandas del narcotráfico.

Según un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 663 presos han muerto en "hechos violentos" al interior de las cárceles ecuatorianas desde 2020.

Hace un mes fue inaugurada una megacárcel en la provincia costera de Santa Elena (suroeste), a la que fueron trasladados cabecillas de bandas criminales que permanecían en distintos reclusorios como el de Machala, con capacidad para 600 personas y que en 2022 albergaba cerca de 1,200.

Cada tanto, en redes sociales se viralizan imágenes de cuerpos mutilados o quemados en las prisiones del país. En una ocasión se vio a un grupo de presos jugar fútbol con una cabeza humana.

Solo entre enero y noviembre de este año, la CIDH documentó 72 muertes violentas en el sistema penitenciario ecuatoriano.

El presidente Daniel Noboa defiende una política de mano dura contra el crimen organizado, al estilo de su par salvadoreño Nayib Bukele, y en 2024 declaró al país en conflicto armado interno para enfrentar a las mafias.

Tras estrenar la llamada Cárcel del Encuentro, para 800 personas, el gobierno difundió imágenes de reos con uniformes naranjas, con las manos atadas y la cabeza rapada, mirando al piso y rodeados de militares.

Casi dos años después de que Noboa anunciara una guerra total contra el narco, la violencia no cesa en Ecuador.

Las masacres y enfrentamientos armados en barrios y espacios públicos son habituales y el país cerrará el año con una tasa de homicidios récord de 52 por cada 100,000 habitantes, según proyecciones del Observatorio del Crimen Organizado.

Ecuador cobró protagonismo en el narcotráfico internacional por su ubicación estratégica, puerta de salida de cocaína colombiana y peruana que se vende en Europa y Estados Unidos.

En los últimos años se convirtió en el corredor más codiciado del Pacífico.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Noboa hace ajustes en su gabinete y separa a seis ministros tras derrota en referéndum en Ecuador

La pasión de enseñar y sanar: Lis María Ferrero, un ejemplo de entrega en la medicina latinoamericana.

La bendición del Papa que impulsa la esperanza de 15 mil niños ecuatorianos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Niños inmigrantes ecuatorianos esperan ser trasladados desde la frontera entre Estados Unidos y México el 7 de diciembre de 2023 en Lukeville.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump rescata a 62,000 niños migrantes víctimas de tráfico y abuso: "No los estaban buscando"

Foto de referencia, la policía acordona la escena de un crimen durante la investigación.
SUCESO

Confirman la identidad de un matrimonio fallecido en un tiroteo al suroeste de Miami-Dade

Migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, visto desde Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 25 de abril de 2024.
INMIGRACIÓN

Asesores de Biden advirtieron que sus políticas podían generar "caos y crisis humanitaria" en la frontera

Precio de la gasolina desciende a 2.92 dólares esta semana en Florida. 
PRÓXIMO AJUSTE

Precio de la gasolina en Florida baja a $2.92, pero AAA advierte un inminente repunte

Imagen referencial.
ESTAFAS

Alerta en Broward: Falsos agentes exigen dinero electrónico a familiares de detenidos

Te puede interesar

Imagen referencial.
ESTAFAS

Alerta en Broward: Falsos agentes exigen dinero electrónico a familiares de detenidos

Por Daniel Castropé
La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
NORUEGA

Primeros jefes de Estado y la familia de María Corina Machado llegan a Oslo a la entrega del Nobel

José Manuel Carvajal, reconocido popularmente como El Taiger.
JUICIO

Avanza proceso judicial contra acusado del homicidio del El Taiger

Migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, visto desde Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 25 de abril de 2024.
INMIGRACIÓN

Asesores de Biden advirtieron que sus políticas podían generar "caos y crisis humanitaria" en la frontera

Viñedos en California, un estado gobernado por el radicalismo de izquierda que ha destruido la agricultura y las empresas con sus nefastas políticas económicas.
RESPALDO/ AGRICULTURA

Trump anuncia paquete de ayuda de $12.000 millones para agricultores estadounidenses