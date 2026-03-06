viernes 6  de  marzo 2026
CINE

Papeletas anónimas revelan posibles ganadores de los Óscar

Votantes anónimos de los premios de la Academia revelan sus elecciones y señalan la dirección que podrían tomar los premios este año

Arranca la 97 edición de los Premios Óscar con Conan O'Brien como anfitrión.

Arranca la 97 edición de los Premios Óscar con Conan O'Brien como anfitrión. 

AFP
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- La etapa de votación para los premios Óscar finalizó oficialmente. Ahora, se espera que los grandes ganadores de la industria cinematográfica sean guardados en sobres sellados y que los votantes guarden silencio. Sin embargo, desde hace unos años, las papeletas anónimas se han convertido en parte crucial de la temporada de premios.

Recientemente, Variety informó que la votación digital de los Óscar de este año estuvo sincronizada con la Sala de Proyecciones de la Academia, donde los miembros pueden ver los films nominados.

Según una nueva norma, los miembros deben ver a todos los nominados de una categoría antes de poder votar. Hasta entonces, esas candidaturas permanecen inactivas en la votación.

El cambio retrasó la votación para algunos miembros, ya que en años anteriores, algunos votantes simplemente se apresuraban a votar. Si bien el nuevo formato sigue funcionando en gran medida por honor, la configuración incentiva a los miembros a ver más candidatos o a abstenerse de categorías que no han completado.

El medio presentó algunas de las conclusiones más destacadas de los votantes.

Carrera reñida por Mejor película

El drama de vampiros de Ryan Coogler, Sinners, y el thriller político de Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, son, por un amplio margen, las dos primeras opciones entre los votantes para Mejor Película.

Ambas cintas son tan dominantes que es difícil identificar un claro contendiente al tercer puesto.

Lo que hace que la contienda sea especialmente atractiva es la psicología de los votantes que admiran ambas películas, reporta Variety. En al menos seis conversaciones con votantes que comparten su voto, surgió un patrón: muchos sugirieron que One Battle After Another ganará, pero su voto fue para Sinners.

En algunos casos, esa misma división se extendió a mejor dirección: Paul Thomas Anderson va a ganar, pero el votante consultado prefirió a Ryan Coogler.

Eso significa que la categoría de Mejor Director también podría estar dividida, a pesar de la arrasadora victoria de Anderson en premios precursores.

Mejor Actor apunta a Michael B. Jordan

Mejor Actor es, por un margen considerable, la categoría más dispersa en esta encuesta. Variety señala que el apoyo se reparte entre varios contendientes, aunque hay algo claro: Michael B. Jordan ha conseguido suficiente apoyo como para erigirse como claro favorito para su primer Óscar.

Aun así, un número significativo de votos también fue para Leonardo DiCaprio por One Battle After Another y Ethan Hawke por Blue Moon.

Sorprendentemente, lo que no se vio reflejado en un número significativo fueron los votos para Timothée Chalamet en Marty Supreme ni un amplio apoyo para Wagner Moura en El agente secreto. Ambos siguen en la conversación, pero no al nivel que sus campañas esperaban.

Sean Penn retoma la ventaja

La carrera por el premio a mejor actor de reparto parece haberse reducido a tres contendientes: Delroy Lindo por Sinners, Sean Penn por One Battle After Another y Stellan Skarsgård por Sentimental Value.

Las primeras votaciones mostraron un fuerte apoyo a Lindo, seguido de cerca por Skarsgård y con poco movimiento para Penn. Pero en las últimas 48 horas antes del cierre de la votación, la situación cambió.

El impulso de Penn en los últimos minutos lo convierte en un posible ganador, lo que le daría un tercer Óscar.

Skarsgård sigue siendo la opción incierta. Muchos votantes aún no habían visto Sentimental Value cuando se les contactó, lo que significa que los últimos visionados podrían haber consolidado el apoyo al veterano actor sueco.

Amy Madigan vs. Wunmi Mosaku

La categoría de actriz de reparto generó algunas de las conversaciones más matizadas en la votación.

La actuación de Amy Madigan en Weapons parece generar una gran aceptación entre los votantes de la industria cinematográfica de Los Ángeles, el tipo de apoyo local que puede ser decisivo en una contienda reñida. Su victoria en el Premio SAG refleja esa fortaleza.

Pero Wunmi Mosaku, de Sinners, podría ser la contendiente más interesante en la categoría. Parece estar consiguiendo el apoyo de dos grupos diferentes: los votantes comprometidos de Sinners que revisan la película en la papeleta, y los seguidores de One Battle After Another, que parecen estar utilizando la categoría para reconocer otra actuación destacada.

En al menos algunos casos, los votantes que favorecieron a One Battle After Another en las categorías de mejor película, director y actor eligieron a Mosaku por encima de la co-nominada Teyana Taylor en la categoría de mejor actriz de reparto.

