Aumenta la presión contra el primer ministro del Reino Unido para que dimita tras derrota electoral

El gobierno de Keir Starmer plantea que, para obtener un permiso de residencia permanente, las personas que hayan llegado de forma regular a Reino Unido deberán contar con empleo, no tener antecedentes penales, cotizar a la seguridad social, mostrar un nivel alto de inglés, y no recibir ayudas sociales

LONDRES.- Los llamados al primer ministro británico , Keir Starmer, para que dimita aumentaron después de que el gobernante Partido Laborista fuera aplastado el jueves en las elecciones locales y regionales. El lunes por la noche, al menos 70 diputados laboristas, de un total de 403, habían pedido a Starmer que dejara el cargo.

El dirigente ha perdido, incluso, el respaldo de varios miembros de su gobierno.

El primer ministro pronunció un discurso el lunes por la mañana, que no logró apaciguar las tensiones en sus filas. "Sé que la gente está frustrada con el estado del Reino Unido, frustrada con la política y algunos también frustrados conmigo", dijo Starmer durante un discurso destinado a relanzar su mandato.

A su vez, Starmer prometió que su gobierno reconstruirá los lazos con Europa.

Por otra parte, anunció dentro de sus medidas económicas que presentará una ley para nacionalizar British Steel.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, y la jefa de la diplomacia, Yvette Cooper, pidieron a Starmer que defina un calendario para su salida, según varios medios británicos, entre ellos The Guardian y Sky News.

Popularidad en baja

En las elecciones locales del 7 de mayo, el laborismo, que llegó al poder el 4 de julio de 2024, tras 14 años de gobiernos conservadores, perdió cerca de 1.500 concejales y vio un fuerte avance del partido antiinmigración Reform UK.

Desde su llegada al poder, la popularidad de Keir Starmer, de 63 años, no ha dejado de caer, en un contexto de economía estancada y aumento del coste de la vida, agravado recientemente por la guerra en Oriente Medio.

Además, quedó atrapado en un escándalo por el nombramiento y destitución de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Washington, tras revelarse los vínculos del enviado con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"En el centro de todo esto, hay un juicio que tomé y que fue erróneo. No debería haber nombrado a Peter Mandelson", dijo Starmer ante el Parlamento el pasado mes de abril.

"Asumo la responsabilidad de esta decisión y presento nuevamente mis disculpas a las víctimas de Epstein", insistió.

FUENTE: Con información de AFP