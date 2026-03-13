viernes 13  de  marzo 2026
RELACIONES

Gobierno de México celebra conversaciones entre EEUU y Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México siempre va a promover la paz y el diálogo diplomático

La presidenta de México Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de México celebró este viernes las conversaciones que Cuba sostiene con Estados Unidos, en medio de la presión del gobierno de Donald Trump contra la isla comunista.

Miguel Díaz-Canel, alto dirigente del régimen cubano, confirmó más temprano que su gobierno mantiene conversaciones con Washington para "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias" entre ambos países. Dijo que el diálogo era facilitado por "factores internacionales", que no precisó.

Lee además
Un anciano vende objetos y pertenencias en una calle de La Habana, el 3 de junio de 2025. En Cuba, uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, las personas mayores que reciben pensiones mínimas intentan sobrellevar la grave crisis económica, y muchas de ellas recurren a la venta ambulante de café, cigarrillos o artículos de segunda mano.
ENCUENTRO

ONU gestiona con EEUU ingreso de combustible a Cuba para su misión humanitaria
En el Vaticano, el embajador de EEUU ante la Santa Sede, Brian Burch, y el jefe de misión de la embajada de EEUU en Cuba, Mike Hammer, se reunieron con el arzobispo Paul Richard Gallagher de la Santa Sede, para discutir la situación deteriorada en Cuba y el importante papel de la Iglesia.
CONVERSACIONES

El Vaticano confirma que medió para la excarcelación de presos en Cuba

El Partido Comunista de Cuba también confirmó este viernes que representantes del régimen de la isla han mantenido contactos con autoridades estadounidenses con el objetivo de identificar problemas en la relación bilateral y evaluar posibles vías de cooperación.

"Qué bueno. Siempre México va a promover la paz y el diálogo diplomático y, en particular, frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al pueblo de Cuba del bloqueo", dijo la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante su habitual rueda de prensa matutina. "Qué bueno. Siempre México va a promover la paz y el diálogo diplomático y, en particular, frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al pueblo de Cuba del bloqueo", dijo la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante su habitual rueda de prensa matutina.

Al ser interrogada sobre la participación de México en las conversaciones, Sheinbaum dijo que su gobierno actuó en "la promoción del diálogo, tanto con las autoridades de Estados Unidos como con las autoridades cubanas".

Trump no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, ubicado a solo 150 kilómetros de Estados Unidos. Según Washington, representa una "amenaza excepcional", principalmente por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán, aliados de La Habana.

El presidente estadounidense ha instado a Cuba a "alcanzar un acuerdo" o enfrentar las consecuencias.

La isla enfrenta una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le venden combustible.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Cuba: Sin luz ni aliados

Netflix prepara serie sobre relación de Frida Kahlo y Diego Rivera

Poder de Pasquantino hace historia, clasifica a Italia y elimina a México del Clásico Mundial de Béisbol

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 Miguel Díaz-Canel, gobernante de Cuba.
Urgente

Díaz-Canel admite diálogo que había negado, interpretación entre líneas

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.
Conflicto

EEUU afirma que el nuevo líder supremo iraní está "herido" y "desfigurado

Por ahora, Delcy. Donald Trump
OPINIÓN

Por ahora, Delcy. Donald Trump

Miguel Díaz-Canel. 
CRISIS CUBANA

Díaz-Canel anuncia nueva comparecencia en medio de protestas y creciente presión sobre el régimen

Imagen referencial. 
GESTO RELIGIOSO

Liberación de 51 presos en Cuba tras gestiones con el Vaticano: ¿antesala de una negociación?

Te puede interesar

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (izquierda), y el líder de la mayoría del Senado, John Thune (derecha), con reporteros fuera de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025, después de reunirse con el liderazgo republicano y el presidente Donald Trump.
DECLARACIONES

JD Vance confirma que hijo sucesor de Jamenei está herido

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Emilio Morales, analista, economista y presidente de la firma de análisis Havana Consulting Group en Miami.
RELACIONES EEUU-CUBA

Hipótesis sobre acuerdo entre Washington y La Habana reaviva el debate

Imagen de votantes en Houston, Texas.
CASA BLANCA

"El pueblo lo exige", afirma Trump sobre proyecto de transparencia electoral

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
PROGRAMA DE INCENTIVOS

Cheques de 5.000 dólares, la estrategia de Florida para atraer a 10.000 nuevos policías

Preferia de Sevilla en Miami, recepción organizada en la residencia del Consulado Español en la ciudad.  
ENCUENTRO CULTURAL

Miami vive la antesala de la Feria de Sevilla con actividades culturales y empresariales