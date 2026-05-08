viernes 8  de  mayo 2026
CONTROVERSIA

Paulina Rubio aborda su faceta como madre en medio de batalla legal con Colate

Rubio aseveró que la gente puede pensar que la conoce por ser una figura pública, pero eso no significa que pueden hablar de su rol como madre

La mexicana Paulina Rubio enciende el escenario y protagoniza uno de los mejores momentos de la gala de Premio Lo Nuestro, el 23 de febrero de 2022.

La mexicana Paulina Rubio enciende el escenario y protagoniza uno de los mejores momentos de la gala de Premio Lo Nuestro, el 23 de febrero de 2022.

Cortesía/Univision
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En medio de la batalla legal que Paulina Rubio mantiene con su expareja Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate, por la custodia de su hijo; la intérprete ha roto el silencio acerca de lo que para ella significa la maternidad y cómo la honra desde mucho antes de convertirse en madre.

Fue a través de una historia en redes sociales donde la cantante de Ni una sola palabra agradeció el apoyo que ha recibido en los últimos días, además de aseverar que sus hijos son la prioridad.

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"Quiero agradecer profundamente a todas las personas que me han apoyado como madre durante este tiempo. Ser madre no solo es una parte de mi vida, es mi razón de ser y el papel más importante que tendré", inicia el texto.

"Llevas a tus hijos dentro de ti durante nueve meses, pero el verdadero amor de una madre comienza mucho antes de nacer y continúa creciendo cada día de sus vidas. Los guías, los proteges, luchas por ellos y los llevas en el corazón para siempre".

Prioridad

En este sentido, Rubio aseveró que la gente puede pensar que la conoce por ser una figura pública, pero eso no significa que pueden hablar de su rol como madre, pues ese honor no se compara con el éxito que su carrera le ha dado.

"La gente puede conocerme por mi carrera, por los escenarios o por mi trayectoria pública, pero ningún éxito se compara con el privilegio y la responsabilidad de ser madre".

Para concluir, aseveró que se siente orgullosa de ser madre y defenderá este rol ante todo.

"Ese es el título que más orgullo me da y el que defenderé siempre con toda mi fuerza. Mis hijos son y siempre serán mi prioridad. Cada decisión que tomo nace del amor incondicional, de la protección y del compromiso absoluto con su bienestar, su felicidad y su futuro".

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