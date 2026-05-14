Exigen a autoridades de Venezuela responder por otro preso político desaparecido hace siete años

Hugo Marino, preso político desaparecido desde 2019 en Venezuela, junto a su madre Beatriz de Navas.

CARACAS .- Sin obtener información oficial durante siete años, Beatriz de Marino solicita ayuda para que las autoridades de Venezuela den una fe de vida de su hijo Hugo Marino, preso político detenido en 2019 y quien se reporta entre las desapariciones forzadas, por lo que defensores de derechos humanos exigen que se dé una respuesta inmediata.

“Soy la mamá de Hugo Marino, les quiero pedir un gran favor: ayúdenme a que el régimen me dé la fe de vida de mi hijo, ayúdenme a presionar para que me respondan y no sigan escondiendo la desaparición de mi hijo; debo encontrar la verdad, por favor no me dejen sola, gracias”, escribió Beatriz de Marino en la red social X, en un nuevo ruego desesperado.

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Marino, economista, submarinista venezolano y propietario de la empresa Sistemas Electrónicos Acuáticos, habría sido detenido arbitrariamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en el aeropuerto internacional de Maiquetía, el 20 de abril de 2019.

Llegaba de unas vacaciones familiares y nunca más se supo de él, según las denuncias.

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FE DE VIDA DE HUGO MARINO

Sr @LarryDevoe soy la mamá de Hugo Marino desaparecido por el DGCIM hace 2577 días le exijo me haga parte de la investigación q @TarekWiliamSaab dijo haber abierto sobre la desaparición forzada de mi hijo y nunca respondió hágalo Ud pic.twitter.com/w3HM4KI36p — Beatriz (@bsmarinos) May 12, 2026

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FE DE VIDA DE HUGO MARINO

Sr @LarryDevoe soy la mamá de Hugo Marino desaparecido por el DGCIM hace 2576 días le exijo me haga parte de la investigación q @TarekWiliamSaab dijo había abierto sobre la desaparición forzada de mi hijo y nunca respondió hágalo Ud pic.twitter.com/WuNbTXB0c2 — Beatriz (@bsmarinos) May 11, 2026

Lo quiero vivo, dice madre del preso político

“Ellos se lo llevaron vivo y vivo me lo tienen que entregar”, afirmó la madre de 83 años de edad, quien ahora emplaza al nuevo fiscal general Larry Davoe a esclarecer el paradero de Hugo Marino.

Su pedido reaparece con más fuerza tras conocerse la muerte del preso político Víctor Quero Navas, bajo custodia de las autoridades del régimen de Maduro, y cuya desaparición forzada desde enero de 2025 mantuvo a su madre Carmen Navas, de 81 años de edad, buscando información sobre su hijo en el Rodeo I y otras cárceles y despachos, y les fue negada.

Más de un año después, el 7 de mayo pasado, el Servicio Penitenciario informó oficialmente la detención de Quero en la cárcel del Rodeo I y la muerte que, según el comunicado, ocurrió en julio de 2025.

Otra víctima de las desapariciones

Ante el nuevo drama de una madre de un preso político en Venezuela, la defensora de derechos humanos, Tamara Sujú, directora del Instituto Casla, exigió que el régimen le responda a la familia de Marino

Indicó, en un mensaje en X, que Beatriz de Marino lleva siete años llevando su denuncia ante organismos regionales y universales.

Acudió a la Procuraduría y a la cancillería de Italia, a congresos, parlamentos, a la OEA, entre otras entes internaciones. Y recordó que Hugo Marino también tiene medidas cautelares de protección de la CIDH “que la Tiranía nunca respondió”.

Recordó que el entonces fiscal general Tarek William Saab dijo en una ocasión que el caso de Marino se investigaba “y más nunca supimos de él”; y tampoco Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y quien maneja los cuerpos de seguridad, ha respondido.

No se tiene claro el motivo de la detención de Marino ni dónde está encarcelado, pero informes sostienen que puede tener relación con el fraude PDVSA-Cripto, que la propia fiscalía ha calculado en más de 5 mil millones de dólares, debido a que uno de los procesados habría compartido celda con Marino.

Denuncia por años

“Su caso fue denunciado ante el Grupo contra la Desaparición Forzada de la ONU, quien apeló al régimen para que respondiera por su paradero, y nunca respondieron”, dijo Sujú quien ha reportado durante años la desaparición de Marino.

“Cuántas veces hemos sacado la cadena de mando de su desaparicion... la CPI conoce su caso. Y otros Tribunales Internacionales también. Es hora de que la estructura criminal en el poder le responda a esta familia”, afirmó.

“La cadena básica de su desaparición el 20 de abril del 2019 en el flyer. Hoy día es una culebra larga, de altos, medios y bajos responsables”, señaló en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TAMARA_SUJU/status/2054803005149524376&partner=&hide_thread=false #Venezuela. #HugoMarinoSalas Son 7 años acompañando a la Sra @bsmarinos en su denuncia. 7 años acudiendo a todos los Organismos Regionales y Universales. A la Procuraduria Italiana, a cancilleria italiana. Congresos, Parlamentos, ante la OEA, PE, etc. Hugo tiene medidas… https://t.co/SgquFfpgOQ pic.twitter.com/uZuK3JPHeS — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) May 14, 2026

FUENTE: Con información de Beatriz de Marino red X, Tamara Sujú red X, Infobae