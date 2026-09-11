viernes 11  de  septiembre 2026
VENEZUELA

Narcotráfico y chavismo: el riesgo de darle tiempo

La lentitud en la transición venezolana podría permitir que estructuras vinculadas al chavismo y al narcotráfico recuperen margen de maniobra, advirtió Hugo Acha.

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.

AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

El escenario venezolano también fue analizado a partir de los efectos que podría tener una transición que no avance con la rapidez que demanda el país. En particular, el vínculo entre las estructuras que han sostenido al chavismo, señaladas por Hugo Acha por sus conexiones con el narcotráfico y otras economías ilegales, y el manejo de los recursos venezolanos plantea un escenario con implicaciones políticas para la región y para la relación con Estados Unidos.

El experto considera que el problema no puede separarse del manejo que durante años se hizo de los recursos venezolanos. En su análisis, el petróleo y las riquezas del país fueron utilizados por distintos actores internacionales y terminaron beneficiando, entre otros, a estructuras vinculadas al crimen organizado.

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“Usted sabe muy bien que el petróleo que manejaron cubanos, rusos, chinos, iraníes, el saqueo de los recursos del Arco Minero, etcétera y demás, beneficiaban a cualquiera menos al pueblo venezolano”, sostuvo Acha, que vinculó ese esquema con el narcotráfico y con actores políticos y estatales extranjeros.

“Le servían a los narcotraficantes, le servían al régimen de La Habana, le servían a los servicios de inteligencia iraníes, le servían a los chinos y a los rusos para financiar todo esto que hemos estado hablando, movimientos políticos, desestabilización, inclusive focos de conflicto armado”.

En ese contexto, el analista también se refirió a figuras del chavismo como Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, así como al manejo actual de los recursos petroleros venezolanos bajo supervisión estadounidense. Desde una perspectiva pragmática, sostuvo que no puede justificarse mantener una situación de inercia sobre el petróleo.

“Entonces, desde ese punto de vista frío, es claramente preferible tener una situación regulada y controlada con los recursos administrados a partir de Estados Unidos”.

Pero Acha advirtió que el problema no termina con el control de los recursos. Una transición que se prolongue, a su juicio, puede permitir que las estructuras que han sostenido al chavismo recuperen margen de maniobra y que el escenario sea utilizado políticamente para cuestionar a Washington.

“No tener una transición adecuada con una celeridad que demanda el propio pueblo venezolano tiene los riesgos”, afirmó.

El analista explicó que esos riesgos aumentan por la diferencia entre los tiempos de una democracia y los de un régimen autoritario. Mientras un gobierno democrático debe enfrentar elecciones, la dirigencia chavista no está sometida a esa presión.

“Es como funciona una democracia. A Delcy Rodríguez, a su cúpula, no le importa eso”, sostuvo.

Según Acha, antes de la acción directa de la administración Trump sobre Venezuela, una de las apuestas del chavismo era precisamente ganar tiempo.

“Esto no es un secreto, que tenían antes de que la administración Trump tome acción directa, era tratar de dilatar en lo posible para ver si regresaban los demócratas con los cuales ellos, me refiero al chavismo, había tenido un mejor nivel de relaciones”, explicó. “Ese es el riesgo que se corre cuando se le otorga tiempo a estas organizaciones”.

Para Acha, el escenario venezolano también debe leerse dentro de un momento político regional que considera frágil. El regreso de partidos y movimientos democráticos, dijo, se produjo en varios países por márgenes estrechos.

“Esta oportunidad que permite la posibilidad de un Escudo de las Américas, de gobiernos afines o amigables a la idea de los Estados Unidos y el concepto de los Estados Unidos para la región, no es una situación marcada por amplias mayorías”, afirmó antes de cerrar con una advertencia. “Puede ser frágil si no se hace una mudanza con la celeridad adecuada”

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