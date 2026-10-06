Otero, Vargas y Roemmers triunfan en los Premios Madrid, Capital de Iberoamérica

La II edición de los premios ‘Madrid, capital de Iberoamérica’ reconocen al empresario peruano Carlos Vargas, al escritor y mecenas argentino Alejandro Roemmers y al periodista venezolano Miguel Henrique Otero.

MADRID.- La capital española vuelve a vestirse de gala para reconocer la excelencia, el liderazgo y el compromiso de América Latina con Europa. En la segunda edición de los Premios Madrid, Capital de Iberoamérica , impulsados por el Ayuntamiento de Madrid y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), el periodista venezolano Miguel Henrique Otero, el empresario peruano Carlos Vargas Loret de Mola y el escritor y mecenas argentino Alejandro Roemmers se alzaron como los grandes galardonados de este año.

En la categoría de Conexión y Comunicación, el reconocimiento fue para Miguel Henrique Otero , presidente editor del diario El Nacional , por su incansable trayectoria en defensa del periodismo independiente y la libertad de prensa. Desde su residencia en Madrid, Otero ha logrado proyectar el rotativo como una plataforma digital de vanguardia y un puente informativo esencial para la diáspora venezolana y toda la comunidad iberoamericana, consolidando a la capital hispana como un bastión para el ejercicio libre del periodismo.

Por su parte, el premio a la Iniciativa Empresarial destacó el empuje de Carlos Vargas Loret de Mola, CEO de Andino Investment Holding. Su visión estratégica ha permitido conectar los mercados de América Latina y Europa mediante la creación de la primera terminal de carga aérea del grupo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y la cotización de la firma en BME Growth, afianzando a Madrid como la puerta de entrada idónea para las inversiones y el capital trasatlántico.

En el área de la Iniciativa Cultural, el galardón celebró el legado y la labor del poeta, autor y empresario argentino Alejandro Roemmers, presidente de la Fundación Argentina para la Poesía. La distinción rinde homenaje a su constante apoyo a las artes, las letras y el desarrollo humano, proyectando a Madrid, ciudad clave en su formación literaria, como una vitrina de creación y encuentro para la cultura hispanoamericana.

La ceremonia oficial de entrega se llevará a cabo el próximo 15 de octubre en los emblemáticos Jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro, en un acto presidido por el alcalde José Luis Martínez-Almeida que se enmarcará en las celebraciones de la semana de la Hispanidad.