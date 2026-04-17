viernes 17  de  abril 2026
Transición

María Elvira Salazar exige fijar fecha para elecciones libres en Venezuela

“No pueden tocar a María Corina. EEUU tiene que asegurarse de que ella tenga toda la protección necesaria”, señaló María Elvira Salazar

&nbsp;María Elvira Salazar (R) de Florida, y Verónica Escobar (D) de Texas impulsan el proyecto

 María Elvira Salazar (R) de Florida, y Verónica Escobar (D) de Texas impulsan el proyecto

Leigh Vogel / Getty Images / AFP

La congresista republicana María Elvira Salazar urgió al Gobierno de Estados Unidos a fijar una fecha clara para la celebración de elecciones libres y democráticas en Venezuela, tras participar en un encuentro en el Senado sobre la situación política del país sudamericano.

A la salida de la reunión, Salazar afirmó que transmitió un mensaje directo a los funcionarios del Departamento de Estado: “Les dijimos muy claramente que no nos gusta el terreno actual y que necesitamos saber cuándo va a haber elecciones libres y democráticas en Venezuela”. Según la legisladora, ese debe ser el punto central de la política estadounidense en este momento.

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Salazar adelantó que ella, junto a los congresistas Carlos Giménez y Mario DíazBalart, prepara acciones legislativas y una petición pública para presionar a la Casa Blanca y al Departamento de Estado. El objetivo, dijo, es “encauzar el proceso democrático que tiene que terminar con elecciones en Venezuela”.

La congresista insistió en que Washington debe garantizar que la líder opositora María Corina Machado —así como cualquier miembro de la oposición— pueda ejercer sus derechos políticos sin amenazas. “No pueden tocar a María Corina ni a ningún miembro de la oposición. Estados Unidos tiene que asegurarse de que ella tenga toda la protección necesaria para organizar a las fuerzas opositoras”, señaló.

Salazar subrayó que el papel de Estados Unidos no es decidir quién debe gobernar Venezuela, sino asegurar que los venezolanos puedan elegir en libertad. “Nosotros no estamos en el negocio de ocupar territorio ni de decirle a nadie quién tiene que ser su presidente. Estamos en el negocio de liberar, y que los venezolanos se las arreglen dentro de un juego democrático real”, afirmó.

La legisladora reiteró que, desde su perspectiva, no existe otra vía aceptable para la política estadounidense que no sea la realización de comicios “libres, transparentes y muy pronto”.

EEUU aún no tiene fechas para las elecciones en Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos todavía no tiene una fecha en mente para la celebración de elecciones en Venezuela, aunque Washington observa con atención el cumplimiento progresivo de los requisitos para que puedan organizarse los comicios, explicó este jueves un alto diplomático estadounidense ante el Congreso.

"No tenemos una fecha fijada. Lo que tenemos son condiciones que permitirán la celebración de elecciones y propiciarán una transición hacia la democracia. Por lo tanto, estamos prestando atención a los hitos que deben cumplirse a lo largo de este camino", señaló Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, al ser preguntado por un plazo potencial para las elecciones.

FUENTE: Con información de AFP/REDACCIÓN

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