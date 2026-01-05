Un análisis de la situación actual en Venezuela

Ofreceré un análisis desapasionado de la situación actual en Venezuela, no como experto en ningún campo en particular, sino como ciudadano estadounidense preocupado por el futuro de su país, un futuro que está unido por la cadera al del hemisferio occidental. No pretendo dar lecciones a nadie sobre derecho internacional; más bien, quiero abordar una cuestión más fundamental: la supervivencia y preservación de nuestro papel hegemónico en el mundo.

MERCADOS El impacto en el precio del petróleo tras la captura de Maduro

DENUNCIA Denuncian que manifestantes que apoyan a Maduro en Nueva York no son venezolanos, ni conocen la realidad del país

El derrocamiento de Maduro constituye un acto legítimo e inevitable de autodefensa, emprendido para enfrentar a un régimen narco-guerrillero que, amparado por el poder del Estado, ha participado activamente en el envenenamiento de la juventud estadounidense y en la erosión de nuestra seguridad nacional.

b) No ha habido un cambio de régimen, al menos no todavía.

Todos los demás líderes dentro del régimen venezolano permanecen en sus cargos. Hasta ahora, Trump ha evitado cuidadosamente una condena formal basada en un cambio de régimen. No ha ocurrido tal cosa, al menos por el momento. La pregunta clave es qué hará la actual vicepresidenta, y estaremos observando de cerca.

c) La advertencia de Trump al liderazgo restante.

Trump ha dejado claro a los actuales líderes de Venezuela que lo que se hizo con Maduro puede hacerse con cualquier individuo que no respete los intereses de Estados Unidos. Si la vicepresidenta venezolana rechaza la propuesta de Trump y se niega a alinearse con esos intereses, el argumento de que el antiguo régimen permanece intacto perderá gran parte de su valor. Eso crearía una nueva realidad jurídica y volvería a colocarnos en el papel de invasores.

Esto puede no alterar significativamente la visión de nuestros enemigos declarados o encubiertos, pero sí cambiaría el marco del llamado “derecho internacional”, algo que el presidente claramente está tratando de evitar a toda costa. No me sorprendería que, a estas alturas, ya se haya apartado un uniforme carcelario para la vicepresidenta en caso de que no se alinee.

d) El dilema moral y estratégico.

Trump no cree que María Corina Machado, quien en teoría representa la alternativa al statu quo actual, sea una líder capaz de promover los intereses de Estados Unidos. Esto nos coloca ante un dilema moral clásico:

¿Estamos en Venezuela para llevar libertad al pueblo venezolano, o estamos allí para promover nuestros propios intereses?

La respuesta de Trump ha sido inequívoca. Estamos allí, presumiblemente por el menor tiempo posible y con una presencia militar tan reducida como sea factible, ante todo para proteger nuestros intereses. En segundo lugar, para satisfacer nuestra insaciable demanda de recursos minerales. Pero incluso antes que eso, para frenar el avance de potencias extranjeras en nuestro hemisferio.

Trump parece inclinarse por una especie de Plan Marshall diseñado para comprar respeto y, si es posible, aunque no necesariamente, buena voluntad entre la población. Entiende perfectamente que el antiamericanismo es el precio de ser la principal potencia mundial. Es desagradable e incómodo, pero preferible a convertirse en la segunda o tercera potencia, que es hacia donde nos dirigimos si nuestros enemigos toman el control.

e) La operación en sí.

Dejando de lado la motivación, la operación parece haber sido tan impecable como puede serlo cualquier empresa humana de este tipo. Hasta ahora, no ha habido bajas entre nuestras fuerzas, ni pérdida de equipos, ni destrucción de activos militares. Existen informes de daños menores a un helicóptero que regresó exitosamente a la base, así como lesiones a al menos un miembro del servicio estadounidense, quien también regresó a casa de manera segura.

Esto le permite a Trump vender una posible segunda fase al público estadounidense, una que, dependiendo de la postura de quienes aún permanecen en Caracas, podría ser más o menos extensa y enfrentar mayor o menor resistencia por parte de una población estadounidense comprensiblemente reacia a desplegar tropas en entornos hostiles.

f) Conclusión provisional (72 horas después).

Con la información disponible hasta este momento, podemos decir que la situación es extremadamente delicada, pero también que, en mi opinión, no podría haber ocurrido sin la aprobación del poder real, aquellos que nunca aparecen en los periódicos ni en los paneles de televisión. Cuánta libertad de acción se le ha otorgado al presidente, o se le otorgará, está aún por verse.

Existen, sin embargo, dos contradicciones claras en las declaraciones del presidente durante la mañana del 3 de enero:

“No hay cambio de régimen”, y sin embargo…

Maduro está siendo procesado porque enfrenta cargos en un tribunal de Nueva York. Sin embargo, otros miembros de la junta gobernante que aún dirige Venezuela también han sido acusados formalmente. Si Maduro coopera e implica a estos individuos, el presidente se enfrentaría a otro dilema: fingir no darse cuenta o extraerlos también, una acción que desmantelaría el régimen actual y equivaldría a un cambio de régimen.

La presencia de tropas estadounidenses en Venezuela.

Si los acontecimientos se aceleran y las palabras de Trump, “vamos a hacer lo que tengamos que hacer”, se llevan a la práctica, la línea entre una operación limitada y una ocupación de duración indefinida podría volverse peligrosamente difusa.

Andrés Alburquerque, miembro sénior, MSI²

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos conservador y no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com