Opositor Juan Pablo Guanipa crítica a autoridades que reconocen a Maduro: "Es hora de la coherencia"

"Las tres declaraciones han rodado mucho en las redes y prefiero no presentarlas aquí. Lo que sí quiero decir es que ese no es el Zulia aguerrido, combativo y luchador", aseveró el diputado de la Asamblea Nacional 2015.

"No es tiempo de ser imparcial"

Guanipa rechazó los comentarios que intentan justificar la actuación de los funcionarios, al considerar que sus pronunciamientos "traicionan" la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela.

"No es tiempo de mostrarse imparcial o, peor aún, colaborador con los tiranos porque eso traba la lucha por la libertad de Venezuela. Es preferible que se echen a un lado y cuando vuelva la libertad y la democracia al país retomen su carrera política o, de lo contrario, la historia se encargará de ellos", sostuvo.

"Hora de la coherencia"

El dirigente político afirmó que esta es la "hora de la coherencia y de la consistencia", en la que la dirigencia debe demostrar el "amor por Venezuela" y la disposición de los líderes políticos de "hacer cualquier sacrificio en favor de nuestro país y de esta lucha existencial", que lidera María Corina Machado en medio de una ola de represión y persecución desatada por el régimen de Nicolás Maduro en el contexto poselectoral.

"A quienes tienen cargo de representación popular y los coaccionan para que hagan este fatídico reconocimiento, les recomiendo humildemente que no lo hagan, no se presten para eso. Al contrario, digan la verdad con pruebas, con argumentos: Maduro perdió el 28 de julio. El presidente electo es Edmundo González Urrutia. No le teman a la verdad", emplazó.

En caso de que no tengan la "fortaleza" para defender la verdad, Guanipa les recomendó que salgan de vacaciones o inventen cualquier complicación médica, "pero jamás reconozcan a Nicolás porque eso es falsear la verdad y traicionar esta lucha".

"Venezuela triunfará. Esta es la hora de la resistencia", apuntó.

FUENTE: Con información de redes sociales / Redacción DLA