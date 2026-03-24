martes 24  de  marzo 2026
Cuba

Régimen cubano libera al menos a 20 presos políticos del 11J tras acuerdo con el Vaticano

Cubalex precisó que todos los presos excarcelados fueron "sancionados por participar en las protestas del 11J", las históricas protestas antigubernamentales

Al menos 20 personas sancionadas por motivos políticos han sido liberadas por la dictadura comunista en Cuba.

Al menos 20 personas sancionadas por motivos políticos han sido liberadas por la dictadura comunista en Cuba.

Cubalex / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA — Al menos una veintena de presos políticos han sido liberados en Cuba desde que La Habana anunció, hace casi dos semanas, la excarcelación anticipada de 51 prisioneros como parte de un acuerdo con el Vaticano, informó este martes la organización de defensa de derechos humanos Cubalex.

Esta oenegé con sede en Miami informó en X que hasta la fecha ha podido confirmar "la excarcelación de al menos 20 personas sancionadas por motivos políticos", en un proceso que "continúa marcado por la falta de transparencia y de información pública verificable".

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Cubalex precisó que todos los presos excarcelados fueron "sancionados por participar en las protestas del 11J", las históricas manifestaciones antigubernamentales registradas en la isla el 11 y 12 de julio de 2021.

En un momento de crecientes tensiones entre La Habana y Washington, el régimen comunista que dirige el designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, anunció el 12 de marzo la liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de "buena voluntad" hacia el Vaticano. Las excarcelaciones comenzaron al día siguiente.

El mediador

El Vaticano ha actuado a menudo como mediador y canal de diálogo entre los dos países y tuvo un papel clave en el deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en 2015, durante el segundo mandato de Barack Obama (2013-2017).

Las autoridades cubanas no publicaron entonces una lista de los presos que se beneficiarían con la medida ni informaron sobre los delitos por los que habían sido sancionados. Solo precisaron que se trataba de prisioneros que habían cumplido "una parte significativa de la pena" y que habían "mantenido buena conducta en prisión".

Según la oenegé de defensa de los derechos humanos 11J, desde las manifestaciones de 2021 hasta el anuncio de las excarcelaciones de este mes, en la isla había unos 760 presos por razones políticas, incluidos 358 participantes en esas históricas protestas.

Tras cortar el suministro de petróleo desde Venezuela, principal proveedor de Cuba, la administración de Donald Trump ha aplicado un embargo petrolero de facto que tiene casi paralizada la economía de la isla.

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De acuerdo con nuestro monitoreo, todas las personas excarceladas fueron sancionadas por su participación en las protestas del #11J:

Ariel Pérez Montesinos (52 años de edad) — 10 años de privación de libertad
Oscar Bárbaro Bravo Cruzata (27 años de edad) — 13 años de privación de libertad
Adael Jesús Leyva Díaz (28 años de edad) — 13 años de privación de libertad
Roberto Ferrer Gener (52 años de edad) — 15 años de privación de libertad
Eduardo Álvarez Rigal (35 años de edad) — 13 años de privación de libertad
Ronald García Sánchez (33 años de edad)— 14 años de privación de libertad
Juan Pablo Martínez Monterrey (32 años de edad) — 11 años de privación de libertad
Franklin Reymundo Fernández Rodríguez (24 años de edad) — 12 años de privación de libertad
Wilmer Moreno Suárez (37 años de edad) — 18 años de privación de libertad
Yussuan Villalba Sierra (35 años de edad) — 10 años de privación de libertad
Miguel Enrique Girón Velázquez (29 años de edad) — 11 años de privación de libertad
Deyvis Javier Torres Acosta (33 años de edad) — 10 años de privación de libertad
Luis Esteffani Hernández Valdés (34 años de edad) — 6 años de privación de libertad Ibrahim
Ariel González Hodelin (26 años de edad) — 9 años de privación de libertad
José Luis Sánchez Tito (29 años de edad) — 22 años de privación de libertad
Felipe Almirall Valdés (65 años de edad) — 9 años de privación de libertad
Lester Ayala Alarcón (40 años de edad) — 10 años de privación de libertad
Jorge Vallejo Venegas (39 años de edad) — 15 años de privación de libertad
Hansel Felipe Arbolay Prim (28 años de edad) — 10 años de privación de libertad
Carlos Luis Águila Socarrás (38 años de edad) — 13 años de privación de libertad

FUENTE: Con información `de EFE

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