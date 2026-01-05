lunes 5  de  enero 2026
OPINIÓN

Un análisis de la situación actual en Venezuela

Informe de situación y análisis sobre Venezuela, realizado el 4 de enero de 2026, a las 15:45

Captura del dictador Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026.&nbsp;

Captura del dictador Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026. 

Collage / Fotos: Presidente Donald J. Trump (Truth Social)
Diario las Américas | ANDRÉS ALBURQUERQUE
Por ANDRÉS ALBURQUERQUE

Ofreceré un análisis desapasionado de la situación actual en Venezuela, no como experto en ningún campo en particular, sino como ciudadano estadounidense preocupado por el futuro de su país, un futuro que está unido por la cadera al del hemisferio occidental. No pretendo dar lecciones a nadie sobre derecho internacional; más bien, quiero abordar una cuestión más fundamental: la supervivencia y preservación de nuestro papel hegemónico en el mundo.

a) La situación en Venezuela: una pregunta legítima

Lee además
Manifestantes se congregan frente al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan mientras el derrocado dictador venezolano, Nicolás Maduro, aguarda su audiencia de lectura de cargos el 5 de enero de 2026 en Nueva York.  
DENUNCIA

Denuncian que manifestantes que apoyan a Maduro en Nueva York no son venezolanos, ni conocen la realidad del país
Manifestantes agradecen al presidente de Estados Unidos Donald J. Trump la captura en Venezuela del narcodictador Nicolás Maduro. 
MERCADOS

El impacto en el precio del petróleo tras la captura de Maduro

El derrocamiento de Maduro constituye un acto legítimo e inevitable de autodefensa, emprendido para enfrentar a un régimen narco-guerrillero que, amparado por el poder del Estado, ha participado activamente en el envenenamiento de la juventud estadounidense y en la erosión de nuestra seguridad nacional.

b) No ha habido un cambio de régimen, al menos no todavía.

Todos los demás líderes dentro del régimen venezolano permanecen en sus cargos. Hasta ahora, Trump ha evitado cuidadosamente una condena formal basada en un cambio de régimen. No ha ocurrido tal cosa, al menos por el momento. La pregunta clave es qué hará la actual vicepresidenta, y estaremos observando de cerca.

c) La advertencia de Trump al liderazgo restante.

Trump ha dejado claro a los actuales líderes de Venezuela que lo que se hizo con Maduro puede hacerse con cualquier individuo que no respete los intereses de Estados Unidos. Si la vicepresidenta venezolana rechaza la propuesta de Trump y se niega a alinearse con esos intereses, el argumento de que el antiguo régimen permanece intacto perderá gran parte de su valor. Eso crearía una nueva realidad jurídica y volvería a colocarnos en el papel de invasores.

Esto puede no alterar significativamente la visión de nuestros enemigos declarados o encubiertos, pero sí cambiaría el marco del llamado “derecho internacional”, algo que el presidente claramente está tratando de evitar a toda costa. No me sorprendería que, a estas alturas, ya se haya apartado un uniforme carcelario para la vicepresidenta en caso de que no se alinee.

d) El dilema moral y estratégico.

Trump no cree que María Corina Machado, quien en teoría representa la alternativa al statu quo actual, sea una líder capaz de promover los intereses de Estados Unidos. Esto nos coloca ante un dilema moral clásico:

¿Estamos en Venezuela para llevar libertad al pueblo venezolano, o estamos allí para promover nuestros propios intereses?

La respuesta de Trump ha sido inequívoca. Estamos allí, presumiblemente por el menor tiempo posible y con una presencia militar tan reducida como sea factible, ante todo para proteger nuestros intereses. En segundo lugar, para satisfacer nuestra insaciable demanda de recursos minerales. Pero incluso antes que eso, para frenar el avance de potencias extranjeras en nuestro hemisferio.

Trump parece inclinarse por una especie de Plan Marshall diseñado para comprar respeto y, si es posible, aunque no necesariamente, buena voluntad entre la población. Entiende perfectamente que el antiamericanismo es el precio de ser la principal potencia mundial. Es desagradable e incómodo, pero preferible a convertirse en la segunda o tercera potencia, que es hacia donde nos dirigimos si nuestros enemigos toman el control.

e) La operación en sí.

