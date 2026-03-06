Brenda Navarrete: "Me enamoré de los tambores"

MIAMI.- La relación de Brenda Navarrete con los tambores es más que un nexo entre intérprete y ritmo, es un vínculo completamente espiritual.

Para esta joven cubana, los batá se convirtieron en refugio cuando el vacío que dejó su abuela tras la muerte, sólo lo pudo sobrellevar por la comunión entre sus manos y los cueros.

A sus cortos años, ha ganado espacio y prestigio en un nicho donde los más grandes referentes son masculinos, sin embargo, no lo siente difícil porque “con humildad, prestando atención y sin dejar que escape ninguna oportunidad de aprendizaje”, ha ido definiendo su propio estilo que recrea en tradiciones, fusión, llamados ancestrales y una búsqueda constante en el acervo de los mejores exponentes de diferentes géneros.

Después de haberse presentado en escenarios internacionales y en su país natal, donde trabajó junto a figuras como Isaac Delgado y Alain Pérez, también, tras hacer carrera como solista y grabar un álbum, las alas de Brenda alzaron vuelo y decidió radicarse en Miami.

Ha sido un tiempo en el que mientras se adapta, ha sido bien recibida por figuras de la industria musical “a quienes consideraba inalcanzables”, pero que han visto y apreciado su talento, su esencia, su vocación por la excelencia. Le ha cantado a Celia Cruz en el Central Pak durante los festejos por el centenario de la Reina de la Salsa, ha dictado clases magistrales en congresos de jazz, imparte docencia a niños con necesidades especiales, realiza trabajo comunitario con talento joven y mantiene una agenda que combina entre presentaciones y sorpresas “que se cocinan”, reservadas por el momento.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la cantante y percusionista sobre su trayectoria y la pasión que encontró en los tambores que ejecuta con maestría y estilo propio.

- ¿En qué consiste esta fusión de ritmos que ejecutas? ¿Cuál es tu relación con los tambores?

La percusión ha sido parte de mí desde muy niña. Mi hermana, Melvis Santa, que también conectó con la música, como primogénita decidió que lo suyo era el piano. Cuando yo llegué al mundo, según me cuenta mi hermana, ella vio en mí ese legado de seguir con el camino de la música. Y cuando me preguntó qué era lo que me gustaba, no sé de dónde saqué la palabra con 8 años, pero dije: percusión.

Y tenía también muy claro que sería con las manos, no con una baqueta ni con nada. Yo sabía que tenía que darle a algo con mis manos, que tendría contacto directo con algo de cuero o una madera. La vida me llevó a los tambores batá en un momento en el que mi abuela muere y yo entré en una depresión de esas cuando fallecen nuestras nanas que son como nuestras madres. Justamente ese año conecté con los tambores como si fueran una respuesta a que estuviera tranquila, que hay un camino, una manera de estar conectada con esa energía, además de la música.

No sé cómo, pero lo entendí. Y no sé cómo explicarlo, pero me enamoré profundamente, me daba mucha curiosidad de cómo uno puede comunicarse a través de los ritmos sin palabras, de cómo conectar con personas que uno no conoce tocando. Cuando uno se enamora y se obsesiona, yo que soy taurina, hasta que no vea todo delante de mí, no paro. Y así fue, empecé con amigos que tocaban el tambor en ese contexto religioso, masculino, donde la mujer no tiene acceso. Aunque es parte energéticamente, en Cuba, la mujer no puede tocar. Pero soy Tauro, y si me dices que no puedo hacer algo, yo voy a decir: ¿cómo puedo hacerlo? Pero no con ego, sino que el amor me dio tan profundo que me dije: tengo que saber cómo es esto, cómo se practica, por qué los orishas y sus nombres, por qué se le canta y toca a un orisha de esta manera, y en Nigeria se toca de otra forma.

Entonces me enamoré inicialmente de los tambores y después de todo lo que traía. La historia que hay detrás también es muy bonita. Más allá de la religión, es una cultura.

- ¿Cómo dirías que la música te ayudó a sobrellevar el dolor de la pérdida de tu abuela?

