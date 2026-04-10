El FMI evalúa con sus miembros si reanuda relaciones con Venezuela

El FMI distribuye encuestas para conocer la opinión de sus socios en torno de Delcy Rodríguez (FMI)

WASHINGTON . El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) ha distribuido encuestas entre sus miembros para conocer su posición sobre la reanudación de relaciones con Venezuela , en un paso decisivo para que el organismo internacional reinicie los contactos con el país latinoamericano tras la asunción del poder por parte de Delcy Rodríguez después de la detención de Nicolás Maduro.

Antes del inicio de la reunión de primavera en Washington, el FMI reparte esta semana el cuestionario entre sus directores ejecutivos y luego serán remitidas a los países miembros.

PROTESTA Sindicatos convocan a marcha hasta la embajada de EEUU en Venezuela

Las normas del FMI no permiten que el régimen venezolano mantenga un contacto formal, dialogar o acceder a la financiación de la institución hasta que el nuevo Ejecutivo de la presidenta encargada sea reconocido por la mayoría de los países miembros.

El cuestionario busca definir si la mayoría del poder de voto del organismo reconoce al actual gobierno venezolano, encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Si el FMI restablece los lazos formales, Venezuela obtendría acceso a aproximadamente $ 5,000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro. Estos recursos permanecen congelados desde 2019, año en que la institución cortó relaciones por la falta de reconocimiento internacional al gobierno de Maduro.

Julie Kozack, vocera del FMI, confirmó en marzo que trabajan para lograr “interacciones a nivel técnico con las instituciones económicas venezolanas”. Esto incluye la recolección de datos macroeconómicos básicos, los cuales han sido inaccesibles durante años, ya que las últimas consultas del Artículo IV ocurrieron en 2004.

Con la llegada al poder de Hugo Chávez, quien pidió la disolución del organismo por defender los intereses de Estados Unidos y ser el responsable de las políticas que desembocaron en la crisis de 2008, las relaciones se deterioraron.

Decisión del FMI depende de EEUU

La ruta hacia la normalización depende en gran medida de Estados Unidos, el mayor accionista del fondo.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, ya discutió el tema de Venezuela con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. El reconocimiento de Washington hacia Rodríguez es el motor principal detrás de este proceso exploratorio.

Las reglas internas exigen que el gobierno venezolano obtenga el respaldo de la mayoría de los países miembros según el poder de voto. Sin este requisito, el acceso a financiamiento oficial y el contacto diplomático seguirán bloqueados.

FMI mantiene un diagnóstico severo sobre Venezuela, calificando su situación económica y humanitaria como “bastante frágil”. El país sudamericano enfrenta una inflación de tres dígitos y una rápida depreciación de su moneda, factores que urgen una resolución definitiva para permitir la inyección de capital internacional.

FUENTE: Con información de Europa Press y La Radio de Mercosur