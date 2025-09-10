miércoles 10  de  septiembre 2025
REPRESIÓN EN VENEZUELA

ONG denuncia que activista Rocío San Miguel sufre consecuencias de cárcel prolongada y sin causa válida

La activista Rocío San Miguel suma 19 meses en prisión y está recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)

La activista venezolana Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024

La activista venezolana Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024

Justicia, Encuentro y Perdón
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - Justicia, Encuentro y Perdón, ONG venezolana, denunció que la activista Rocío San Miguel "sufre las consecuencias de un encarcelamiento prolongado sin causa judicial válida". La abogada, presidenta de Control Ciudadano, fue detenida arbitrariamente el 9 de febrero de 2024.

Este 9 de septiembre, la organización señaló que en el caso de San Miguel se vulnera la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada en un plazo razonable, y con la asistencia de abogados de confianza, “derechos consagrados en la Constitución venezolana y en los tratados internacionales de los que el Estado (régimen) es parte".

Lee además
Rocío San Miguel, nueva presa política en Venezuela.
VENEZUELA

Vuelven a aplazar audiencia a Rocío San Miguel, profundizan violación a sus derechos
Rocío San Miguel, nueva presa política en Venezuela.
REPRESIÓN EN VENEZUELA

María Corina Machado y ONG exigen al régimen liberar a la activista Rocío San Miguel

Exigieron la libertad inmediata e incondicional de la abogada venezolana, quien también tiene la nacionalidad española. "Mantener en prisión a quienes defienden los derechos fundamentales de la sociedad niega toda posibilidad de justicia", indicó la ONG.

Puntualizaron, a través de la red social X, que "la privación de libertad de Rocío San Miguel trasciende lo individual: es un ataque directo contra la labor de quienes defienden los derechos humanos en el país. Criminalizar su trabajo cívico y pacífico envía un mensaje de intolerancia institucional hacia la crítica, la verdad y la participación ciudadana, debilitando aún más el espacio democrático en Venezuela".

Delitos contra activista

La activista Rocío San Miguel ha sido acusada de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir. Suma 19 meses en prisión y está recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide.

La ONG que dirige hace más de dos décadas, Control Ciudadano, hace seguimiento a los temas de seguridad y defensa y a la Fuerza Armada Nacional (FAN).

FUENTE: Con información de Justicia, Encuentro y Perdón

Temas
Te puede interesar

ONG exige al régimen de Maduro medida humanitaria y libertad para la activista Rocío San Miguel

ONG venezolana exige libertad y garantizar derechos de activista detenido hace 118 días

Tribunal Supremo de Brasil delibera: Bolsonaro cerca de una condena por "golpismo"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador venezolano Nicolás Maduro, derecha, habla con Diosdado Cabello, el número dos del régimen.
POLÍTICA

Presión militar de EEUU consigue sacar diferencias entre Maduro y Cabello

José Luis Zapatero, expresidente de España. 
DIPLOMACIA

EEUU sugiere retirarle la visa a José Luis Rodríguez Zapatero por sus conexiones con el chavismo

Conozca las nuevas características del iPhone 17 video
LANZAMIENTO

Conozca las nuevas características del iPhone 17

Ante la situación, los abogados de Isabella Ladera emitieron un comunicado en el que aclararon que la influencer no fue responsable de la filtración del video
POLÉMICA

Influencer Isabella Ladera toma acciones legales tras filtración de video intimo

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent
CASA BLANCA

Secretario del Tesoro: EEUU está listo para "medidas fuertes" contra Rusia

Te puede interesar

Debbie Wasserman Schultz es miembro de la Cámara de Representantes de EEUU por Florida. 
CHOQUE POLÍTICO

Demócratas se enfrentan a DeSantis por el fin de las vacunas escolares en Florida

Por DANIEL CASTROPÉ
Imagen referencial.
FRAUDE MIGRATORIO

Argentino obtiene ciudadanía de EEUU mediante Ley de Ajuste Cubano, ¿a qué se enfrenta?

El Estado Mayor israelí observa operaciones contra Irán.  
MUNDO

¿Logra Israel acabar con Hamás en su ataque en Catar?

La activista venezolana Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024
REPRESIÓN EN VENEZUELA

ONG denuncia que activista Rocío San Miguel sufre consecuencias de cárcel prolongada y sin causa válida

El dictador venezolano Nicolás Maduro, derecha, habla con Diosdado Cabello, el número dos del régimen.
POLÍTICA

Presión militar de EEUU consigue sacar diferencias entre Maduro y Cabello