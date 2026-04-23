ONG venezolanas exigen una ruta clara y órgano electoral independiente

CARACAS.- Un grupo de ONG venezolanas difundió un documento en el que proponen los elementos que consideran fundamentales en medio de la crisis institucional que vive el país. En ese sentido, instaron a una ruta clara que conduzca a la renovación del Consejo Nacional Electoral, CNE, y a comicios con garantías.

"Subrayamos que la sustitución de la autoridad electoral en ejercicio es una condición indispensable para cualquier proceso electoral creíble. La renovación integral del Consejo Nacional Electoral constituye el primer y más importante paso de la ruta electoral, por cuanto es necesario garantizar una institución independiente, profesional y confiable. Su recomposición debe realizarse bajo criterios transparentes e integrales, evitando esquemas de reparto político y asegurando la idoneidad de sus integrantes en todos los niveles", expresaron las organizaciones en un comunicado.

Ratificaron que las elecciones libres, competitivas y verificables no constituyen un evento aislado," sino el mecanismo fundamental para armonizar las fases de estabilización, recuperación y transición que hoy demanda el país". Estas fases fueron fijadas por Estados Unidos, tras la captura del exdictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

"Luego del fraude electoral del 28 de julio y de las simulaciones electorales de 2025, Venezuela se encuentra en un contexto de ruptura constitucional y de profunda erosión de la institucionalidad democrática. Esta situación tuvo un hito determinante el pasado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro, quien se mantenía en el poder de facto mediante la represión, el control institucional y la restricción sistemática de derechos. En este escenario de excepcionalidad institucional, resulta impostergable articular una ruta clara hacia elecciones que permitan encauzar una transición democrática y avanzar en la restitución del orden constitucional", indicaron.

El comunicado fue suscrito por Caleidoscopio Humano, Centro de Justicia y Paz CEPAZ, Coalición por Venezuela, Ideas por la Democracia Laboratorio de Paz; Provea, Red Electoral Ciudadana (REC), Transparencia Electoral, Transparencia Venezuela y Voto Joven, entre otras organizaciones.

Dentro de las condiciones que estiman clave para un proceso electoral auténtico resaltaron: Independencia plena de la autoridad electoral, garantías efectivas de pluralismo político; Registro Electoral confiable y garantía del voto en el exterior, auditorías integrales, independientes y verificables al sistema automatizado, observación electoral nacional e internacional calificada, así como asistencia técnica electoral, y acceso equitativo a información pública y cobertura por medios de comunicación independientes.

Acuerdo amplio

Por otra parte, las ONG abogaron por la concertación. "Es indispensable promover un acuerdo amplio que permita convocar elecciones de transición con plazos y condiciones claramente definidos, alineados con los principios constitucionales y acompañados de mecanismos efectivos de cumplimiento y verificación. Este proceso debe contar con la participación activa de actores nacionales e internacionales comprometidos con la democracia", destacaron.

Creen que debe darse un proceso electoral presidencial y parlamentario.

"La prolongación de la incertidumbre política solo profundiza la frustración social. Por el contrario, una elección creíble puede y debe convertirse en una válvula de escape democrática que permita canalizar pacíficamente la aspiración de cambio del pueblo venezolano e iniciar un proceso de reinstitucionalización de los poderes públicos", advirtieron.

FUENTE: Con información de CEPAZ