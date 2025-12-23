martes 23  de  diciembre 2025
Régimen de Maduro mantiene 62 presos políticos en desaparición forzada

Según informes, 162 presos políticos del régimen chavista ya recibieron su condena, mientras que 740 esperan sentencia

Durante la protesta ante la representación de Unicef en Venezuela, el 21 de mayo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos consideró alarmante la situación de los adolescentes detenidos

Comité por la Libertad de los Presos Políticos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La ONG Foro Penal contabilizó 902 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro hasta el 15 de diciembre. De este grupo, 62 detenidos están bajo desaparición forzada y 86 son extranjeros.

La organización señaló, en sus redes sociales, que 782 hombres de los presos políticos son hombres y 120 mujeres. Además, hay 728 civiles y 174 militares detenidos por razones políticos

Familiares de presos políticos participan en una manifestación frente a la Fiscalía General de Caracas el 18 de noviembre de 2025, exigiendo su liberación. 
REPRESIÓN

Familiares de "presos políticos" en Venezuela piden investigar torturas y desapariciones
Collage de el dictador venezolano, Nicolás Maduro (izq), y el Secretario de Estado de EEUU (der) Marco Rubio.
Represión

EEUU arremete contra el "régimen criminal de Maduro" por muerte en prisión de exgobernador opositor

162 presos políticos ya recibieron su condena, mientras que 740 esperan sentencia.

Por su parte, la organización Justicia, Encuentro y Perdón registra 1084 presos políticos identificados, incluidos cuatro menores de edad. Recordó que uno de estos menores, Gabriel Rodríguez, recibió una condena de 10 años por cargos de terrorismo.

A juicio de esta organización, la sentencia "representa una fractura ética profunda en el deber de protección que el Estado debe garantizar. Someter a adolescentes a procesos penales desproporcionados y condiciones carcelarias que comprometen su desarrollo físico y emocional, no solo vulnera principios básicos del derecho internacional, sino que perpetúa una lógica de criminalización precoz que destruye proyectos de vida".

Presos con enfermedades graves

Dentro de los presos políticos del chavismo, hay 91 con enfermedades graves, según documentó Justicia, Encuentro y Perdón.

"El deterioro físico progresivo que enfrentan no es un efecto colateral, sino una forma de violencia estructural. La negación sistemática de atención médica, el incumplimiento de tratamientos y la exposición a condiciones insalubres constituyen una violación directa al derecho a la vida y a la integridad personal. Cuando el Estado (régimen) convierte la enfermedad en castigo, y la negligencia en método, se configura un escenario de tortura silenciosa que exige una respuesta urgente desde los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos", denunció la ONG.

FUENTE: Con información del Foro Penal/Justicia, Encuentro y Perdón

Imagen referencial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en el despacho oval.
Trump decreta feriados federales el 24 y 26 de diciembre

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump 
Presidente Trump alcanza su mayor índice de aprobación

Un soldado surcoreano es visto en una torre de vigilancia en la frontera con Corea del Norte, dividida por el río Imjin en Paju, al norte de Seúl, el 5 de junio de 2025.
Corea del Sur descarta reformar la Constitución para reconocer Corea del Norte como Estado independiente

La operación relámpago que incautó el buque cisterna Centuries que transporta petróleo sujeto a sanciones estadounidenses.
Bloqueo de EEUU a buques sancionados sube presión al régimen de Maduro e impacta a China y Cuba

En esta foto de archivo tomada el 21 de febrero de 2019, Tom Brady y Gisele Bündchen asisten a la gala Hollywood For Science 2019 en Los Ángeles, California. Brady y Bundchen solicitaron el divorcio el 28 de octubre de 2022, poniendo fin a su matrimonio de 13 años.
Fanáticos creen que Tom Brady reaccionó a boda de Giselle Bündchen en Instagram

