Esta dictadura se ha mantenido a fuerza de dinero, de espionaje, de asesinatos, de drogas y de saboteo a la oposición. Hoy, muchos pensaban que al fin la dictadura caería aterrorizada y pidiendo perdón, pero NO SE PUDO.

La dictadura venezolana, a diferencia de muchas otras, se ha establecido en un país cuyos orígenes son absolutamente pacíficos y democráticos. Se ha cimentado en la base de una sociedad que no sabe lo que es una guerra o una intervención extranjera desde hace al menos 200 años. A pesar de lo que sigamos diciendo cada día, los venezolanos no estamos dispuestos a salir a las calles, como en Egipto, a protestar hasta que caiga la dictadura aunque eso cueste la muerte de alguno de nuestros hijos. No. No estamos dispuestos, y como no estamos dispuestos, pues NO SE PUDO.

Los venezolanos estamos cansados. Estamos cansados de que nunca pase nada. Cansados de que nunca termine de caer el maldito régimen malandro… tan cansados estamos, que apoyamos una intervención, una invasión, ríos de sangre, misiles, aviones, balas, soldados muertos, disparos, explosiones y lo que sea para acabar con este tormento que llamamos dictadura… pero con una condición: que se maten los demás. No nosotros, ni nuestros hijos. Esos no. Pero ese es quizá el precio de la libertad. Quizá por eso, los países LIBRES la valoran tanto, porque saben que alcanzarla cuesta ríos de sangre… como eso no lo entendemos, pues hoy NO SE PUDO.

La dictadura se ha establecido en el país a lo largo de 20 años, con apoyo de maestros de la tiranía de talla mundial, como China, Rusia, Cuba, Siria, y buena parte de África. Nos metieron a más de 80.000 oficiales cubanos de inteligencia que infiltraron todos nuestros organismos al punto de manejar nuestro sistema electoral, sistema de identificación y sistemas bancarios. Al menos 8000 rusos manejan nuestras plataformas petrolera y energéticas. Siria controla nuestros cultivos y China es dueña de prácticamente todas nuestras reservas de petróleo. No sucedió eso en un mes. No. No enfrentamos entonces solo a Maduro, sino a un conglomerado de países con intereses multimillonarios y a una red de organizaciones criminales internacionales que no están dispuestos a dejar que la gallina de los huevos de oro desaparezca con una marcha y ya… no.

Hay quienes se molestan y dicen que han marchado, protestado, guarimbeado, etc… pero seamos sinceros por un momento: Hemos marchado? Muchísimo! Pero hasta ahí. Hemos marchado unas horas, gritando consignas, bailando y riendo con algunos amigos, como en un concierto, y esperamos que por marchar, el régimen caiga en unas horas. Si no cae, es culpa del político de turno. Porque si algo tenemos es que nos encantan los protagonismos! Si la marcha está full, es porque “somos muchísimos”. Pero si algo falla es porque “a ese tipo le falta convocatoria”. Los que han “guarimbeado” en una calle por varias horas y tiraron 3 piedras, se auto consideran “Héroes de guerra” porque olieron bomba lacrimógena o porque un perdigón perdido les pegó. No hay momento que pierdan para sacra relucir que ellos “si son los afrechos”… los “veteranos de guerra”… Cuántos se enfrentaron en verdad al régimen como esos muchachos en Caracas en 2017? Un centenar quizás? 200? 500?… la cosa es que si hubiesen sido 2 millones, la historia sería otra… Dónde estaban los otros 20 millones de venezolanos en condiciones de pelear y sacar al régimen?

Y es que así es Venezuela, desde siempre: Bolivariana. Pero no bolivariana porque Bolívar haya sido un héroe, no. Bolivariana porque todos los logros de independencia se le atribuyen a Bolívar solamente, como a una suerte de gladiador intergaláctico que se enfrentó solito al imperio español y logró la libertad no de un país, sino de 5… Un solo hombre es la cabeza y responsable de todo… pero la verdad es que no es así. Bolívar fue un solo hombre, y fueron MILES los que lucharon contra los españoles para lograr la libertad… solo que a esos miles, no les damos ni un ápice de reconocimiento. Vivimos pensando en el mítico personaje de ficción que libera a todos y hace que todo sea bello. Que manera tan irresponsable de asumir un país.

Es lamentable que desde Bolívar el virus del militarismo nunca se haya ido de Venezuela. Adoramos a los militares como a dioses. Nuestros “próceres y héroes”, son militares. Nuestra historia se basa en “las batallas” de uno o tal sitio, en el que el vencedor siempre era “el coronel tal o cual”. No existe en nuestro imaginario la figura del civil que aporta a la sociedad y la hace grande, por lo que asumimos inconscientemente, que los militares son mejores que los civiles, o que los civiles no son nada.

La verdad es que las sociedades se crecen por los civiles, y no por los militares. Los inventos, los descubrimientos, las artes, los avances científicos, los emprendimientos, el desarrollo intelectual y por ende industrial, lo hacen LOS CIVILES. Los militares solo sirven para disparar y defender a los civiles cuando hay una amenaza y nada mas. Son como los perros guardianes del país. Quizá puedan ser muchas otras cosas, pero si hay algo que no son es sinónimo de desarrollo. Al contrario. No existe NI UN SOLO EJEMPLO en la historia del mundo, donde un régimen militar haya sido exitoso y haya desarrollado a una sociedad para hacerla prospera. NI UN SOLO EJEMPLO EN LA HISTORIA… y aquí estamos los venezolanos, en otrora enamorados “del comandante”, o esperando que sean militares quienes nos salven de la desgracia que vivimos hoy…

Hoy es 16 de noviembre de 2019. El presidente interino Juan Guaidó llamó a protestar a nivel nacional en contra de la dictadura. La respuesta del país fue calma y tibia. Unos cuantos salieron, no hay que negarlo, pero no con la fuerza que se esperaba. Lamentable.

