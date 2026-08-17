lunes 17  de  agosto 2026
DELITOS

ONG identifica anomalías y subregistros en cifras oficiales de graves delitos en México

La organización civil Causa en Común identifica que en algunos casos inconsistencias que impiden afirmar que hay una reducción de delito como afirma el gobierno

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una conferencia. (AFP)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una conferencia. (AFP)

YURI CORTEZ / AFP

CIUDAD DE MÉXICO -- La organización civil Causa en Común identificó anomalías y variaciones atípicas en los registros oficiales de 10 delitos de alto impacto durante el primer semestre de 2026 y advirtió de posibles problemas de subregistro, reclasificación y opacidad en algunos de los 32 estados del país. Estas irregularidades crean duda razonable sobre las cifras del gobierno de Claudia Sheinbaum que dan cuenta de una supuesta reducción del 51% de los homicidios.

El análisis compara los datos remitidos por las fiscalías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en los primeros seis meses del año con el mismo periodo de 2025 y clasifica cinco tipos de alerta: variación estadística atípica, posible reclasificación, subregistro, opacidad por desapariciones y presentaciones propagandísticas de las cifras.

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“Ciertamente, las alertas no constituyen por sí mismas prueba de manipulación, pero sí señalan inconsistencias que impiden asumir que una reducción en los registros administrativos equivale a la misma reducción en los delitos”, señaló Causa Común en un comunicado.

Delitos con alerta

Los 10 ilícitos revisados por la ONG que presentaron al menos una alerta son: homicidio doloso (asesinatos), feminicidio, secuestro, trata de personas, extorsión, narcomenudeo, violencia familiar, robo de vehículo con violencia, robo a transeúnte con violencia y robo a transportista con violencia.

Sobre el subregistro, la asociación citó a Puebla, estado que informó cinco víctimas de feminicidio, mientras la ONG documentó al menos 15 asesinatos de mujeres con crueldad extrema.

También alertó de estados donde las desapariciones superan los homicidios y feminicidios registrados.

La organización propuso auditorías independientes, homologar criterios de registro, fortalecer los sistemas de información, capacitar a funcionarios responsables de las estadísticas e impulsar mecanismos para aumentar la denuncia ciudadana, entre otras recomendaciones.

Estas alertas se dan luego de que el gobierno mexicano informara la semana pasada de una supuesta reducción del 51% en el promedio diario de asesinatos desde el inicio de la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al pasar de 86,9 en septiembre de 2024 a 42,5 en julio pasado, según las cifras oficiales.

En materia de extorsión, las autoridades han definido este delito como uno de sus objetivos prioritarios y han reportado 1.847 detenidos en 24 estados del país desde julio de 2025.

México es uno de los países más violentos del mundo donde el narcotráfico controla algunas zonas del país.

FUENTE: Con información de EFE/ Al Día

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