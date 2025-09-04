ONG venezolana exige libertad y garantizar derechos de activista detenido hace 118 días

El abogado venezolano Eduardo Torres, detenido el 9 de mayo de 2025, lleva años en el activismo. No ha tenido acceso a su abogado de confianza

CARACAS. - Provea, ONG venezolana con 30 años en la defensa de los derechos humanos, exigió al régimen de Nicolás Maduro liberar al activista y abogado Eduardo Torres, quien este jueves 4 de septiembre cumple 118 días en la cárcel.

Indicaron que Torres fue detenido arbitrariamente y permanece aislado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide. "Está incomunicado, sin visitas de familia o abogados. Exigimos su libertad y la de quienes defienden derechos en Venezuela", señalaron desde Provea.

Eduardo Torres, detenido el pasado 9 de mayo, lleva años de activismo. "Eduardo es miembro del equipo legal de Provea, trabajador de la Universidad Central de Venezuela (UCV), sindicalista y estudiante de postgrado. Su aislamiento prolongado viola gravemente sus derechos. Defender derechos humanos no es un delito. Criminalizar a Eduardo Torres por su labor es parte de una política de persecución contra quienes alzan la voz en Venezuela", sostuvieron.

Provea también abogó por acceso inmediato a la defensa privada de Torres, visitas familiares regulares, la celebración de su audiencia, y el respeto a sus derechos fundamentales.

El fiscal general, Tarek William Saab, confirmó el 13 de mayo la detención de Eduardo Torres y lo acusó de la supuesta comisión de los delitos conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.

Medidas de la CIDH

Desde Acceso a la Justicia recordaron que Torres, junto a otros miembros de Provea, es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Estas medidas incluyen un llamado al régimen venezolano para que "adopte las medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus actividades como personas defensoras de derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamientos".

