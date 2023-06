Opositor Andrés Velásquez se inscribe a las primarias

Velásquez, exgobernador del estado de Bolívar (sur), y quien se ha postulado anteriormente en dos ocasiones a la presidencia de Venezuela, aseveró que solo la primaria permitirá escoger al aspirante opositor.

El candidato indicó que las primarias "es la mejor oportunidad que tenemos para legitimar el liderazgo democrático y desarrollar músculo político para enfrentar y derrotar a la dictadura en todos los terrenos, incluido el electoral".

Además, Velásquez exhortó a diversos sectores, empleados públicos, trabajadores de la salud y educación para que participen en las primarias "porque ya no hay riesgo de lista Tascón, ni nada similar, porque este proceso es nuestro y estamos libres del CNE".

Se refería a la decisión de la CNdP de llevar a cabo la organización de las primarias por cuenta propia, luego que el chavismo, en una maniobra sorpresiva, decidiera renovar a la directiva del CNE, que estaba integrada por cinco rectores principales: tres de tendencia oficialista y dos de tendencia opositora. El CNE es un organismo cuestionado desde distintos sectores de la sociedad venezolana, que lo considera parcializado hacia el chavismo. La directiva que renunció fue designada en 2021 en un acuerdo del régimen con la Unión Europea y EEUU para lograr un árbitro electoral un poco más equilibrado.

Velásquez dijo estar "muy complacido porque veo que comienzan a concretarse estas primarias" en alusión a la decisión de la CNdP de que sean "autogestionadas".

Velásquez, al igual que la precandidata María Corina Machado, se oponía a que el CNE prestara asistencia técnica en las primarias y se mostraba más a favor de que fuese un proceso organizado totalmente por la oposición y con votación manual.

Hasta el momento han inscrito su postulación ante el CNE, además de Velásquez, Roberto Enríquez, del partido Copei; César Pérez Vivas, de Concertación Ciudadana y Tamara Adrián, la primera candidata transgénero en Venezuela.

Este jueves se inscribirá Delsa Solórzano, de Encuentro Ciudadano, y el viernes harán lo propio María Corina Machado, de Vente Venezuela; Freddy Superlano, de Voluntad Popular, y Carlos Prosperi, del partido Acción Democrática.

En tanto, Henrique Capriles (Primero Justicia) y Benjamín Rausseo aún no han anunciado la fecha de la inscripción de su postulación; mientras que el exgobernador del estado de Zulia, Manuel Rosales, de Un Nuevo Tiempo, no ha confirmado si se presentará o no a las primarias.

