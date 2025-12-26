viernes 26  de  diciembre 2025
VENEZUELA

Régimen excarcela a decenas de presos políticos poselectorales mientras mantiene a centenares en sus mazmorras

Aunque la dictadura chavista anunció la excarcelación de 99 presos políticos, ONG han podido verificar la mitad de las liberaciones con medidas cautelares

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación

Cortesía X @clippve
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — Decenas de detenidos tras las elecciones presidenciales en Venezuela en 2024 fueron excarcelados esta Navidad, mientras el régimen de Nicolás Maduro mantiene a alrededor de 1,000 presos políticos tras las rejas, según registros de ONG defensoras de los derechos humanos.

Los excarcelados fueron arrestados en medio de la crisis política desatada por las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuando Nicolás Maduro se juramentó para un tercer mandato en medio de denuncias de fraude desde la oposición.

La proclamación de Maduro desató protestas que dejaron unos 2,400 detenidos que el propio dictador calificó de "terroristas". Más de 2,000 han sido excarcelados, según cifras oficiales.

"El gobierno nacional y el sistema de justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia", informó en un comunicado el Ministerio de Servicio Penitenciario chavista.

Según la dictadura venezolana, "se encontraban privados de libertad por su participación en los hechos de violencia e incitación al odio, posteriores a la jornada electoral del pasado 28 de julio de 2024".

No están claras las condiciones

Las excarcelaciones comenzaron desde la madrugada de este jueves 25 de diciembre, de acuerdo con eel Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

"Celebramos la excarcelación de más de 60 venezolanos, quienes jamás debieron estar detenidos arbitrariamente. Aunque no son totalmente libres, seguiremos trabajando por la libertad plena de ellos y de todos los presos políticos", declaró Andreína Baduel, al frente del Clippve.

No están claras las condiciones de estas liberaciones. La Fiscalía chavista no da detalles sobre las excarcelaciones.

Según el relato de familiares, la mayoría de los detenidos estaban en la cárcel de máxima seguridad Tocorón, ubicada en el estado Aragua, a unos 134 kilómetros de Caracas. Esta prisión fue habilitada para albergar a detenidos poselectorales.

También se reportan liberaciones en otras prisiones.

"Debemos recordar que son más de 1,000 familias con presos políticos", añadió Baduel, hija del fallecido general Raúl Isaías Baduel, un antiguo colaborador del expresidente Hugo Chávez. El militar murió en prisión en 2021.

Además, su hermano, Josnars Adolfo Baduel, está detenido hace cinco años acusado por el régimen de "terrorismo".

Está "en condiciones inhumanas y con un estado de salud delicado por secuelas de torturas", dijo. "Amerita operaciones cuatro con carácter de urgencia".

Presos políticos excarcelados

Hasta ahora, el Clippve ha confirmado la excarcelación de al menos 37 presos políticos, entre ellos, a Eduak Ramírez, Luiz Perozo, Daniel Acacio, Andrew Morales y Frank Revilla, de Tocorón; Maria Elba Delgado del Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda (norte); y los adolescentes Dainer Abraham Rivero, Ángel Gabriel González y Luisneider Angel Zuñiga, de La Guaira (norte).

"El gobierno ha anunciado que fueron excarcelados 99 presos politicos en diciembre 2025, pero ese número no corresponde con la realidad. Exigimos la excarcelación de los 99 en las próximas horas y la liberación de cerca de 1.000 que siguen presos", aseveró la ONG de familiares de presos políticos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LibertadLuchSoc/status/2004558298553655499&partner=&hide_thread=false

Excarcelaciones "selectivas y discrecional"

Entre los excarcelados también está Marggie Orozco, médica de 65 años condenada a la pena máxima por "traición a la patria, incitación al odio y conspiración" tras criticar en una nota de voz al dictador venezolano, informó a la AFP la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que lleva casos de "presos políticos". Orozco fue arrestada en agosto de 2024 y condenada en noviembre de este año.

La ONG aindicó que del número de excarcelaciones anunciado oficialmente, solo han logrado verificar aproximadamente la mitad de los casos. "Es importante señalar que, en múltiples situaciones, las excarcelaciones se habrían producido bajo condiciones restrictivas, entre ellas la prohibición de emitir declaraciones públicas, lo que ha dificultado la confirmación directa de varios casos", aseveró.

Previo, la ONG la cifra de excarcelados es "claramente insuficiente si se compara con las 1,085 personas privadas de libertad por motivos políticos que constan en nuestros registros".

En este sentido, señaló que pese a que toda excarcelación "tiene un impacto positivo e inmediato en la vida de la persona afectada y de su entorno familiar", esto "no corrige la ilegalidad de fondo". "Más de 1,000 personas continuarían privadas de libertad de manera injustificada", ha precisado en redes sociales.

La ONG también indicó que "el carácter selectivo y discrecional de estas excarcelaciones confirma que la privación de libertad ha sido utilizada como un instrumento de persecución política" por parte del régimen de Maduro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JEPvzla/status/2004243429006483930&partner=&hide_thread=false

Lista de excarcelados

Por su parte, la ONG Foro Penal, que registra al menos 902 presos políticos, según su último balance, ha odido verificar la excarcelación de 45 personas detendas por motivos políticos.

"Consideramos oportuno que se publique una lista oficial de excarcelaciones", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ForoPenal/status/2004551403562205408&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de AFP / Europa Press / redes sociales

