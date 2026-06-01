Raúl Castro, de general a reo

El texto examina la trayectoria de Raúl Castro como uno de los principales ejecutores y defensores del régimen cubano, destacando su presunta responsabilidad en actos represivos, ejecuciones extrajudiciales y vínculos con actividades ilícitas denunciadas por diversas fuentes. Asimismo, aborda la posibilidad de que enfrente acciones judiciales en Estados Unidos por hechos específicos, incluyendo el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y acusaciones relacionadas con el narcotráfico.

La posible apertura de procesos judiciales contra figuras históricas del régimen cubano ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de quienes dirigieron y ejecutaron políticas represivas durante décadas. Entre ellos, Raúl Castro ocupa un lugar central por su papel en la consolidación y permanencia del sistema instaurado en Cuba tras 1959.

Confieso que pocas situaciones me complacerían más que ver a Raúl Castro vestido con el uniforme naranja de los prisioneros comunes de Estados Unidos y cumpliendo la sanción que le impusieran en una cárcel de mayor rigor. Aunque dudo que una cárcel estadounidense de esas características sea más severa que las prisiones castristas menos malévolas.

Durante estos sesenta y siete años no han faltado cubanólogos que afirmen enfáticamente que el verdugo menor de los Castro era el más organizado, familiar y hasta condescendiente en comparación con su hermano, el mayor criminal de la historia de Cuba, por suerte, ya desaparecido. Y aunque no tengo elementos para refutar la mayoría de los calificativos que le endilgan, sí puedo asegurar que de tolerante no tiene ni pizcas, porque recuerdo con diáfana claridad que una de las primeras fotos de este sujeto, publicada en los primeros días de enero de 1959, lo muestra ahorcando a un campesino en plena Sierra Maestra, en los días de la insurrección.

Después ordenó cientos de fusilamientos, incluida la masacre ocurrida en la Loma de San Juan, Santiago de Cuba, a once días del triunfo insurreccional, en la que resultaron fusilados 71 hombres en una sola noche de forma expedita. Hasta bulldozers usaron al mejor estilo hitleriano.

Raúl fue, sin duda, el más fiel servidor de Fidel. Cierto que no han faltado historias de desavenencia entre ambos autócratas, pero, aun habiendo sido ciertas, los intereses comunes de la pareja primaron para la mayor desgracia de los cubanos.

Raúl Castro, el asesino en serie Ernesto “Che” Guevara y el “Carnicero de Artemisa”, Ramiro Valdés, escogieron, desde los primeros días de la victoria revolucionaria, asumir el rol de los más intransigentes en la defensa del proceso que comandaba Fidel Castro. Esta sangrienta tríada, encabezada por el delincuente de Raúl, fue la de los jerarcas que, acatando las órdenes del máximo líder, dirigieron la destrucción espiritual y material de un país que, con todos sus defectos, estaba a la vanguardia de muchos de los rubros más importantes del desarrollo de América Latina.

Confieso que no tengo la más remota idea de cómo puede desarrollarse el proceso contra el hombre que dio la orden para derribar dos aviones desarmados que volaban en aguas internacionales con el único objetivo de salvar vidas en peligro. El exministro de Defensa de Cuba dijo: “Yo decía, bueno, túmbenlo en el mar cuando se aparezcan y no consulten”. Una expresión muy similar a la de Guevara, que recomendaba a sus esbirros: “Mátalo, después preguntas”. U otra más institucional del asesino en serie: “Para enviar hombres al pelotón de fusilamiento, la prueba judicial es innecesaria”. De Ramiro Valdés no hay expresiones, solo asesinatos.

Desgraciadamente, los crímenes más numerosos y horrendos del totalitarismo castrista han sido contra el pueblo cubano de intramuros, pero esos deben ser juzgados por sus propios conciudadanos cuando la situación política del país cambie. De momento, tenemos que recibir con satisfacción que el actual gobierno de Estados Unidos decida actuar judicialmente contra un asesino confeso como Raúl Castro, tal y como hizo contra el narcotraficante Nicolás Maduro, crimen que también le pueden imputar al segundo al mando en la destrucción de Cuba.

Raúl Castro, según un artículo del Miami Herald, se reunió con narcotraficantes colombianos en 1980 y les autorizó a usar puertos cubanos para el trasiego de drogas a Estados Unidos a cambio de que facilitaran armas y municiones a las guerrillas del M-19. Años más tarde, se reunió con uno de los hombres de Manuel Antonio Noriega para mediar en una disputa que el general panameño sostenía con narcotraficantes colombianos.

Manuel de Beunza, quien fuera mayor de los servicios de inteligencia del régimen castrista, testificó en una audiencia del Senado en Washington que Raúl ordenó sustituir a Generoso Escudero como jefe de la unidad naval de Cienfuegos, porque se negó a colaborar en el desplazamiento de lanchas rápidas que transportaban cocaína hasta la costa sur de Cuba. Aún más, Jhon Jairo "Popeye" Velásquez, muy próximo a Pablo Escobar Gaviria, manifestó que el general prófugo sostenía una estrecha relación con el cartel de la cocaína de Medellín y que protegió los embarques de droga que pasaban por Cuba rumbo a la costa sur de la Florida.

Raúl Castro tiene muchos crímenes por los que puede ser juzgado por Estados Unidos.

Conclusión

Más allá de las consideraciones políticas, la figura de Raúl Castro continúa asociada a numerosos episodios controvertidos de la historia contemporánea de Cuba. Para el autor, cualquier proceso judicial que contribuya a esclarecer responsabilidades y establecer rendición de cuentas constituye un paso relevante frente a décadas de impunidad.

Autor

Pedro Corzo es un historiador, ensayista, periodista e intelectual público cubano especializado en historia política de Cuba y América Latina, con una trayectoria profesional de varias décadas en investigación, medios de comunicación y producción documental. Es colaborador habitual de importantes medios en español como El Nuevo Herald, La Prensa, El Mundo y Montonero, así como de múltiples plataformas digitales enfocadas en análisis político y memoria histórica. Corzo es conductor del programa Opiniones en WLRN Canal 17, donde lidera debates y conversaciones en profundidad sobre temas políticos y sociales contemporáneos. Ha producido 16 documentales históricos, entre ellos Zapata, Boitel vive, Los sin derechos, Muriendo a plazos y Las torturas de Castro, muchos de los cuales abordan la represión política, el exilio y la resistencia. Es autor de 23 libros, entre ellos Guevara: Anatomía de un mito, El espionaje cubano en Estados Unidos y La República que perdimos, y actualmente se desempeña como vicepresidente de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio y del PEN Club Cubano en el Exilio.

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista especializado en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com