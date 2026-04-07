José Altuve alcanza los 2.400 hits y consolida su lugar entre las leyendas de MLB

José Altuve #27 de los Astros de Houston conecta un sencillo productor que anota Jeremy Peña #3 contra los Atléticos en la parte alta de la primera entrada en el Sutter Health Park en Sacramento, California.

El venezolano José Altuve continúa agrandando su legado en las Grandes Ligas. Este lunes, la estrella de los Astros de Houston alcanzó los 2.400 hits en su carrera, convirtiéndose en uno de los bateadores más consistentes de su generación.

El histórico imparable llegó en su primer turno del juego en el Coors Field, cuando conectó un doble sólido ante el lanzador Ryan Feltner, marcando otro capítulo dorado en su brillante trayectoria en la MLB .

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José Altuve: segundo jugador activo con más hits en MLB

Con esta marca, José Altuve se consolida como el segundo bateador activo con más hits en Grandes Ligas, solo superado por Freddie Freeman, quien acumula 2.442 imparables.

Lo más impresionante del venezolano es que ha llegado a los 2.400 hits con menos juegos disputados, lo que refleja su extraordinaria eficiencia ofensiva a lo largo de los años.

Altuve ya es leyenda de los Astros: solo detrás de Craig Biggio

Dentro de la historia de los Houston Astros, José Altuve también ocupa un lugar privilegiado. Es el segundo jugador con más hits en la franquicia, únicamente superado por el histórico Craig Biggio, quien finalizó su carrera con 3.060 imparables.

El venezolano ha desarrollado toda su carrera en Houston desde su debut en 2011, consolidándose como el rostro de la organización y uno de los jugadores más importantes en la historia del equipo.

El quinto venezolano con más hits en la historia de MLB

Con 2.400 imparables, José Altuve también se posiciona como el quinto venezolano con más hits en la historia de las Grandes Ligas, solo por detrás de:

Miguel Cabrera – 3.174 hits

Omar Vizquel – 2.877 hits

Luis Aparicio – 2.677 hits

Bobby Abreu – 2.470 hits

De esta manera, Altuve se mantiene entre la élite histórica del béisbol venezolano y sigue escalando posiciones en un listado lleno de leyendas.

Picsart_25-08-09_19-34-32-282 José Altuve #27 de los Astros de Houston reacciona tras deslizarse a segunda base y superar a Jazz Chisholm Jr. #13 de los Yankees de Nueva York durante la novena entrada en el Yankee Stadium el 8 de agosto de 2025 en el Bronx de la ciudad de Nueva York. Ishika Samant/Getty Images/AFP

Un inicio de temporada dominante para José Altuve

El logro llega en medio de un inicio de temporada espectacular para José Altuve, quien ha demostrado estar completamente recuperado y en gran forma ofensiva.

Antes del encuentro más reciente, el segunda base registraba:

Promedio de .378

2 jonrones

7 carreras impulsadas

12 boletos

Líder de MLB en carreras anotadas (12)

Además, en el partido donde alcanzó los 2.400 hits, firmó una actuación de 5-3 con dos dobles, reafirmando su vigencia como uno de los mejores bateadores del juego.

¿Puede José Altuve llegar a los 3.000 hits?

La gran pregunta ahora es si José Altuve podrá alcanzar la mítica cifra de los 3.000 hits. Si mantiene su ritmo de producción y se mantiene saludable, las proyecciones indican que podría lograrlo alrededor de 2029, cuando tenga entre 39 y 40 años.

Ese mismo año coincide con el final de su contrato actual, tras firmar una extensión de 5 años y 125 millones de dólares en 2024, lo que refuerza la posibilidad de que alcance esa marca histórica con el uniforme de Houston.

Un legado rumbo al Salón de la Fama

El currículum de José Altuve lo coloca claramente en la conversación para el Salón de la Fama. Entre sus logros destacan:

1 premio MVP

9 Juegos de Estrellas

2 títulos de Serie Mundial

1 Guante de Oro

7 Bates de Plata

3 títulos de bateo

A pesar de la polémica del 2017, su rendimiento sostenido y su impacto en el juego lo mantienen como uno de los nombres más importantes del béisbol moderno.

José Altuve, ícono eterno de Houston

Para los Houston Astros, José Altuve no es solo una estrella: es el alma del equipo. La organización lo considera su jugador franquicia y espera que complete toda su carrera en Houston, consolidando aún más su legado.

Con 2.400 hits ya en su cuenta, el venezolano sigue escribiendo una historia que apunta directo a Cooperstown.