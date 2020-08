Oposición acuerda no participar en "fraude" electoral de Maduro

Los firmantes comprenden los partidos políticos con representación en la opositora Asamblea Nacional y dos partidos de representación indígena. Entre ellos destacan los cuatro que componen el llamado G4: Primero Justicia, del que forma parte Henrique Capriles; Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López; así como los socialdemócratas Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT).

Los partidos consideran este boicot como parte de una "nueva ofensiva democrática para la salvación de Venezuela" e invitan a la comunidad internacional a "rechazar el proceso y los resultados de este proceso fraudulento que viola los principios democráticos".

Sostuvieron además que "el régimen de Maduro no logró quebrar ninguno de los partidos políticos democráticos que continúan en la lucha por la democracia venezolana, y por ello se vio obligado a arremeter contra las direcciones legítimas de los partidos políticos democráticos".

Recordaron las diez condiciones que exigen para participar en un proceso comicial, entre ellas, un CNE independiente, nombrado por la Asamblea Nacional; el cese de las inhabilitaciones y enjuiciamiento de los dirigentes políticos y restablecimiento pleno de sus derechos a la participación política; la participación plena de todos los partidos políticos y restablecimiento de sus legítimas autoridades cesadas y la liberación de todos los presos políticos.

Los partidos firmantes del acuerdo enfatizaron que "no somos abstencionistas".

"No hay abstención cuando lo convocado no es una elección. Somos demócratas y creemos en la unidad nacional: por ello decidimos no colaborar con la estrategia de la dictadura y convocar a todas las fuerzas sociales y políticas del país a la construcción de un nuevo pacto unitario y nueva ofensiva democrática en la que, junto al pueblo venezolano y la comunidad internacional, nos movilicemos para lograr la salvación de Venezuela", sentenciaron.