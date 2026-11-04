Oposición paraguaya presenta al Congreso pedido de destitución del presidente por crisis bancaria

Manifestantes se enfrentaron con la policía en Paraguay, en medio de las protestas por el cierre del mayor banco del país. (AFP)

ASUNCIÓN. La situación política y financiera de Paraguay se complica dado que después de la crisis financiera que se creó por la intervención gubernamental del banco más grande el país, los diputados de oposición presentaron formalmente un pedido de juicio político contra el presidente y el vicepresidente, Santiago Peña y Pedro Alliana, respectivamente.

El escándalo bancario de este martes dejó a unos tres millones de ciudadanos y algunos entes gubernamentales con sus cuentas congeladas.

POLÍTICA Netanyahu conversa con presidentes de Bolivia, Panamá y Paraguay sobre alianza en seguridad

ACERCAMIENTO Paraguay y Venezuela "inician un diálogo" para el restablecimiento de relaciones

El diputado Mauricio Espínola, oficialista disidente, dijo que el documento presentado al presidente de la Cámara de Diputados logró 35 firmas y que la convocatoria para tratar el juicio “se hace mañana jueves a las 10 de la mañana (13H00 GMT)”.

La medida ocurre un día después de que el Banco Central Paraguayo (BCP) decidiera la intervención de la entidad financiera Ueno Bank por una grave insuficiencia de capital. Sus servicios quedaron suspendidos mientras las autoridades organizan la devolución de los depósitos.

La intervención del banco no solo creo una debacle financiera, sino que provocó una ola de protestas, este martes, de los ahorristas que salieron a las calles de la capital, Asunción, a exigir la devolución de sus ahorros.

De acuerdo con la información oficial, el banco fue intervenido debido a una severa falta de liquidez. Esta medida originó la congelación de fondos de clientes, ahorros, recursos destinados a la jubilación y depósitos del Instituto de Previsión Social (IPS).

El índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido por la regulación local.

Los manifestantes le reclaman al Estado que garantice la recuperación del dinero. Las protestas comenzaron de manera pacífica, pero la tensión aumentó cuando algunos de los participantes intentaron superar los cercos de seguridad instalados por los agentes antimotines para avanzar hacia el Congreso Nacional.

Las protestas también se trasladaron a las afueras de la residencia presidencial, donde los manifestantes exigieron respuestas al Gobierno y señalaron directamente al presidente Santiago Peña.

Este miércoles, la fiscal paraguaya Nancy Salomón explicó que analizan las tipificaciones en las que se puedan enmarcar las actuaciones de los ocho directivos de Ueno Bank, detenidos este martes, para determinar si constituyen hechos punibles.

Los directivos de Ueno Bank detenidos son:

Federico Miguel Vázquez Villasanti,

Juan Manuel Gustale,

Julio Daniel Rey Fernández,

Diana Leticia Mongelós González,

Mariana Torres Rubiani,

Alejandro Gómez Abente.

Diego Fernando Duarte Schussmuller,

Miguel Ángel Almada Frutos.

La representante del Ministerio Público explicó que recibieron un documento con más de 200 páginas por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), además de documentos anexos que se compilan en 2,000 páginas.

“Empezamos a analizar las conductas de los directivos del banco. Vamos a analizar también con el equipo de trabajo como se realizaron ciertos movimientos para ir determinando si habría algún tipo de responsabilidad en otras entidades”, dijo la agente fiscal.

El temor de que otras entidades puedan tener problemas similares derivó en la salida del titular del BCP, Carlos Carvallo, por expreso pedido del presidente de Paraguay, Santiago Peña.

Además, el mandatario afirmó que el BCP debe informar a toda la ciudadanía los plazos y mecanismos de devolución de los fondos garantizados.

Peña fue accionista de Ueno Holding hasta 2025 y designó al frente del BCP a Carvallo, exdirectivo de Ueno. En tanto, algunos representantes de la oposición anunciaron que promoverán un juicio político contra el actual jefe de Estado por presunto “mal desempeño de sus funciones”.

La decisión de intervenir el Ueno Bank se concretó unos días después de que anunciara un plan de capitalización por 100 millones de dólares. Hasta septiembre pasado, Ueno Bank registraba depósitos por 2,836 millones de dólares; sin embargo, había experimentado una reducción de 95 millones en los fondos de sus clientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EB radio (@ebradiooficial)

FUENTE: Con información de CRhoy/Agencia Na/abc/AFP