Nombran "Ciudadano Honorario de Sarajevo" a embajador Arria

Más adelante, añadió: “Lo que más me satisface es que éste es un reconocimiento a la Venezuela libre que yo representaba”.

El Consejo del Congreso de Intelectuales Bosniak (VKBI) había propuesto a Arria para concederle el reconocimiento por su labor como diplomático “al investigar y exponer al mundo los crímenes que estaban ocurriendo en Sarajevo y Srebrenica a inicios de la década de 1990”.

“Después de consultas orales, la propuesta fue apoyada por varias otras organizaciones no gubernamentales, así como por los concejales de la ciudad de Sarajevo”, dijo en un comunicado la VKBI.

Muy honrado y agradecido de que la Autoridad Edilicia de Sarajevo me designe"Ciudadano Honorario de Sarajevo 2021". Es un honor a la Venezuela libre q yo representaba en la ONU durante esa terrible guerra pic.twitter.com/fSlhgoUucH — Diego E. Arria (@Diego_Arria) February 19, 2021

Arria fue representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas de 1991 a 1993, y presidente del Consejo de Seguridad de la ONU en 1992. También se le recuerda como diputado en su país, entre otros cargos importantes.

“El embajador Arria, quien fue el iniciador y jefe de la delegación del Consejo de Seguridad de la ONU que visitó Sarajevo y Srebrenica en abril de 1993, describió en su libro que en el enclave se estaba produciendo una 'grabación en cámara lenta del genocidio', la primera de su tipo desde la Segunda Guerra Mundial en Europa”, dijo el VKBI.

A lo que agregó: “Dieciocho años después del genocidio en Srebrenica, Arria habla abierta y emocionalmente sobre los juegos de las grandes potencias con respecto a Srebrenica”.

El sitio de Sarajevo fue el asedio más prolongado a una ciudad en la historia de la guerra moderna y tuvo lugar entre el 5 de abril de 1992 y el 29 de febrero de 1996 durante la guerra de Bosnia.

Actualmente, Arria es miembro del Consejo Asesor del International Crisis Group y del Centro Internacional de Etica, Justicia y Politica de Brandeis University.

Asimismo, hace parte del Directorio de Security Council Report y del Directorio del Museum of Art and Design (MAD) de New York, de Freedom Now y del Latin American Adviser del Inter-American Dialogue.

Arria es un acucioso analista de la situación caótica que se vive en su país por cuenta de la dictadura implantada desde 1998. Sus puntos de vista son recogidos por los medios de comunicación más importantes del mundo.