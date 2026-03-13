Gobierno de México celebra conversaciones entre EEUU y Cuba

CIUDAD DE MÉXICO .- El gobierno de México celebró este viernes las conversaciones que Cuba sostiene con Estados Unidos , en medio de la presión del gobierno de Donald Trump contra la isla comunista.

Miguel Díaz-Canel , alto dirigente del régimen cubano, confirmó más temprano que su gobierno mantiene conversaciones con Washington para "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias" entre ambos países. Dijo que el diálogo era facilitado por "factores internacionales", que no precisó.

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El Partido Comunista de Cuba también confirmó este viernes que representantes del régimen de la isla han mantenido contactos con autoridades estadounidenses con el objetivo de identificar problemas en la relación bilateral y evaluar posibles vías de cooperación.

"Qué bueno. Siempre México va a promover la paz y el diálogo diplomático y, en particular, frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al pueblo de Cuba del bloqueo", dijo la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante su habitual rueda de prensa matutina. "Qué bueno. Siempre México va a promover la paz y el diálogo diplomático y, en particular, frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al pueblo de Cuba del bloqueo", dijo la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante su habitual rueda de prensa matutina.

Al ser interrogada sobre la participación de México en las conversaciones, Sheinbaum dijo que su gobierno actuó en "la promoción del diálogo, tanto con las autoridades de Estados Unidos como con las autoridades cubanas".

Trump no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, ubicado a solo 150 kilómetros de Estados Unidos. Según Washington, representa una "amenaza excepcional", principalmente por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán, aliados de La Habana.

El presidente estadounidense ha instado a Cuba a "alcanzar un acuerdo" o enfrentar las consecuencias.

La isla enfrenta una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le venden combustible.

FUENTE: Con información de EFE