Régimen de Maduro mantiene a 89 ciudadanos extranjeros como presos políticos

Durante la protesta ante la representación de Unicef en Venezuela, el 21 de mayo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos consideró alarmante la situación de los adolescentes detenidos

CARACAS. - La ONG Foro Penal informó, según el último registro del 18 de agosto, que el régimen de Nicolás Maduro mantiene 815 presos políticos, 89 de los cuales son ciudadanos extranjeros. Dentro de estos últimos, hay un francés y un polaco.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) chavista, Jorge Rodríguez, advirtió esta semana que "todo aquel extranjero que pretenda entrar a Venezuela de forma ilegal será tratado como enemigo de la patria”.

Desde el Parlamento, Rodríguez añadió: “No vamos a permitir que nadie venga a nuestro territorio sin autorización, porque sabremos cómo responder”.

El 20 de agosto, la familia del francés Camilo Castro denunció que lleva cerca de dos meses detenido en Venezuela "sin motivo y sin que se respeten sus derechos consulares". En un comunicado, señalaron también que las averiguaciones realizadas indican que Castro está detenido "sin que se respeten sus derechos consulares, al igual que decenas de otros extranjeros".

Este jueves 21 de agosto, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela ratificó la advertencia a sus ciudadanos de no viajar a Venezuela y llamó a abandonar el país de inmediato si ya se encuentran en su territorio.

"No viajen ni permanezcan en Venezuela debido a los graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos, y disturbios civiles"., indicó la embajada en un comunicado.

Civiles y militares

Dentro de los 815 presos políticos del régimen chavista hay 717 hombres y 98 mujeres. Asimismo, el Foro Penal reportó que 646 de los detenidos son civiles y 169 militares. Se desconoce el paradero de 45 de los detenidos.

Además, Maduro mantiene en la cárcel a cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años, quienes fueron detenidos durante la represión por las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

El 15 de agosto, durante una protesta en Caracas, denunciaron que al menos siete dirigentes sindicales han sido detenidos por el régimen chavista. Los trabajadores rechazaron acusaciones de terrorismo.

FUENTE: Con información del Foro Penal/Efecto Cocuyo