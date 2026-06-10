Operativo militar se despliega en sector minero de Venezuela en busca de grupos criminales

El enclave de oro Las Claritas está en el Arco Minero de Venezuela.

CIUDAD BOLÍVAR .- Comisiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y otros cuerpos de seguridad, en un inusual operativo , se desplegaron en sectores de extracción de oro , zonas estratégicas del Arco Minero en el sur de Venezuela, en busca de bandas criminales vinculada a la zona, según informó la ONG SOS Orinoco.

La presencia militar en un largo tramo del sector Las Claritas, en el municipio Sifontes, causó alarma en pobladores que reportaron sobrevuelos de helicópteros, detonaciones y movilización apresurada de cientos de mineros que abandonaron las áreas de extracción, confirmaron testigos a medios locales.

DENUNCIA El oro sangriento de la minería bajo control de bandas armadas y guerrillas en Venezuela

“La situación es crítica en el sur de Bolívar (Km 33 al 88, Las Claritas, Mpio. Sifontes)”, informó SOS Orinoco al dar a conocer por su cuenta en X reportes “verificados” de la presencia de helicópteros artillados en Las Brisas y áreas cercanas contra cabecillas armados de la minería, presuntamente a Juan Gabriel Rivas Núñez alias “Negro Juancho”.

Otras informaciones indicaron que también buscan Yohan José Romero, alias “Yohan Petrica”, integrante fundador del Tren de Aragua, y a “Humbertico”. Pero no se descarta a Héctor Guerrero Flores, alias el “Niño Guerrero”, fundador de la organización del crimen trasnacional venezolana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sosorinoco/status/2064473710350975328?s=46&partner=&hide_thread=false Situación crítica en el sur de Bolívar (Km 33 al 88, Las Claritas, Mpio. Sifontes). Desde 2018, en @SOSOrinoco hacemos seguimiento sistemático a esta zona con una red de aliados locales que nos permite validar información en tiempo real.



Reportes verificados indican un… pic.twitter.com/atkBelxEYV — SOS Orinoco (@SOSOrinoco) June 9, 2026

Operativo militar, tensión en zona minera

La situación de incertidumbre generó que algunas agencias de viajes de Brasil suspendieran sus salidas desde y hacia Santa Elena de Uairén, donde n el estado Bolívar, confirmando off the record que la decisión obedece a lo que ocurre en las zonas mineras.

Vecinos reportaron temor a medios locales ante la tensión en la zona:

“La situación está muy ruda para el pueblo. Andan dos helicópteros dando vueltas; yo me subí a los tanques de la empresa y se veía claramente cómo estaban atacando y bombardeando algunas de las casas de las cabecillas de la zona. Hay demasiada tensión en la calle”.

ARCO MINERO BOLIVAR 1 Vista aérea del Arco MInero. Imagen tomada desde el aire en agosto 2025. Imagen cortesía para Diario Las Américas. Uso exclusivo de DLA. DIARIO LAS AMÉRICAS

Minas de oro, nido de criminales

SOS Orinoco advirtió que “es imposible estabilizar el sur del Orinoco sin desmontar el modelo mafioso que permitió la expansión de economías extractivas ilegales y estructuras armadas”. Y se basó tras años de monitoreo en el terreno.

Aseguró que el conflicto que se vive en ese enclave minero no es un hecho aislado.

“Es la expresión de un sistema de gobernanza criminal consolidado en el tiempo y promovido por el propio régimen de Maduro y Delcy Rodriguez, un ecosistema que hemos documentado detalladamente desde la creación del Arco Minero”, insistió en su mensaje.

Recordó que el origen de la situación se remonta a 2016, cuando se decretó el Arco Minero que implicó la entrega de 111,000 kilómetros cuadrados, sin los requisitos establecidos en la ley.

“Todo diseñado para favorecer economías ilícitas”, afirmó

La consecuencia de esta “intervención centrada en lo militar sin enfoque integral” ha sido el desplazamiento masivo de población, la agudización de la crisis humanitaria y la violencia, e insistió en la “transparencia absoluta” del operativo militar y la protección efectiva e inmediata a la población del sector.

Alertó sobre información falsa que corre por videos para no hacerse eco de tales versiones dada la gravedad de la situación que puede implicar violación a los derechos humanos.

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¿Qué es lo CIERTO y qué es FALSO hoy?



LO CIERTO (I): Hay movimientos… pic.twitter.com/k9Bc4nS5iu — SOS Orinoco (@SOSOrinoco) June 9, 2026

FUENTE: Con información de SOS Orinoco red X, correodelcaroní.com, lapatilla.com