ONG denuncia que activista Rocío San Miguel sufre consecuencias de cárcel prolongada y sin causa válida

La activista venezolana Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024

CARACAS. - Justicia, Encuentro y Perdón, ONG venezolana, denunció que la activista Rocío San Miguel "sufre las consecuencias de un encarcelamiento prolongado sin causa judicial válida". La abogada, presidenta de Control Ciudadano, fue detenida arbitrariamente el 9 de febrero de 2024.

Este 9 de septiembre, la organización señaló que en el caso de San Miguel se vulnera la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada en un plazo razonable, y con la asistencia de abogados de confianza, “derechos consagrados en la Constitución venezolana y en los tratados internacionales de los que el Estado (régimen) es parte".

REPRESIÓN EN VENEZUELA María Corina Machado y ONG exigen al régimen liberar a la activista Rocío San Miguel

Exigieron la libertad inmediata e incondicional de la abogada venezolana, quien también tiene la nacionalidad española. "Mantener en prisión a quienes defienden los derechos fundamentales de la sociedad niega toda posibilidad de justicia", indicó la ONG.

Puntualizaron, a través de la red social X, que "la privación de libertad de Rocío San Miguel trasciende lo individual: es un ataque directo contra la labor de quienes defienden los derechos humanos en el país. Criminalizar su trabajo cívico y pacífico envía un mensaje de intolerancia institucional hacia la crítica, la verdad y la participación ciudadana, debilitando aún más el espacio democrático en Venezuela".

Delitos contra activista

La activista Rocío San Miguel ha sido acusada de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir. Suma 19 meses en prisión y está recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide.

La ONG que dirige hace más de dos décadas, Control Ciudadano, hace seguimiento a los temas de seguridad y defensa y a la Fuerza Armada Nacional (FAN).

FUENTE: Con información de Justicia, Encuentro y Perdón