Oposición democrática venezolana exige transición ajustada a la Constitución

La oposición democrática venezolana expresó que no cesa en su lucha por lograr el restablecimiento de la soberanía popular

CARACAS.- La oposición democrática , agrupada en la Plataforma Unitaria, exigió que la transición que se espera se concrete en el país tras la captura del dictador, Nicolás Maduro, se de en el marco de las reglas constitucionales.

En un comunicado, difundido este lunes 5 de enero, indicó que en el país debe desarrollarse a través de "un proceso ordenado de recuperación y renovación institucional que garantice la autonomía de los poderes públicos y su actuación al servicio del país".

La coalición subrayó también que la superación de la crisis política venezolana "debe conducir, de manera ineludible, a la restitución plena del orden constitucional, con el principio de la soberanía popular siempre presente".

La oposición consideró "ilegítima" a la Asamblea Nacional (AN), de mayoría chavista, que fue instalada este lunes. Jorge Rodríguez, hermano de la ahora presidenta encargada Delcy Rodríguez, fue electo presidente del Parlamento nuevamente y para el período 2026-2027.

"Los venezolanos, junto a la comunidad internacional, en su momento, rechazaron por ilegítimo el proceso celebrado el día 25 de mayo de 2025, ya que no cumplió con las mínimas condiciones necesarias, como reconoció el régimen cuando adjudicó una Asamblea Nacional hecha a su medida", recordó la Plataforma Unitaria.

Cese de la persecución

Por otra parte, la Plataforma Unitaria exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela, el cese de la persecución y de las prácticas de intimidación.

Además, llamó a garantizar con urgencia el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado y poner fin a la acción impuesta por grupos armados irregulares que amenazan la seguridad ciudadana.

FUENTE: Con información de la Plataforma Unitaria /Efecto Cocuyo