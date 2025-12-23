Régimen de Maduro mantiene 62 presos políticos en desaparición forzada

Durante la protesta ante la representación de Unicef en Venezuela, el 21 de mayo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos consideró alarmante la situación de los adolescentes detenidos

CARACAS.- La ONG Foro Penal contabilizó 902 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro hasta el 15 de diciembre. De este grupo, 62 detenidos están bajo desaparición forzada y 86 son extranjeros.

La organización señaló, en sus redes sociales, que 782 hombres de los presos políticos son hombres y 120 mujeres. Además, hay 728 civiles y 174 militares detenidos por razones políticos

162 presos políticos ya recibieron su condena, mientras que 740 esperan sentencia.

Por su parte, la organización Justicia, Encuentro y Perdón registra 1084 presos políticos identificados, incluidos cuatro menores de edad. Recordó que uno de estos menores, Gabriel Rodríguez, recibió una condena de 10 años por cargos de terrorismo.

A juicio de esta organización, la sentencia "representa una fractura ética profunda en el deber de protección que el Estado debe garantizar. Someter a adolescentes a procesos penales desproporcionados y condiciones carcelarias que comprometen su desarrollo físico y emocional, no solo vulnera principios básicos del derecho internacional, sino que perpetúa una lógica de criminalización precoz que destruye proyectos de vida".

Presos con enfermedades graves

Dentro de los presos políticos del chavismo, hay 91 con enfermedades graves, según documentó Justicia, Encuentro y Perdón.

"El deterioro físico progresivo que enfrentan no es un efecto colateral, sino una forma de violencia estructural. La negación sistemática de atención médica, el incumplimiento de tratamientos y la exposición a condiciones insalubres constituyen una violación directa al derecho a la vida y a la integridad personal. Cuando el Estado (régimen) convierte la enfermedad en castigo, y la negligencia en método, se configura un escenario de tortura silenciosa que exige una respuesta urgente desde los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos", denunció la ONG.

FUENTE: Con información del Foro Penal/Justicia, Encuentro y Perdón