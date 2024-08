Osvaldo Hurtado a militares: "A Maduro hay que derrocarlo"

“Podemos concluir que no solo el pueblo venezolano detesta al dictador y tirano Maduro, sino también los militares”, enfatizó Hurtado, quien se preguntó, en consecuencia, ¿por qué no actúan frente a la dictadura?

Asimismo, el expresidente de Ecuador cuestionó a los gobiernos de Brasil, México y Colombia por su apoyo a la propuesta de unas nuevas elecciones en Venezuela y los acusó de ser “militantes del chavismo”, sin demostrarlo abiertamente. En tanto, elogió la postura asumida por el presidente chileno, Gabriel Boric. "Es el único presidente socialista en América Latina que parece tener moral pública

Hurtado señaló a la corrupción como un factor fundamental en la continuidad de la dictadura en el poder, con un alto mando militar “cooptado” por Maduro. “Hoy Venezuela es el país con más generales en el mundo, tienen mejores salarios y manejan algunas empresas del Estado”.

Subrayó que las elecciones del 28 de julio fueron un fraude y que Maduro no ha presentado los resultados reales debido a la derrota que sufrió, una situación que ha generado críticas por parte de la comunidad internacional, sin ningún resultado hasta el momento.

-En cuanto a las elecciones en Venezuela, se han conocido solicitudes de nuevos comicios y sobre esa postura se han manifestado a favor los gobiernos de Brasil, Colombia y México. ¿Qué opinión le merece esto?

Los presidentes de los países que usted menciona parecen ser militantes del chavismo. No lo son, pero se comportan como tales. Porque solo un militante del chavismo puede desconocer la victoria abrumadora del candidato González Urrutia y la derrota abrumadora del candidato Maduro. ¿Por qué hasta este momento el tirano Maduro no presenta los resultados electorales que confirmen su supuesta victoria? Porque los resultados electorales que él tiene son los mismos exhibidos por María Corina Machado. Por eso no los presenta. Estamos ante una tergiversación de la verdad y esto solo se explica porque son presidentes que no están pensando en elecciones libres, en el respeto de la voluntad popular, sino en defender a su coideario chavista llamado Nicolás Maduro Moros.

-En disímiles ocasiones, el mundo libre ha creído que Venezuela saldría de la dictadura después de procesos electorales que, a la postre, terminaron por afianzar a Maduro en el poder. ¿Se está enfriando nuevamente esa posibilidad?

¿Por qué se han mantenido en el poder dictadores latinoamericanos que han gobernado por décadas? Por el control absoluto de las fuerzas armadas, no por ser populares, no por ganar elecciones. Todas las han ganado con fraudes, como han hecho Maduro y Chávez. En estas elecciones, las dos terceras partes de los militares votaron contra Maduro y lo hicieron a favor del candidato de la oposición. De eso existen las actas electorales. Solo un tercio de los militares votó por Maduro. Aquí podemos concluir no solo que el pueblo venezolano detesta al dictador y tirano Maduro, sino también los militares. Usted me dirá, con razón, ¿por qué no actúan frente a la dictadura? Es un principio de moral pública que a la dictadura hay que derrocarla porque nunca se van por las buenas. Los dictadores en América Latina han sido derrocados. ¿Y quiénes pueden derrocarlos? Pues estos militares que han votado de ese modo.

- ¿Cuál es su explicación para que esto no haya ocurrido?

Hay dos maneras de controlar las fuerzas armadas. Y las dos son empleadas por Maduro, con asesoría de Cuba. Una es un servicio de inteligencia al interior de las fuerzas armadas para perseguir toda disidencia, asesorado por la vasta experiencia de Cuba y, anteriormente, de la Unión Soviética en Cuba. La otra es la corrupción, permitiendo que ellos participen de este enriquecimiento ilícito que se produce diariamente en Venezuela y también del narcotráfico. Hay un estudio muy bien fundamentado que concluye que Venezuela es el país con el más alto número de generales en el mundo, más que en Estados Unidos, más que en la OTAN. ¿Qué quiere decir esto? Que Maduro ha corrompido a centenares de coroneles ofreciéndoles el puesto de general, lo que supone el doble o el triple del sueldo y toda esa suerte de privilegios. Además, luego los nombran gerentes de las empresas del Estado. En Venezuela es evidente que el alto mando militar ha sido cooptado mediante la corrupción por el dictador Maduro. Pero la mayoría de los soldados no. ¿Dónde están ellos? ¿Cuándo van a decir lo que piensan? ¿Cuándo van a llevar a la realidad la forma en que votaron en las elecciones? Esa es la gran pregunta. Porque el pueblo venezolano en las calles y en las elecciones ha demostrado que detesta a Maduro.

-El alineamiento que se observa entre Brasil, Colombia y México con el régimen de Maduro no es el mismo que se percibe a través de las declaraciones del presidente Gabriel Boric de Chile, también militante de la izquierda, quien no reconoce el triunfo de Maduro e incluso ha denunciado un fraude. ¿Cómo puede interpretarse la postura del mandatario chileno?

Boric es el único presidente socialista en América Latina que parece tener moral pública, valores republicanos, que no tiene una doble moral. América Latina necesita una izquierda de ese estilo. Como la europea, como la asiática, una izquierda democrática. Porque toda esta gente del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo y del grupo de [José Luis] Rodríguez Zapatero [expresidente del gobierno español], y todos los socialistas del siglo XXI, no son democráticos. Tienen una vocación autoritaria, una vocación de tiranos. El presidente Boric le ha hecho un gran servicio a la izquierda democrática latinoamericana, presentándose como el único líder que cuestiona estos asuntos. No sé cuánto les ha costado a los servicios secretos de Maduro el hecho de haber asesinado a un militar venezolano que se encontraba en Chile, enviando sicarios para cometer ese crimen. Todas estas complejidades explican por qué América Latina ha dejado de ser un interlocutor mundial, una Latinoamérica del siglo XXI autoritaria, dictatorial, narcotraficante, corrupta.

-Usted ha tocado el tema del socialismo del siglo XXI. Su país se alista para escoger presidente en 2025 y algunos rumores ponen de relieve la posibilidad de que el correísmo [movimiento político del expresidente ecuatoriano Rafael Correa] pueda regresar al poder. ¿Lo cree viable?

Aquellos que, con razón, tachan al correísmo como un antro de corrupción, les preguntaría: ¿y por qué un tercio de los ecuatorianos vota por Correa y sus seguidores? Porque a esa proporción tan alta no le importa que Correa sea corrupto, y es por ese motivo que la democracia en América Latina anda tan mal. Porque no tiene una sociedad cívicamente comprometida con los valores esenciales de la democracia, uno de los cuales es la honradez y otro es la práctica republicana del gobierno, con división de poderes, imperio de la ley e independencia de la justicia. Pero, afortunadamente, es solo un tercio de los ecuatorianos. Dos tercios del Ecuador no están con él. De manera que creo que en las próximas elecciones se repetirá lo que ya viene ocurriendo, que no sea un candidato de Correa quien gane la presidencia.

