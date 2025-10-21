Régimen de Maduro no cesa represión, reportan nueva ola de detenidos

El médico Pedro Fernández, detenido por el régimen chavista, había felicitado en las redes sociales a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz. También escribió un mensaje al cardenal Baltazar Porras para agradecerle por los primeros santos venezolanos

CARACAS. - A pesar de la reciente canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, el régimen de Nicolás Maduro no detuvo la represión política en el país. Organizaciones de derechos humanos reportan una nueva ola de detenciones durante el mes de octubre.

Los nuevos santos venezolanos fueron consagrados por el papa León XIX el 19 de octubre. Vente Venezuela, la organización fundada por la líder María Corina Machado, denunció que Pedro Fernández, miembro de Médicos Unidos en el estado Mérida, "fue secuestrado" el lunes 20 de octubre por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en la entidad.

"Su esposa, Yessi Sinaí exige respeto a sus derechos y su libertad inmediata. Fernández es un reconocido médico cirujano, especialista en urología con más de 20 años en el ejercicio de su profesión y docente universitario. Mientras en los hospitales luchan por salvar vidas, el régimen secuestra a profesionales de la salud por pensar distinto. Exigimos el cese de la persecución, información de su paradero y su libertad inmediata", denunciaron.

El médico Fernández había felicitado en las redes sociales a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz y también escribió un mensaje al cardenal Baltazar Porras para agradecerle por los primeros santos venezolanos.

"Continúan las detenciones arbitrarias de venezolanos de fe durante la canonización de los primeros santos venezolanos", denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

La organización puntualizó: "La detención del doctor Pedro Fernández ocurre en medio de las celebraciones por la canonización de los santos venezolanos, cuando el país entero eleva oraciones por la libertad y la reconciliación. En lugar de un gesto de respeto hacia este momento de esperanza, el Estado intensifica su maquinaria represiva contra ciudadanos de fe, profesionales y activistas".

Otros detenidos

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que Orbin García, colaborador del medio digital Palpitar Trujillano, fue detenido por efectivos policiales, presuntamente del Sebin, mientras cubría los actos por la canonización de José Gregorio Hernández, en el santuario de Isnotú en el estado Trujillo.

En Lara, el 16 de octubre, fue detenido el reportero Omario Daniel Castellanos.

"De acuerdo con información extraoficial, estaría en una sede de PoliLara conocida como 'la 30', en Barquisimeto, y hasta ahora no habría sido presentado en tribunales. Fue detenido al oeste de Barquisimeto junto a su madre y su hermano. En el momento de su detención, los funcionarios que irrumpieron en su vivienda, sin orden alguna, lo despojaron de sus herramientas de trabajo: sus teléfonos, su cámara y su laptop", denunció el Sindicato.

Llamado desde el Vaticano

Durante misa de acción de gracias por la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, en Roma, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin dijo: “Venezuela puede pasar de la muerte a la vida, rompiendo las presiones injustas, liberando a los oprimidos y construyendo la paz sobre la justicia, la verdad, la libertad y el amor”.

Parolin fue nuncio apostólico en Venezuela durante cinco años.

FUENTE: Con información de Vente Venezuela/ Comité por la Libertad de los Presos Políticos /Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) /Vatican News