ONG's venezolanas denuncian que el régimen promueve la delación como control social

La aplicación anunciada por Nicolás Maduro incluye en el desarrollo y gestión a cuerpos armados y milicianos. Esto implicaría "la creación de un sistema de reportes y denuncias entre ciudadanos, coordinado por instancias militares, denunció la ONG VEsinFiltros

CARACAS.- VEsinFiltro y Un Mundo sin Mordaza, dos ONG venezolanas, manifestaron su preocupación por "las sostenidas intenciones de la administración de Nicolás Maduro de promover la delación como fórmula de persecución, censura y control social".

Las organizaciones rechazaron la orden del jefe del régimen chavista para crear una aplicación en la que el pueblo pueda reportar las 24 horas del día "todo lo que ve, todo lo que oye".

Este miércoles 22 de octubre, las ONG denunciaron que esta intención representa "un nuevo mecanismo de vigilancia". Según VEsinFiltro, la iniciativa representa un grave riesgo para la privacidad, la libertad de expresión y la integridad de las personas, "al promover un sistema de vigilancia social y la militarización del control ciudadano".

Al mismo tiempo, la ONG refirió que luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024, Maduro anunció una nueva función en la aplicación gubernamental VenApp con el objetivo de denunciar a quienes protestaron "contra los resultados anunciados".

Sin constatación de las actas de votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como vencedor a Maduro, pese a que la oposición democrática demostró con 85% de las actas que el ganador había sido Edmundo González Urrutia.

"El reciente anuncio de Maduro incluye en el desarrollo y gestión de la nueva aplicación a cuerpos armados y milicianos. En la práctica, esto implicaría la creación de un sistema de reportes y denuncias entre ciudadanos, coordinado por instancias militares, lo que contradice de manera directa las obligaciones internacionales del Estado venezolano en materia de derechos humanos", dijo VEsinFiltro.

Herramienta del régimen

La ONG Un Mundo sin Mordaza señaló que la reaparición de la aplicación VenApp representa una nueva herramienta de vigilancia y persecución digital contra la ciudadanía.

Alertó que la medida de Maduro no busca preservar la paz, pero si "perfeccionar la represión mediante el miedo y la autocensura".

FUENTE: Con información de VEsinFiltro / Un Mundo Sin Mordaza /Efecto Cocuyo