jueves 4  de  septiembre 2025
REPRESIÓN

ONG venezolana exige libertad y garantizar derechos de activista detenido hace 118 días

El activista Eduardo Torres, miembro de la ONG Provea, está incomunicado en la sede del Sebin. El régimen lo acusa de terrorismo, entre otros delitos

El abogado venezolano Eduardo Torres, detenido el 9 de mayo de 2025, lleva años en el activismo. No ha tenido acceso a su abogado de confianza

El abogado venezolano Eduardo Torres, detenido el 9 de mayo de 2025, lleva años en el activismo. No ha tenido acceso a su abogado de confianza

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - Provea, ONG venezolana con 30 años en la defensa de los derechos humanos, exigió al régimen de Nicolás Maduro liberar al activista y abogado Eduardo Torres, quien este jueves 4 de septiembre cumple 118 días en la cárcel.

Indicaron que Torres fue detenido arbitrariamente y permanece aislado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide. "Está incomunicado, sin visitas de familia o abogados. Exigimos su libertad y la de quienes defienden derechos en Venezuela", señalaron desde Provea.

Lee además
Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
REPRESIÓN

María Corina Machado exige liberar a activista "secuestrado" hace un mes y cuyo paradero se desconoce
La activista Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero en Venezuela
DDHH

ONG exige al régimen de Maduro medida humanitaria y libertad para la activista Rocío San Miguel

Eduardo Torres, detenido el pasado 9 de mayo, lleva años de activismo. "Eduardo es miembro del equipo legal de Provea, trabajador de la Universidad Central de Venezuela (UCV), sindicalista y estudiante de postgrado. Su aislamiento prolongado viola gravemente sus derechos. Defender derechos humanos no es un delito. Criminalizar a Eduardo Torres por su labor es parte de una política de persecución contra quienes alzan la voz en Venezuela", sostuvieron.

Provea también abogó por acceso inmediato a la defensa privada de Torres, visitas familiares regulares, la celebración de su audiencia, y el respeto a sus derechos fundamentales.

El fiscal general, Tarek William Saab, confirmó el 13 de mayo la detención de Eduardo Torres y lo acusó de la supuesta comisión de los delitos conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.

Medidas de la CIDH

Desde Acceso a la Justicia recordaron que Torres, junto a otros miembros de Provea, es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Estas medidas incluyen un llamado al régimen venezolano para que "adopte las medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus actividades como personas defensoras de derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamientos".

FUENTE: Con información de Provea/Acceso a la Justicia

Temas
Te puede interesar

Activista y formadora electoral cumple un año como presa política de Maduro

Análisis del 'Ciclo Populista' en América Latina

Congreso de Perú también declara al Cartel de los Soles organización terrorista

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
CRISIS MIGRATORIA

EEUU cancela el TPS de 2021 para venezolanos, casi 270,000 quedan en el limbo migratorio

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Senador de EEUU pide aumentar la recompensa por la captura de Maduro

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
Advertencia

El ataque de EEUU en el Caribe demuestra un cambio de estrategia en el combate al narcotráfico

Foto del cargamento de barriles confiscado por el gobierno de Estados Unidos para fabricar drogas sintéticas.
GUERRA Al NARCOTRáFICO

EEUU realiza la mayor incautación de químicos para drogas sintéticas

En esta imagen del 14 de abril de 2009, el actor Matthew Perry arriba al estreno en Los Ángeles de la película 17 Again.
JUSTICIA

Reina de la ketamina se declara culpable de la muerte de Matthew Perry

Te puede interesar

Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 16 de agosto de 2025.
PRECAUCIONES

Florida se blinda ante el pico de la temporada de huracanes con un mes de preparación intensiva

Por DANIEL CASTROPÉ
Por tercer mes consecutivo en 2025, el sector de los servicios en Estados Unidos volvió a crecer
Economía/EEUU

El sector de servicios vuelve a crecer en agosto por tercer mes consecutivo

Buque de guerra USS Sampson se dirige hacia el Caribe, frente a las costas de Venezuela.
ANÁLISIS

¿Por qué EEUU atacó a la embarcación con droga y no la detuvo?

Pasajeros en el Aeropuerto Internacional Miami.
PUNTUALIDAD

Legisladores de Florida proponen ley para obligar a aerolíneas a notificar retrasos en vuelos

Miguel Uribe Londoño, padre del candidato presidencial colombiano y senador Miguel Uribe, desde el Congreso de Colombia en Bogotá el 26 de agosto de 2025.
DECLARACIONES

Uribe Londoño: "La paz de Colombia depende de la libertad de Venezuela"