Yo creo que mi abuela se manifestó de una manera espiritual bien profunda. Fue través de ese momento de desconexión por el que estaba pasando, justamente, en ese año. Ella falleció el 28 de septiembre y yo empezaba la escuela el 13 de octubre. La primera sensación que sentí después de su muerte fue que me dio aliento, esperanza, amor.

- En el disco Mi mundo, defiendes lo afrocubano dentro de la cultura cubana, ¿cómo defines la esencia afrocubana?

Yo creo que vibro con eso. Ni siquiera lo pienso. Fluye. Y lo aplico a todo en mi vida. Si a mí me llaman para una colaboración de trap, yo digo que sí porque no tengo miedo. Pero cuando yo llego a hacer mi parte, eso es lo que vibra conmigo. No es una pretensión, no pienso en cómo puedo añadirle una cosa afrocubana. Eso es lo que fluye por mí.

Y aconsejo a todos los cubanos que sea lo que sea que quieran hacer, contemporáneo o tradicional, que apliquen lo que representan, lo que sienten. Lo que nos identifica va a ser la diferencia. Entonces, eso es parte de mí, es lo que me llama, lo que soy.

- Llévanos adentro del mundo creativo de Brenda Navarrete, ¿en qué encuentras inspiración?

En mis tambores. Claro, también tengo momentos muy vocales, influencias que tengo de otros artistas que no son de Cuba. Me gusta mucho el jazz, mi hermana me lo ponía de niña; la zarzuela, la música española, la cubana 100 por ciento. Ahora estoy entrando en el mundo de los ritmos afrocaribeños, me gusta el merengue, la tambora.

- Háblanos del álbum Mi mundo, que lanzaste en 2017.

Tengo muchas anécdotas. Estaba en Amadeo Roldán (conservatorio de música en La Habana), con 19 años, me graduó y empiezo a trabajar con diferentes proyectos. Trabajé la trova con Feliú, con Silvio, con Interactivo, con Alain Pérez; trabajé con Team Cuba de la Rumba, con los Muñequitos de Matanzas, con la peruana Eva Ayllón, con Havana Meets Kingston, o sea con muchos artistas de diferentes géneros. Debo estar un poco loca, pero me gustaba, porque para dirigir una banda o crear un sonido, debes tener diferentes experiencias, que ese era mi sueño.

Yo siempre he admirado a Alain Pérez y decía que mi primer álbum él lo iba a producir. Y exactamente como lo pedí, pasó. Pensé que se llamaría así porque es mi mundo musical, toda la experiencia a lo largo de mi camino estudiantil y profesional, todas las ideas, los sonidos, esa energía compartida, la creatividad

Y Alain Pérez era la persona. Él es muy abierto, tiene su sello, pero al mismo tiempo entiende cómo uno es. Es muy creativo. Pasa el tiempo, me llaman para un musical, me aprueban. Yo no lo conocía en persona. Muere Paco de Lucía. Alain llega a Cuba. Yo estaba en el ensayo y cuando entró Alain Pérez no lo podía creer. Me dijo: me gusta cómo se ven esos tambores. Voy a armar mi banda aquí y quiero que formes parte. Trabajamos tres años juntos y al tercero me dijo: te voy a botar del grupo. Tienes que hacer tu música, tu carrera, enfocarte en lo tuyo. Yo te produzco el disco. Ya éramos como hermanos.

Mi mundo se grabó en seis días entre La Habana y Canadá, con músicos geniales. Yo tenía un mánager que se llamaba Eugene West.

- ¿Qué ha sido lo más difícil y, a la vez, más especial de ser mujer en este mundo de percusionistas dominado por hombres?

Yo no puedo decir que soy de las mujeres a las que se le ha aplicado el machismo. Sería injusto decir que me han cerrado las puertas. Yo encontré un mecanismo, aprendí a acomodarme. Si la situación está tensa y sé que hay información que no me pueden dar, no pregunto. Mi abuela me enseñó a no hablar cuando no se debe. Aprender a escuchar, yo aplicaba eso en todo momento. Me gané el respeto de muchos por simplemente ser reservada, estar en la hora justo y no repetir lo que escuchaba.

Brenda Navarrete actúa en ZeyZey Miami el sábado 7 de marzo en un concierto dedicado a la mujer. Para boletos o más información, visite el portal zeyzeymiami.com