viernes 24  de  octubre 2025
REPRESIÓN

ONG's venezolanas denuncian que el régimen promueve la delación como control social

Rechazan iniciativa de Maduro de una aplicación para que el pueblo diga lo que ve y escucha. "Es un un grave riesgo para la privacidad", dijo la ONG VEsinFiltro

La aplicación anunciada por Nicolás Maduro incluye en el desarrollo y gestión a cuerpos armados y milicianos. Esto implicaría la creación de un sistema de reportes y denuncias entre ciudadanos, coordinado por instancias militares, denunció la ONG VEsinFiltros

La aplicación anunciada por Nicolás Maduro incluye en el desarrollo y gestión a cuerpos armados y milicianos. Esto implicaría "la creación de un sistema de reportes y denuncias entre ciudadanos, coordinado por instancias militares, denunció la ONG VEsinFiltros

VEsinFiltros
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- VEsinFiltro y Un Mundo sin Mordaza, dos ONG venezolanas, manifestaron su preocupación por "las sostenidas intenciones de la administración de Nicolás Maduro de promover la delación como fórmula de persecución, censura y control social".

Las organizaciones rechazaron la orden del jefe del régimen chavista para crear una aplicación en la que el pueblo pueda reportar las 24 horas del día "todo lo que ve, todo lo que oye".

Lee además
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante un despliegue militar en apoyo al presidente Nicolás Maduro en la avenida Bolívar de Caracas el 23 de septiembre de 2025.
INFORME

Represión, desigualdad y militarización profundizan la crisis de DDHH en Venezuela, denuncia Provea
colombia es espejo de la represion venezolana
OPINIÓN

Colombia es espejo de la represión venezolana

Este miércoles 22 de octubre, las ONG denunciaron que esta intención representa "un nuevo mecanismo de vigilancia". Según VEsinFiltro, la iniciativa representa un grave riesgo para la privacidad, la libertad de expresión y la integridad de las personas, "al promover un sistema de vigilancia social y la militarización del control ciudadano".

Al mismo tiempo, la ONG refirió que luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024, Maduro anunció una nueva función en la aplicación gubernamental VenApp con el objetivo de denunciar a quienes protestaron "contra los resultados anunciados".

Sin constatación de las actas de votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como vencedor a Maduro, pese a que la oposición democrática demostró con 85% de las actas que el ganador había sido Edmundo González Urrutia.

"El reciente anuncio de Maduro incluye en el desarrollo y gestión de la nueva aplicación a cuerpos armados y milicianos. En la práctica, esto implicaría la creación de un sistema de reportes y denuncias entre ciudadanos, coordinado por instancias militares, lo que contradice de manera directa las obligaciones internacionales del Estado venezolano en materia de derechos humanos", dijo VEsinFiltro.

Herramienta del régimen

La ONG Un Mundo sin Mordaza señaló que la reaparición de la aplicación VenApp representa una nueva herramienta de vigilancia y persecución digital contra la ciudadanía.

Alertó que la medida de Maduro no busca preservar la paz, pero si "perfeccionar la represión mediante el miedo y la autocensura".

FUENTE: Con información de VEsinFiltro / Un Mundo Sin Mordaza /Efecto Cocuyo

Temas
Te puede interesar

Régimen de Maduro no cesa represión, reportan nueva ola de detenidos

ONG pide al Papa León XIV interceder por la libertad de los 845 presos políticos en Venezuela

Asesinan a tiros a un juez en el suroeste de Ecuador

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un momento lleno de amor: Alexis y Lili junto a su pequeña Lía, celebrando su llegada al mundo.
FELICIDAD

Nace Lía, hija del periodista Alexis Boentes y su esposa Lili Egüe

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela
OPINIÓN

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela

Comienza la cuenta regresiva: salario en Florida rumbo a 15 dólares la hora
ECONOMÍA

Florida estudia excepción al salario mínimo de $14 para ciertos trabajadores, ¿a quiénes afectaría?

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania

El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

Te puede interesar

Blaise Ingoglia, director financiero de Florida.
AUDITORÍA

Director financiero de Florida denuncia "gasto excesivo" en el presupuesto de Miami

Por DANIEL CASTROPÉ
El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

Visita de Paul Renner al Museo de la Brigada 2506. 
FLORIDA

Paul Renner visita el Museo de la Brigada 2506 en Miami y reafirma compromiso contra el comunismo

Bad Bunny recibe el premio al Top Latin Album del Año por Debí Tirar Más Fotos, en los Premios Latin Billboard 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida.
PREMIOS

Bad Bunny arrasa en los Latin Billboard 2025: conoce la lista de ganadores

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania