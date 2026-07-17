Más protestas contra los apagones en La Habana: vecinos denuncian corrupción en la distribución eléctrica

La Habana volvió a ser escenario de protestas este jueves en medio del agravamiento de la crisis energética en Cuba . Residentes de varios barrios de la capital salieron a las calles para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico y denunciar la falta de agua, alimentos y las condiciones de vida provocadas por los prolongados apagones.

Videos difundidos en redes sociales muestran manifestaciones en San Isidro, Centro Habana, Guanabacoa y San Miguel del Padrón , donde los vecinos protagonizaron cacerolazos, marchas y bloqueos de vías, mientras lanzaban consignas contra el dictador Miguel Díaz-Canel, reseña el portal web Diario de Cuba.

En San Isidro, una mujer grabada durante la protesta denunció que el barrio acumulaba cuatro días sin electricidad y cinco sin agua. En el video, compartido en redes sociales, también reclamó que los residentes dejaran de enfrentarse entre sí y dirigieran su inconformidad contra el régimen, al que responsabilizó por el deterioro de las condiciones de vida.

El periodista independiente José Raúl Gallego informó además sobre protestas simultáneas en Barreras y la Loma de la Pela, ambas en el municipio de Guanabacoa. Según sus publicaciones, los vecinos de Barreras se concentraron en el parque de la localidad después de permanecer tres días sin servicio eléctrico y más de un mes sin suministro de agua.

Posteriormente, participantes de un cacerolazo en la Loma de la Pela se unieron a los manifestantes de Barreras. De acuerdo con testimonios citados por Gallego, en el lugar se presentaron agentes de la Seguridad del Estado y funcionarios del Gobierno local para intentar convencer a los manifestantes de regresar a sus viviendas con la promesa de que el servicio eléctrico sería restablecido el sábado.

En otro incidente reportado en La Habana, un contenedor de basura fue incendiado en la intersección de Infanta y San Lázaro, junto al parque de los Mártires Universitarios y a pocas cuadras de la Universidad de La Habana.

Bloqueo de una subestación

Otra de las protestas ocurrió en San Miguel del Padrón, donde residentes bloquearon el acceso a una subestación eléctrica para impedir que brigadas de la Unión Eléctrica interrumpieran nuevamente el suministro.

Según testimonios recogidos por Martí Noticias, los vecinos denunciaron que llevaban varios días sometidos a cortes continuos, con electricidad únicamente durante breves períodos, situación que les impedía conservar alimentos, cocinar o bombear agua.

La manifestación coincidió con una de las peores jornadas del sistema electroenergético nacional. La Unión Eléctrica (UNE) pronosticó para ese día una disponibilidad de apenas 990 megawatts frente a una demanda cercana a los 3.200 MW durante el horario pico, un déficit que dejaba sin cubrir alrededor del 69% de las necesidades del país y que se producía tras el segundo colapso general del sistema en una semana y el cuarto registrado en lo que va de 2026.

Ataque contra instalación vinculada al MININT

Mientras tanto, en el municipio santiaguero de Contramaestre comenzaron a circular en redes sociales imágenes y mensajes sobre un presunto ataque contra una instalación vinculada al Ministerio del Interior (MININT).

El Movimiento 24 de Febrero por la Libertad se atribuyó la acción y aseguró que el objetivo fue una instalación perteneciente al aparato de la Seguridad del Estado.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han informado sobre el incidente y no ha sido posible verificar de manera independiente la autenticidad de los materiales difundidos ni confirmar la magnitud de los daños o la existencia de personas detenidas o heridas.

Pese al aumento de detenciones, nuevas protestas se producen en un contexto de creciente malestar social por el colapso del sistema eléctrico, la escasez de agua potable, alimentos y combustibles, una combinación que ha provocado un aumento de las manifestaciones en distintas localidades del país durante los últimos días.

La organización Justicia 11J documentó al menos 220 manifestaciones públicas durante junio y ha informado de nuevos reportes en los primeros días de julio.

Desapariciones forzadas

Cubalex denunció la "desaparición forzada" de al menos seis personas detenidas tras una protesta pacífica ocurrida el martes en el barrio Loma del Chivo, en Guantánamo.

Según la organización, la manifestación surgió de forma espontánea por los prolongados apagones. Agentes de la Seguridad del Estado y la Policía acudieron al lugar, filmaron a los participantes y arrestaron a seis personas.

Cubalex identificó a dos de los detenidos: Yeansg Carlos Pérez George y Cristian Jesús Bergondo George. El paradero de los otros cuatro continúa siendo desconocido.

La organización aseguró que los familiares permanecían el jueves frente a la sede de la Seguridad del Estado en Guantánamo exigiendo información y denunciaron que han sido hostigados por las autoridades. Además, alertó que los detenidos permanecen incomunicados y podrían ser acusados de un supuesto delito contra la seguridad del Estado por participar en la protesta.

Cubalex exigió al régimen informar sobre el paradero de los seis arrestados, cesar el hostigamiento contra sus familiares y liberarlos de inmediato, al recordar que manifestarse pacíficamente constituye un derecho humano.

FUENTE: Diario de Cuba