Muchos alegan que “están cansados de lo mismo”, mientras otros de descorazonan porque “hoy tampoco se pudo”. Me pregunto yo: Que esperaban que sucediera? Pensaron acaso que hoy a mediodía Maduro se iría corriendo asustado? Pensaron que sería “el vecino” el que iría a marchar por usted? Pues le aviso que el vecino pensó que el que iba a marchar era usted, y así, pues nadie fue… pero entonces nos quejamos diciendo “viste? no fue nadie”. Pues hoy, NO SE PUDO.

Nos quejamos de que “aquí no pasa nada! Hasta cuando!”, pero desde Twitter. Desde el sofá de la sala. “Aquí tiene que pasar algo! Aquí hay que hacer una rebelión!”, pero desde Facebook y WhatsApp… que salga otro. Usted no.

Pedimos que sea Guaidó, vestido de Batman, solito, o con 5 amigos superhéroes los que saquen a Maduro, restablezcan la economía, suban salarios, den trabajo, casas, comida, acaben con la corrupción, metan presos a los narcos, liberen a los presos políticos y hagan justicia internacional… ellos… solitos, porque usted esta cansado y no va a marchar mas, porque a su juicio pues “no va a apoyar mas a ninguno de esos vendidos a la dictadura” o algo así… entonces la culpa de todo es de esos 5 superhéroes, y no de un país con 30 millones de personas que desde la sala de la casa se quejan a diario pero no salen a la calle porque esperan que salga otro… Dios guarde y al que maten en una toma de Miraflores sea el hijo suyo… Que maten a otro, y después lo lloramos y le prendemos velitas, como a Neomar… mientras tanto, vamos a seguir pidiendo que alguien salga a defendernos…

Hoy NO SE PUDO. No. No se pudo porque el superhéroe no pudo solo. No se pudo porque el superhéroe marchó, habló, convocó, trató e hizo lo imposible, pero el era uno solo, y los MILLONES que le daban la fuerza, lo dejaron solo.. pero sobre todo NO SE PUDO porque NO EXISTEN LOS SUPERHÉROES.

Hoy no se pudo porque si hay que sacar al régimen por la fuerza, Súper Guaidó no puede hacerlo, porque no tiene armas. No se pudo, porque si hay que usar la fuerza, no es lo mismo ir con 1 millones de personas a tomar Miraflores, que con 50 muchachitos de 15 y 17 años encapuchados y con bombillas molotov. No se pudo porque si hay que meterle el pecho a una bala para que los que vienen detrás puedan pasar y alcanzar la libertad, no estamos dispuestos a ser nosotros ni a que sea uno de los nuestros.

No se pudo, porque aunque hablamos de invasiones y guerras, siempre estamos esperando a que venga alguien a resolver nuestro desastre. No estamos dispuestos a aceptar nuestras culpas, nuestra flojera y nuestra indolencia.

No se pudo, porque somos quienes abonamos día a día al corrupto, comprándole al bachaquero, al ladrón… porque es mas cómodo pagar a sobreprecio que protestar y exigir que la justicia se haga valer… eso tarda mucho y no tenemos tiempo para eso… es mejor pagar y quejarnos por Facebook mientras le exigimos a alguien mas que se haga cargo… es mas fácil esperar que alguien haga algo que ir a enfrentar en una protesta hasta que saquemos al gobernador corrupto o al alcalde ladrón.

No se pudo porque las dictaduras armadas no caen en un día ni en una marcha. No se pudo, porque eso que llamamos “calle sin retorno” no lo tiene que convocar un dirigente. Eso lo asumimos colectivamente en cada comunidad y ya. No se pudo porque Twitter no tumba gobierno ni las cadenitas de WhatsApp asustan a los narco.

No se pudo no porque los que estamos fuera del país no aportamos nada a la lucha y no tenemos derecho a decir nada. No. Los que salimos, trabajamos y mantenemos a nuestras familias dentro del país. Hacemos que el mundo sepa que Venezuela esta en dictadura y ponemos el gentilicio venezolano en alto, para que no nos conozcan solo cómo una país de pobres, hambrientos y corruptos narcotraficantes.

No se pudo, porque justamente los que SI ESTÁN EN VENEZUELA solo se quejan, esperan una caja CLAP y escriben en redes sociales.

No se pudo porque millones que exigen sangre, guerra, valentía y libertad con gran ahínco desde un teclado, no pasan de eso… guerrilleros libertadores del twitter y el Facebook…

No se pudo porque hay millones que porque han marchado 2 veces creen que ya son libertadores…

No se pudo porque para lograr que caiga el régimen hay que marchar no una ni 10 veces, sino mil veces y las veces que sea necesario hasta lograr la libertad!

No se pudo porque a los que si tienen esperanza, los que se quedan en casa quejándose, se las quitan con sus malos augurios y su critica destructiva.

No se pudo porque mientras usted esta leyendo este mensaje en su casa, a los que si salieron a marchar, como eran pocos, los acribillaron fácilmente…

No se pudo, y NO SE PODRÁ NUNCA salir de la dictadura hasta que no entendamos que lograr los objetivos es tarea de TODOS, y no de 5 famosos personajes de moda… Hasta entonces, seguiremos en esta historia triste… Pero si usted ha logrado entender esto, y sigue apoyando y luchando junto a los que apoyan la libertad, usted es un patriota que esta del lado correcto de la historia. Siga así, porque cuando se alcance la libertad, será por gente como usted, aunque nunca se lo reconozcan, como a los miles que ganaron las batallas de Bolívar…