Dejando de lado la motivación, la operación parece haber sido tan impecable como puede serlo cualquier empresa humana de este tipo. Hasta ahora, no ha habido bajas entre nuestras fuerzas, ni pérdida de equipos, ni destrucción de activos militares. Existen informes de daños menores a un helicóptero que regresó exitosamente a la base, así como lesiones a al menos un miembro del servicio estadounidense, quien también regresó a casa de manera segura.

Esto le permite a Trump vender una posible segunda fase al público estadounidense, una que, dependiendo de la postura de quienes aún permanecen en Caracas, podría ser más o menos extensa y enfrentar mayor o menor resistencia por parte de una población estadounidense comprensiblemente reacia a desplegar tropas en entornos hostiles.

f) Conclusión provisional (72 horas después).

Con la información disponible hasta este momento, podemos decir que la situación es extremadamente delicada, pero también que, en mi opinión, no podría haber ocurrido sin la aprobación del poder real, aquellos que nunca aparecen en los periódicos ni en los paneles de televisión. Cuánta libertad de acción se le ha otorgado al presidente, o se le otorgará, está aún por verse.

Existen, sin embargo, dos contradicciones claras en las declaraciones del presidente durante la mañana del 3 de enero:

“No hay cambio de régimen”, y sin embargo…

Maduro está siendo procesado porque enfrenta cargos en un tribunal de Nueva York. Sin embargo, otros miembros de la junta gobernante que aún dirige Venezuela también han sido acusados formalmente. Si Maduro coopera e implica a estos individuos, el presidente se enfrentaría a otro dilema: fingir no darse cuenta o extraerlos también, una acción que desmantelaría el régimen actual y equivaldría a un cambio de régimen.

La presencia de tropas estadounidenses en Venezuela.

Si los acontecimientos se aceleran y las palabras de Trump, “vamos a hacer lo que tengamos que hacer”, se llevan a la práctica, la línea entre una operación limitada y una ocupación de duración indefinida podría volverse peligrosamente difusa.

Andrés Alburquerque, miembro sénior, MSI²

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos conservador y no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com

Temas
Te puede interesar

Maduro se declara no culpable ante un tribunal de Nueva York

Del poder a la pequeñez de una celda

Reportan disparos y actividad militar cerca del Palacio de Miraflores, en Caracas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de los daños provocados en la residencia del vicepresidente de Estados Unidos JD Vance en Cincinnati, Ohio. 
SUCESOS

Hombre armado con martillo ataca vivienda vinculada al vicepresidente JD Vance

Tua Tagovailoa, quarterback de los Dolphins de Miami, habla con un compañero de equipo en la banca durante la segunda mitad del juego de la NFL contra los Titans de Tennessee, el lunes 30 de septiembre de 2024, en Miami Gardens, Florida.
Fútbol Americano

Tua Tagovailoa abre la puerta a salir de Miami tras una temporada turbulenta

El portero de Canadá, Dayne St. Clair, les da indicaciones a sus compañeros durante un partido amistoso, el 13 de noviembre de 2025.
FÚTBOL

Inter Miami ficha al mejor arquero de la MLS en la temporada pasada

El británico Tyson Fury (izquierda) y el ucraniano Oleksandr Usyk intercambian golpes en su combate de revancha, el 22 de diciembre de 2024.
DEPORTES

Tyson Fury anuncia que regresa al cuadrilátero

Edición especial de Diario Las Américas del 4 de enero de 2026, a partir de la captura del dictador Nicolás Maduro. 
JUSTICIA

Maduro se declara no culpable ante un tribunal de Nueva York

Te puede interesar

Agentes de la Bolsa de Nueva York en una sesión bursátil.
LA BOLSA

El Dow Jones cierra con récord en Wall Street tras operación en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los sospechosos fueron identificados como Kevieon Smith, Omarion Phillips y Jamar McKay.
ROBO

Violento asalto en Miami termina con tres detenidos y cadena de oro recuperada

Inmigrante detenido por ICE.
MANO DURA

DeSantis: Operación Maremoto supera los 10.000 arrestos de inmigrantes ilegales en Florida

Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).  
POLÍTICA

¿Quién es el juez a cargo del proceso contra Nicolás Maduro?

Miembros del Ejército de los Estados Unidos durante uno de los entrenamientos en la base militar estadounidense Sherman, en Colón, Panamá, el 2 de diciembre de 2025, un día antes de capturar a Nicolás Maduro.
OPERACIóN HISTóRICA

Pentágono: Cerca de 200 soldados entraron en Caracas para capturar a Maduro