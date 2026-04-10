Oposición venezolana exige definir ruta electoral tras vencerse plazo constitucional

CARACAS.- Sectores de la oposición venezolana exigieron este viernes la convocatoria de elecciones presidenciales, al considerar que se configura una “ausencia absoluta” del dictador depuesto Nicolás Maduro , tras cumplirse el plazo de 90 días previsto en la Constitución para suplencias temporales del poder Ejecutivo.

La petición fue formulada por el partido Vente Venezuela , liderado por la Nobel de La Paz María Corina Machado, que instó a la Asamblea Nacional a reconocer formalmente esta situación y activar el mecanismo constitucional correspondiente.

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“Han transcurrido más de los 90 días que establece el artículo 234 constitucional (…) lo que confirma la existencia de una ausencia absoluta en la Presidencia de la República”, indicó la organización en un comunicado.

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Vente Venezuela sobre la ausencia absoluta en la Presidencia de la República:

Urge recuperar el orden constitucional. #SonLosMismos pic.twitter.com/wBGlDAfbuM — Vente Portuguesa (@PortuguesaVente) April 10, 2026

Maduro fue depuesto el 3 de enero tras una operación de Estados Unidos y actualmente enfrenta un proceso judicial en Nueva York por cargos de narcotráfico. Desde el 5 de enero, la cabecilla del chavismo, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta encargada.

Según la Constitución venezolana, una falta temporal del jefe de Estado puede extenderse hasta 90 días, prorrogables por un período similar. Sin embargo, si se prolonga más allá de ese plazo, corresponde al Parlamento decidir si se configura una falta absoluta, lo que obligaría a convocar elecciones en un lapso de 30 días.

Presión por una transición democrática

Pese a este escenario, la convocatoria de elecciones no ha sido abordada por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo. Tampoco Rodríguez se ha pronunciado sobre la posibilidad de nuevos comicios.

Diversas organizaciones políticas han reiterado la necesidad de avanzar hacia elecciones presidenciales y renovar las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), señalado por la oposición de favorecer al chavismo.

En este contexto, María Corina Machado indicó la urgencia de un cambio político. “La transición a la democracia es urgente”, expresó en redes sociales, tras una reciente movilización en Caracas.

La crisis política se remonta a las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro fue proclamado ganador sin la publicación de resultados desglosados. La oposición denunció fraude y reivindicó la victoria de Edmundo González Urrutia, quien posteriormente salió del país tras ser procesado judicialmente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MariaCorinaYA/status/2042569104305861049&partner=&hide_thread=false Ayer, en las calles de Caracas, quedó demostrado una vez más que la transición a la democracia es urgente, IMPOSTERGABLE.



Porque en Venezuela HAY HAMBRE: nuestros niños sufren una desnutrición cruel y nuestros ancianos sobreviven con una pensión de 130Bs al mes, que son 0,22$….… pic.twitter.com/fQz74Gz6mI — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 10, 2026

Escenario electoral en discusión

Especialistas consideran que, desde el punto de vista constitucional, el proceso electoral debería activarse en los próximos meses, aunque advierten que primero sería necesario realizar ajustes en el sistema electoral para garantizar condiciones de transparencia.

En medio de este panorama, crece la presión interna e internacional para definir una salida institucional a la crisis, en un país marcado por años de inestabilidad política y cuestionamientos a la legitimidad de sus procesos electorales.

FUENTE: Con información de AFP