VenAmérica: Venezuela en transición, ¿realidad o sueño?

Venezuela en transición es una realidad y un sueño ; implica derrumbar las estructuras de poder y opresión existentes, restituir la legitimidad que reside en el pueblo y abrir camino a la justicia y al desarrollo, con los ojos puestos en el mañana.

¿ El 3 de enero comenzó la transición ? Si, tal vez así pueda entenderse; el dictador fue apresado y sometido a juicio; se lo llevaron, pero la dictadura quedó. Pocos cambios reales se han logrado, hay mucho maquillaje y escasa profundidad. Sustituir a Maduro por Rodríguez, al presidente por su vicepresidenta, ambos en la línea de mando que hoy investiga la Corte Penal Internacional, no es nada significativo, como no lo es cambiar el color rojo por el azul, ni hacer rotaciones de unos funcionarios delincuentes por otros, igualmente manchados en la administración pública.

Por supuesto nos alegra que hayan devuelto la libertad a varios presos políticos, pero nos indigna que, luego de tres meses, continúen injustamente tras las rejas centenares de presos civiles y militares, que no haya cesado la tortura ni se hayan eliminado los centros de opresión, mientras nada ocurre a los culpables de tan oprobiosos crímenes.

Estamos preocupados, hay señales que hacen pensar que los mismos opresores de estos últimos 27 años, intentan mantener su permanencia en el poder, cambiando todo sin cambiar nada; el régimen cede sin romperse, estira, pero no lo suficiente para alcanzar la libertad.

Después de casi tres décadas de destrucción de un país, de sus instituciones y empresas, luego del robo sin límite de sus riquezas y de crímenes de lesa humanidad por doquier, los venezolanos no habíamos podido salir del dictador, a pesar de haber ganado heroicamente la elección presidencial de julio de 2024, la cual fue desconocida por el usurpador.

Nosotros aplaudimos la intervención del gobierno de los Estados Unidos para apresarlo y juzgarlo; entendemos, como lo dijimos desde VenAmérica en nuestro reciente Manifiesto de Miami, que la naturaleza de los tiempos actuales “han obligado a una transición tutelada por los Estados Unidos”; dijimos transición, paso de un escenario a otro distinto, no permanencia en el mismo, con cambios gatopardianos que no convencen ni satisfacen a los hijos de la democracia y la libertad.

El cambio debe ser integral, por supuesto que económico y petrolero, eso es importante, pero tan o más importante que eso, debe ser el cambio social, cultural, ético y político; la sociedad toda debe transformarse para rescatar con orgullo la venezolanidad. Si algo está claro es que debemos solicitar al gobierno de los Estados Unidos nos ayude a desmantelar los grupos armados del régimen, a través de los cuales ejercen control social; desarmar los grupos irregulares es fundamental. Manos a la obra.

El gobierno de los Estados Unidos ha hablado de tres pasos: Estabilización, Recuperación y Transición. Son sin duda puntos cardinales; no obstante, luego de transcurridos más de tres meses, tal vez es válido pensar, a partir de los frutos obtenidos, que la Estabilización y Recuperación vienen luego de la Transición, lo que nos lleva sugerir que tal vez, en lugar de Estabilización, Recuperación y Transición, hablemos de la Transición primero, del cambio por delante, para que haya Recuperación y tengamos la Estabilización deseada, que nada tiene que ver con la estabilización funcional del régimen, que pareciera ser el objetivo en marcha. Queremos una Estabilización del país en todos sus órdenes.

Los protagonistas del desastre y la crueldad, hoy al frente de la gestión de la República, no tienen la autorita, el conocimiento, la voluntad, ni el respaldo popular para adelantar un cambio. Para muestra un botón: el hambre y la miseria se han incrementado brutalmente en el último trimestre, mientras la inflación y la devaluación del bolívar se convierten en lágrimas.

En nada o poco se diferencia el gobierno de Maduro del de Rodríguez, y en lo que más se asemejan es en no darle cabida a los ciudadanos. La reconstrucción o recuperación para la estabilización será fruto de la transición, la que debe hacerse con los ciudadanos, para lo cual debe haber un proceso de formación para la participación, al que todos podemos aportar, como lo están haciendo el Interamerican Institute for Democracy y VenAmérica, que dan pasos en esa vía

Yo apuesto al cambio y al triunfo de la ciudadanía, soy positivo y optimista, necesitamos ayuda de nuestros hermanos de América y del mundo, pero queremos a los venezolanos como protagonistas, como actores, no como simples observadores. Una vez más tiene vigencia la combativa frase del poeta Antonio Machado, “sólo el pueblo salva al pueblo”; es también Machado quien dice: “caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Vamos pa’lante. www.venamerica.org.